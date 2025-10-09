Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Dénes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Fiatal lány, aki pizzát eszik, hogy ne érje utol az influenza

A pizza lehet az influenza elleni titkos fegyver? Ezek a gyorsételek segíthetnek leküzdeni a betegséget

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 12:15
immunrendszerinfluenza
Ősszel számtalan vírus kezd el terjedni a levegőben, ezért sokan nem ússzák meg ép bőrrel ezt az időszakot. Azonban gondoltad volna, hogy az influenza elleni védekezésben még a gyorsételek is a segítségedre lehetnek? Egy táplálkozásterapeuta szerint ugyanis egyes finomságok immunerősítő hatással bírnak. Vajon te eszed őket?
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Ahogy közeleg az influenzaszezon, egyre többen igyekeznek felkészíteni szervezetüket a kórokozók ellen. Bár az immunerősítés önmagában nem nyújt garantált védelmet, mégis nagyban hozzájárul ahhoz, hogy könnyebben megküzdjünk a betegséggel. Azonban, ha az immunerősítés kerül terítékre, a legtöbb embernek a pihentető alvás, a vitaminok és az ásványi anyagok pótlása, a stressz csökkentése, valamint a rendszeres testmozgás jut először eszébe. De mi a helyzet a gyorsételekkel, amik általában az egészségkárosító hatásuk miatt kerülnek szóba? Vajon miért működhetnek és melyek azok? Most eláruljuk!

Beteg nő, akt influenza gyötör
Ugye te sem akarsz hetekig szenvedni az influenza miatt?
Fotó: SimpleImages /  Getty Images

Influenza ellen gyorsétel? Akik szeretik a hasukat, azok végre fellélegezhetnek

Beültetek egy étterembe és bűntudatot van amiatt, hogy bevágtál egy egész pizzát? Esetleg a kávézóban a szívedbe lopta magát egy áfonyás muffin, aminek képtelen voltál ellenállni? Nos, akkor van számodra egy jó hírünk: nem kell emiatt rosszul érezned magad, hsizen mindkettővel támogattad az immunrendszered. De vajon hogyan? Evie Whitehead táplálkozásterapeuta meglepő elmélettel állt elő és kitért a legjobb gyorsételekre.

  • Margerita pizza

Sokak kedvence, a Margerita pizza paradicsomszósszal van nyakon öntve, ami gazdag likopintartalmának köszönhetően (egy erős antioxidáns) védelmet nyújt az immunsejteknek. Emellett a rá olvadt, ínycsiklandó mozzarella szintén egy olyan összetevő, ami támogatja az egészségünket azáltal, hogy sok fehérjét, valamint B12-vitamint tartalmaz. És már csak egy csipetnyi oregánó hiányzik a pizzáról, ami pedig gyulladáscsökkentő hatású.

Margerita pizza, ami felvértez az influenza ellen
A margerita pizza is tökéletes választás influenza ellen.
Fotó: Francesco Riccardo Iacomino /  Getty Images
  • Hamburger

Immunrendszerünk megfelelő működéséhez elegendő cinkre van szükségünk, amiben meglepő módon egy jó minőségű hamburger is bővelkedik. Ugyanis, ha a hús marhából készül, az fedezi a napi szükséges cinkmennyiségünk körülbelül több mint felét.

  • Áfonyás muffin

Szinte minden kávézó pultjából szemezgetnek velünk ezek az isteni édességek, amik bár valóban tele vannak cukorral, azonban a gyümölcsnek köszönhetően immunerősítő hatásúak. Az áfonya ugyanis magas C-vitamin tartalmának köszönhetően rettentően egészséges, nem véletlen, hogy annyian fogyasztják például zabkásához. A bogyós gyümölcsben emellett olyan vegyületek is találhatók, amelyek felveszik a harcot a vírusokkal.

Az alábbi videó megtekintésével további tippeket ismerhetsz meg, amelyek erősítik az immunrendszert:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu