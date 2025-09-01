Ezek az állati fertőzések az életedbe is kerülhetnek

A szakértők egyre gyakrabban figyelmeztetnek: az állatok nemcsak szeretetet hozhatnak az életünkbe, hanem komoly veszélyeket is. A zoonózisok, vagyis az állatról emberre terjedő betegségek súlyos, sőt halálos fertőzéseket is okozhatnak, még akkor is, ha az állatok teljesen egészségesnek tűnnek.
A zoonózis egy gyűjtőfogalom, amely minden olyan fertőző betegséget takar, amely állatról emberre terjed. A kórokozó lehet vírus, baktérium, parazita vagy gomba, és tünetmentes házi kedvencek is hordozhatják. A WHO adatai szerint a fertőző megbetegedések több mint 60 százaléka zoonózis eredetű.
Az állatról emberre terjedő betegségek (zoonózisok) többféle módon is fertőzhetnek.
A szakértők szerint három fő csoport van komolyabb kockázatnak kitéve:
Ha valakinek immunrendszert érintő betegsége van – például kemoterápia utáni állapotban van, autoimmun betegségben szenved, vagy kezeletlen HIV-fertőzött –, akkor különösen óvatosnak kell lennie!
A védekezés alapja a higiénia és az elővigyázatosság. Minden állattal való érintkezés után moss alaposan kezet, még akkor is, ha csak a tálját mozdítottad el. Kerüld a kontaktust a nyers vagy nem kellően hőkezelt állati eredetű ételekkel, és ne vedd félvállról az állatharapásokat vagy karmolásokat – akár egy apró sérülés is komoly fertőzés forrása lehet. A szúnyogok és kullancsok ellen rovarriasztóval és megfelelő ruházattal védekezhetsz.
Ha egy ismeretlen állat sebet okozott, keress fel azonnal sürgősségi ügyeletet. Az orvos számára fontos információ, hogy milyen állat harapott meg, volt-e veszettség elleni oltása, illetve mikor kaptál utoljára tetanusz oltást. Magyarországon veszettséggyanú esetén az oltási protokoll szigorú: három- vagy ötlépcsős védőoltás-sorozatból áll a fertőzés súlyosságától és a beteg állapotától függően.
A házi kedvencek már a jelenlétükkel is ápolják a lelkünket, nagy kár lenne mellőzni a társaságukat. Csupán felelősen és tudatosan kell együtt élni velük. Tartsd be a higiéniai szabályokat, figyelj az oltásokra, és ne feledd: a megelőzés a legjobb védelem!
