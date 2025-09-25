Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Idős nő, aki odafigyel a megfelelő vitaminbevitelre

Ez az egészséges öregedés kulcsa? Az orvos szerint neked is szedned kellene ősszel ezt a vitamint

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 08:15
Az ősz beköszöntével a hőmérő higanyszála lejjebb kúszik, a nappalok rövidülnek, ezek a változások pedig hatással vannak szervezetünkre is. Egy orvos szerint ezért ebben az időszakban mindenkinek szednie kellene egy vitamint, ami nagyban hozzájárul az egészségünkhöz.
Kelle Fanni
Rengetegen imádják a nyarat, azonban vannak, akik számára az ősz igazi megváltás. Hiszen igazán idilli forró csokit szürcsölgetve bekuckózni a kedvenc sorozatunk elé, miközben az esőcseppek kopognak az ablakon. Sajnos azonban, mint minden évszaknak, az ősznek is megvan a maga árnyoldala, hiszen sokkal jobban megterhelheti a szervezetünket, mint gondolnánk. Ezért mielőtt a sütőtökös lattéddal leülnél egy izgalmas könyv elé, gondoskodj a megfelelő vitaminpótlásról!

Idős nő, aki boldogan szedi a D-vitamint
A D-vitamin nagyban hozzájárul az egészségedhez!
Fotó: Sam Edwards /  Getty Images

Az orvos szerint erre a vitaminra van most óriási szükséged!

Dr. Donald Grant háziorvos arra hívta fel az emberek figyelmét a Daily Mail Online-nak adott interjújában, hogy a rövidebb nappalok és a kevesebb napfény rettentően rossz hatást gyakorol az egészségünkre, ugyanis szervezetünk nem tud előállítani természetes úton annyi D-vitamint, mint amennyire szükségünk van.

Ekkora szerepe van a D-vitaminnak az egészségedben 

Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy a D-vitamin mekkora szerepet tölt be izmaink és immunrendszerünk megfelelő működésében. A mikrotápanyag ugyanis szabályozza a kalcium és foszfát mennyiségét a szervezetben, amelyek hozzájárulnak a fogak, a csontok és az izmok egészségéhez.

Fiatal felnőtt, aki odafigyel a D-vitamin bevitelére
Az őszi és a téli hónapokban különösen figyelj oda a D-vitamin beviteledre!
Fotó: Thana Prasongsin /  Getty Images

Mi történik D-vitamin hiány esetén?

Amennyiben a szervezetünk nem jut elegendő D-vitaminhoz, az csontbetegségeket, például angolkórt és csontritkulást idézhet elő. Emellett a mikrotápanyag támogatja az immunrendszerünk ellenálló képességét, azaz felvértezi őt a különböző vírusokkal és baktériumokkal szemben.

A vitamin továbbá, a csontok védelme és az immunrendszer erősítése mellett, rendkívül nagy szerepet tölt be az izomműködésben is

 – magyarázta Dr. Grant a lapnak, valamint hozzátette, hogy a mikrotápanyag hiánya ezért izomgyengeséget is okozhat.

Így fokozd a D-vitamin beviteled

Mivel a D-vitamint tartalmazó ételek listája – mint az olajos halak, a vörös húsok vagy a tojássárgája – nem túl hosszú, a szakemberek táplálékkiegészítő szedését javasolják. A legtöbb vitamin ugyanis bevihető megfelelő étrenddel, a D-vitamint nagy részét viszont a napfényből nyerjük.
Ebből adódóan rettenetesen fontos, hogy a szükséges napi D-vitamin mennyiséged fedezve legyen valamiből, így mielőtt lehuppannál a kedvenc filmed elé egy nagy bögre teát szorongatva, gondolj a testi egészségedre is!

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a D-vitamin előnyeiről és az alacsony D-vitamin szint következményeiről:

