Egyszerű szúnyogcsípésnek hitte: kómába került az anyuka

Egy ír édesanya életéért küzdenek az orvosok Tenerifén, miután egy szúnyogcsípés okozta rosszullét következtében leesett egy hotel lépcsőjén, és súlyos fejsérülést szenvedett. A 42 éves Emma Hickey partnere, Stephen Brougham és két gyermekük társaságában érkezett Costa Adejébe június 13-án, egy 12 napos nyaralásra. Ám tíz nappal később a vakáció tragédiába fordult.

Szörnyű következményei lettek a szúnyogcsípésnek Fotó: Lauren Bishop

Emma a nyaralás alatt rengeteg szúnyogcsípést szerzett, melyek súlyos gyulladást okoztak. Kórházba ment, ahol injekciókat kapott, de állapota tovább romlott. Június 23-án, miközben családjával a gyógyszertárba tartottak, elszédült és leesett a hotel lépcsőjén, fejjel előre a betonra zuhanva. Stephen Brougham szerint borzalmas volt végignézni, ahogy élettársa görcsösen feküdt a lépcsőn. A kiérkező mentők azonnal kórházba szállították, ahol CT-vizsgálat agyvérzést és nyaki csigolyatöréseket mutatott ki. Emma mesterséges kómába került, és jelenleg is intenzív osztályon kezelik. Az orvosok vérrögöket távolítottak el az agyából, amelyek nyomást gyakoroltak az agyállományra, de még nem tudják megjósolni, milyen maradandó következményei lehetnek a sérülésnek, ha felébred a kómából. Stephen szerint az állapotát a szúnyogcsípések, a gyógyszerek, a hőség és az anyai önfeláldozás kombinációja idézhette elő:

A csípések elszíneződtek, bevéreztek, és mintha kiszívták volna belőle az energiát.

A család jelenleg kénytelen Tenerifén maradni, amíg Emma felépül. Két gyermekük, a 13 éves Sophie és a 7 éves Bobby is az apjukkal vannak, aki most kétségbeesetten keres megfizethető szállást és anyagi segítséget. Egy barát GoFundMe gyűjtést indított, mivel a kórházi költségek akár napi 1 400 dollárra is rúghatnak - írja a Daily Mail.

Stephen jelenleg nem tud dolgozni, mivel Tenerifén van a gyerekekkel. Bár van utasbiztosításuk, a biztosító még nem döntött arról, fedezik-e a költségeket.

Tényleg fontos, hogy mindenkinek legyen jó utasbiztosítása. A kórház nem tesz sokat, ha nincs

– figyelmeztetett.