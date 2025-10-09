A pizza lehet az influenza elleni titkos fegyver? Ezek a gyorsételek segíthetnek leküzdeni a betegséget

Ahogy közeleg az influenzaszezon, egyre többen igyekeznek felkészíteni szervezetüket a kórokozók ellen. Bár az immunerősítés önmagában nem nyújt garantált védelmet, mégis nagyban hozzájárul ahhoz, hogy könnyebben megküzdjünk a betegséggel. Azonban, ha az immunerősítés kerül terítékre, a legtöbb embernek a pihentető alvás, a vitaminok és az ásványi anyagok pótlása, a stressz csökkentése, valamint a rendszeres testmozgás jut először eszébe. De mi a helyzet a gyorsételekkel, amik általában az egészségkárosító hatásuk miatt kerülnek szóba? Vajon miért működhetnek és melyek azok? Most eláruljuk!

Fotó: SimpleImages / Getty Images

Influenza ellen gyorsétel? Akik szeretik a hasukat, azok végre fellélegezhetnek

Beültetek egy étterembe és bűntudatot van amiatt, hogy bevágtál egy egész pizzát? Esetleg a kávézóban a szívedbe lopta magát egy áfonyás muffin, aminek képtelen voltál ellenállni? Nos, akkor van számodra egy jó hírünk: nem kell emiatt rosszul érezned magad, hsizen mindkettővel támogattad az immunrendszered. De vajon hogyan? Evie Whitehead táplálkozásterapeuta meglepő elmélettel állt elő és kitért a legjobb gyorsételekre.

Margerita pizza

Sokak kedvence, a Margerita pizza paradicsomszósszal van nyakon öntve, ami gazdag likopintartalmának köszönhetően (egy erős antioxidáns) védelmet nyújt az immunsejteknek. Emellett a rá olvadt, ínycsiklandó mozzarella szintén egy olyan összetevő, ami támogatja az egészségünket azáltal, hogy sok fehérjét, valamint B12-vitamint tartalmaz. És már csak egy csipetnyi oregánó hiányzik a pizzáról, ami pedig gyulladáscsökkentő hatású.

A margerita pizza is tökéletes választás influenza ellen.

Fotó: Francesco Riccardo Iacomino / Getty Images

Hamburger

Immunrendszerünk megfelelő működéséhez elegendő cinkre van szükségünk, amiben meglepő módon egy jó minőségű hamburger is bővelkedik. Ugyanis, ha a hús marhából készül, az fedezi a napi szükséges cinkmennyiségünk körülbelül több mint felét.

Áfonyás muffin

Szinte minden kávézó pultjából szemezgetnek velünk ezek az isteni édességek, amik bár valóban tele vannak cukorral, azonban a gyümölcsnek köszönhetően immunerősítő hatásúak. Az áfonya ugyanis magas C-vitamin tartalmának köszönhetően rettentően egészséges, nem véletlen, hogy annyian fogyasztják például zabkásához. A bogyós gyümölcsben emellett olyan vegyületek is találhatók, amelyek felveszik a harcot a vírusokkal.