Ezek az állati fertőzések az életedbe is kerülhetnek

A szakértők egyre gyakrabban figyelmeztetnek: az állatok nemcsak szeretetet hozhatnak az életünkbe, hanem komoly veszélyeket is. A zoonózisok, vagyis az állatról emberre terjedő betegségek súlyos, sőt halálos fertőzéseket is okozhatnak, még akkor is, ha az állatok teljesen egészségesnek tűnnek.

Az állatról emberre terjedő fertőzések okozója lehet vírus, baktérium, parazita vagy gomba

Fotó: TopMicrobialStock / Shutterstock

Mi az a zoonózis?

A zoonózis egy gyűjtőfogalom, amely minden olyan fertőző betegséget takar, amely állatról emberre terjed. A kórokozó lehet vírus, baktérium, parazita vagy gomba, és tünetmentes házi kedvencek is hordozhatják. A WHO adatai szerint a fertőző megbetegedések több mint 60 százaléka zoonózis eredetű.

Hogyan kaphatod el?

Az állatról emberre terjedő betegségek (zoonózisok) többféle módon is fertőzhetnek.

Közvetlen érintkezéssel: a fertőzés terjedhet nyál, vér, vizelet, széklet vagy más testnedv útján, de akár egy egyszerű simogatás, érintés, harapás vagy karmolás is elegendő lehet.

Közvetett érintkezéssel: a kórokozó átvihető olyan tárgyakról és felületekről, amelyeket az állat korábban érintett, például akvárium, ketrec, baromfiól, növények, talaj, állateledel vagy itatótál.

Vektorok közvetítésével: kullancsok, bolhák vagy szúnyogok csípésével, amikor a hordozó állat közvetítő szerepet tölt be.

Fertőzött élelmiszer fogyasztásával: gyakori forrás a pasztörizálatlan tej, a nem kellően hőkezelt tojás és hús, illetve a fertőzött állati ürülékkel szennyezett nyers zöldség és gyümölcs.

Szennyezett víz fogyasztása: ha az ivóvíz fertőzött állati ürülékkel kerül kapcsolatba.

Kik vannak a legnagyobb veszélyben?

A szakértők szerint három fő csoport van komolyabb kockázatnak kitéve:

5 év alatti gyerekek – akik gyakran kerülnek kontaktusba állatokkal, és ritkán mossák meg rendesen a kezüket;

65 év felettiek – akiknek az immunrendszere már gyengébb;

várandós nők – mert a fertőzés a magzatra is átterjedhet.

Ha valakinek immunrendszert érintő betegsége van – például kemoterápia utáni állapotban van, autoimmun betegségben szenved, vagy kezeletlen HIV-fertőzött –, akkor különösen óvatosnak kell lennie!