Halálra éheztette magát egy 27 éves nő: azt hitte, egészséges étrendet követ

Egy brit egyetem végzett hallgatója, aki egy nyers gyümölcsdiéta miatt éhen halt, segítségért könyörgött morzsolódó, sárga körmei és rothadó fogai miatt. Mindezek ellenére nem volt hajlandó lemondani a szokatlan étrendről, orvosi tanácsra sem.

Az aggasztó tünetek sem riasztották el a nőt az étrendtől. (Képünk illusztráció) Fotó: Josep Suria / Shutterstock

Rabja lett a szokatlan étrendnek, és még az aggasztó tüneteket sem tántorították el a nőt

A tragikus sorsú, egykori leedsi egyetemi hallgató, Karolina Krzyak kizárólag nyers gyümölcsöt fogyasztott 19 éves korában, miután megszállottjává vált az úgynevezett tiszta étkezésnek.

A lengyel származású nő egészsége drámaian romlani kezdett, és odáig jutott, hogy 2024 decemberében, egy bali út során alig tudott megfordulni az ágyában. Az indonéziai szigeten található Sumberkima Hill üdülőhely munkatársai szerint Karolina csontsovány volt, beesett szemekkel. A 27 éves nő annyira legyengült, hogy az éjszakai portásnak kellett segítenie, mivel már a saját súlyát sem bírta el.

Tartózkodása harmadik napján Karolina holttestét szobájában találták meg. A gyümölcsevő diéta következtében bekövetkezett halálát évekig tartó egészségügyi problémák előzték meg, többek között panaszkodott arra, hogy fogai elkezdtek rothadni. Egy barátja elárulta, hogy Karolinánál csontritkulást és albuminhiányt diagnosztizáltak, ami ödémához és lábdagadáshoz vezetett.

Karolina egy nyers vegán életmódot népszerűsítő közösségi csoportban osztotta meg aggodalmait. 2022. október 22-én, a The Healthiest Raw Vegan Diet Facebook-csoportban közzétett bejegyzésében segítséget kért, miután észrevette, hogy körmei sárgulni és porladni kezdtek.

Tudom, hogy fotók alapján itt diagnózist vagy tanácsot kérni talán nem a legideálisabb, de lehet, hogy valaki tudja vagy tapasztalta már ugyanezt. Szerintetek ez parazita? Mostanában rengeteg viszketést érzek, és nagyon durva puffadást. Persze ez csak része az egészségügyi történetem nagyobb képének, de első ránézésre gondoljátok, hogy ez valami gomba lehet?

- írta a bejegyzésében.

Bár testsúlya folyamatosan csökkent, Karolina arról írt, hogy a veganizmus felnyitotta a szemét sok mindenre, és hálás volt ezért a tapasztalatért.

Orvosi és pszichológiai segítségre lett volna szüksége, ehelyett a közösség gyakran megerősítette a viselkedését.

- mondta egy barátja.