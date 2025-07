Torz végtagok, fájdalom, elszigetelődés: egyetlen szúnyogcsípés, és horrorrá változhat az életed

Rengeteg bosszúságot okoznak, miközben különböző betegségeket is terjeszthetnek: a szúnyogok a nyári időszak legkellemetlenebb tényezői, hiszen ha nem vagyunk résen, álmatlan éjszakákat, viszkető kiütéseket, sőt akár súlyos kórságokat is okozhatnak. A szúnyogcsípés egyes esetekben például komoly allergiás reakciókat válthat ki, de ennél komolyabb egészségi állapotokért is felelős lehet.

A szúnyogcsípés okozta elefántkór kínzó fájdalmakkal járhat.

Fotó: Kmpzzz / Shutterstock

Szúnyogcsípés okozta Elefántkór

Az úgynevezett Elefántkór vagy Elefantiázis (orvosi nevén fialirasis lymphaticus) parazita fonalférgek által okozott betegség, amely világszerte milliókat érint. Szúnyogok terjesztik a csípésükkel, amely során az apró élősködő bekerül az emberi testbe, majd szépen lassan tönkreteszi a nyirokrendszert, amely a testben a „felesleges vizet” szállítja el, valamint felfogja a gyulladásokat.

Alattomos betegség

A tünetek nem azonnal jelentkeznek. Előfordul, hogy a betegség évekig lappang, és nem is tudsz róla, hogy fertőzött vagy. Majd évek múltán arra kelsz, hogy nem jön fel a kedvenc cipőd a lábadra, és egyre jobban dagadni kezd a tested.

Ez azért történik, mert a felesleges víz nem tud távozni a szervezetből, és bizonyos gócpontoknál felgyülemlik. Ennek következtében a bőr megnyúlik, megvastagszik, a végtagok pedig megnőnek, ami fájdalommal jár. Férfiak esetében a herezacskók is olyannyira megdagadhatnak, hogy az érintettek nadrágot sem tudnak húzni.

Elszigetelődéshez vezet

Az Elefántkórral járó tünetek következtében az érintettek bezárkózhatnak és elszigetelődhetnek a társadalomtól, a betegség ugyanis nemcsak testileg, hanem lelkileg is megterhelheti őket. A megnagyobbodott végtagok, a megnyúlt és megvastagodott bőr látványa szégyenérzetet okozhat, a fájdalom miatt pedig sok esetben utcára sem tudnak lépni a betegek.

Van gyógymód

Ha elkapod az elefántkórt, a jó hír, hogy létezik rá gyógymód, de az csak akkor hatásos, ha már a megfertőződés elején megkapod a szükséges kezelést. Sajnos, mivel a betegség sokáig lappanghat, és ilyenkor a tünetek később jelentkeznek, az érintettek legtöbbször későn fordulnak orvoshoz, amikor a gyógyszer már nem elég. A betegek ilyenkor életre szóló kezelésre szorulnak, pólyát és kompressziós harisnyát kell viselniük, valamint állandó odafigyelést igényelnek.