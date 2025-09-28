Ez a japán étel növelheti a korai halálozás esélyét

A tudósok figyelmeztetnek, hogy a japán ételek, elsősorban a ramen heti több alkalommal történő fogyasztása növelheti a korai halálozás esélyét. Te is szereted ezt a japán különlegességet? Akkor nézd meg, hogy mikor és hogyan érdemes fogyasztanod azt!

A ramen egy híres japán étel, ám a rendszeres fogyasztása korai halálozást okozhat.

Fotó: mnimage / Shutterstock

Mi pontosan a ramen, a népszerű japán étel?

A ramen leves titka, hogy a zöldség- vagy húsalaplevet a különböző fűszerekkel kell egybeforralni, majd redukálni, vagyis a folyadék jelentős részének el kell párolognia, hogy elérje a kívánt sűrűséget. A ramenről azt is szokták mondani, hogy igazi csodaétel, hiszen tele van egészséges alapanyagokkal: kerül bele répa, spenót, hagyma, gyömbér és fokhagyma, valamint különböző húsokkal is feldobhatjuk. A jó híre ellenére azonban nemrég arra a következtetésre jutottak kutatók, hogy a ramen fogyasztása összefügghet a korai halálozással. A Journal of Nutrition, Health and Ageing című folyóiratban közzétett tanulmányban azt írják, hogy a japán étel gyakori fogyasztása és a korai halálozás kockázata között összefüggés lehet bizonyos emberek esetében – számolt be a Daily Mail.

A kutatók több mint 6500, 40 év feletti, a japán Jamagata régióban élő résztvevőt kérdeztek meg arról, hogy milyen gyakran fogyasztanak rament. Ezután négy csoportba osztották a résztvevőket az alapján, hogy havonta kevesebb mint egyszer, havi 1–3 alkalommal, heti 1–2 alkalommal, vagy heti 3 vagy több alkalommal fogyasztanak az ételből. A résztvevők többsége legalább havonta egyszer evett rament, és majdnem minden harmadik ember heti rendszerességgel fogyasztotta azt. A kutatásban részt vevőket négy és fél éven keresztül monitorozták, és nemrég kiderült, hogy már 145-en haltak meg közülük: 100-an rákban, 29-en pedig szívbetegségben hunytak el.

A tanulmány szerzői a vizsgálatok után megállapították, hogy a 70 év alatti férfiak esetében a gyakori ramenfogyasztás nagyobb halálozási kockázattal jár, elsősorban a leves magas sótartalma miatt.

A ramenben nagyon sok a só, ezért a gyakori fogyasztás túlzott nátriumbevitelt eredményezhet, ami növelheti a sóval összefüggő betegségek, például a stroke és a gyomorrák kialakulásának kockázatát. Ebből kifolyólag a japán étel gyakori fogyasztása összefügghet a halálozási kockázat növekedésével a 70 év alatti férfiaknál, különösen, ha az étel mellett alkoholt is rendszeresen fogyasztanak

– írták.