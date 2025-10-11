Egy csipet varázslat – Ettől a filléres fűszertől lesz igazi egészségbomba a kávéd

Millió ember él a Földön, aki el sem tudná képzelni a reggelét egy csésze kávé nélkül. Bár az ital mértékletes fogyasztásából számos pozitív előnyöd származhat, egy filléres összetevővel azonban még ínycsiklandóbbá és egészségesebbé varázsolhatod meleg kedvencedet. Akár a cukor és tej nélküli presszóért vagy oda, akár a habosbabos latte a befutód, ezt az összetevőt kár lenne kihagynod!

Ha te is a kávéimádók táborát erősíted, akkor ezt a fűszert mindenképpen vesd be!

Fotó: AYO Production / Shutterstock

A kávé pozitív hatásai, amelyek nemcsak a lelkednek tesznek jót

Ahogy említettük, a kávénak már önmagában is számtalan előnye van, hiszen koffeintartalmának köszönhetően növeli az energiaszintet, csökkentheti a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát, valamint támogathatja az agy és a szív egészségét. Emellett hozzájárulhat a testsúlyszabályozáshoz, csökkentheti a depresszió kialakulásának esélyét és segítségével megelőzhetőek a májbetegségek is. Mindezek ellenére egy belgyógyász arra hívta fel nemrég a figyelmet, hogy egy teljesen hétköznapi, filléres fűszer még tovább fokozhatja rátehet a kávé egészségvédő hatását.

Ettől lesz a kávéd valódi egészségbomba – íme a fűszer, amit ki ne hagyj belőle!

Dr. Saurabh Sethi gasztroenterológus szerint a fahéj fokozhatja a kávé egészségünkre gyakorolt pozitív hatását, amelyről milliós követőtáborral rendelkező Instagram-oldalán beszélt. Videójában ugyanis azt állította, hogy az emberek 3 rendkívül egészséges, hétköznapi hozzávalót hagynak ki a kávéjukból, melyek közül az egyik a fahéj.

Már egy csipetnyi fahéj is hozzájárulhat a vércukorszint ingadozásának csökkentéséhez, valamint erős antioxidáns tartalmának köszönhetően támogatja a szervezetet

– magyarázta és kiemelte, hogy az utóbbiak semlegesíthetik a szabadgyököket ezáltal csökkentve az oxidatív stressz kialakulásának kockázatát, ami súlyos betegségekhez vezethet, például rákhoz.

Már egy csipetnyi fahéj is egészségbombává varázsolhatja a kávéd

Fotó: gcafotografia / Shutterstock

Az orvos szerint ezek a hozzávalók tovább fokozzák a kávé pozitív hatását

Dr. Sethi szerint a fahéj mellett az MCT olajnak is helye van a csészédben, ugyanis a kókuszolajból vagy pálmaolajból származó zsír támogatja az agy egészségét és, mivel íztelen, bátran hozzáadhatod a kávédhoz.