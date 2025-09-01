Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Egon, Egyed névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
fertőzésveszély, emberi ujj egy macska szájában

Ezek az állati fertőzések az életedbe is kerülhetnek

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 10:15
zoonózisházi kedvencbetegségfertőzés
A fertőzések gyakran észrevétlenül jutnak át állatról emberre. Elég egy harapás, karmolás, vagy akár egy simogatás is. Ismerd meg a legveszélyesebb fertőzéseket és a lehetséges védekezések módját.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A szakértők egyre gyakrabban figyelmeztetnek: az állatok nemcsak szeretetet hozhatnak az életünkbe, hanem komoly veszélyeket is. A zoonózisok, vagyis az állatról emberre terjedő betegségek súlyos, sőt halálos fertőzéseket is okozhatnak, még akkor is, ha az állatok teljesen egészségesnek tűnnek.

fertőzés, kesztyűs kéz, mikrobiológiai tenyészetet tartalmazó Petri-csésze
Az állatról emberre terjedő fertőzések okozója lehet vírus, baktérium, parazita vagy gomba
Fotó: TopMicrobialStock /  Shutterstock 

Mi az a zoonózis?

A zoonózis egy gyűjtőfogalom, amely minden olyan fertőző betegséget takar, amely állatról emberre terjed. A kórokozó lehet vírus, baktérium, parazita vagy gomba, és tünetmentes házi kedvencek is hordozhatják. A WHO adatai szerint a fertőző megbetegedések több mint 60 százaléka zoonózis eredetű.

Hogyan kaphatod el?

Az állatról emberre terjedő betegségek (zoonózisok) többféle módon is fertőzhetnek.

  • Közvetlen érintkezéssel: a fertőzés terjedhet nyál, vér, vizelet, széklet vagy más testnedv útján, de akár egy egyszerű simogatás, érintés, harapás vagy karmolás is elegendő lehet.
  • Közvetett érintkezéssel: a kórokozó átvihető olyan tárgyakról és felületekről, amelyeket az állat korábban érintett, például akvárium, ketrec, baromfiól, növények, talaj, állateledel vagy itatótál.
  • Vektorok közvetítésével: kullancsok, bolhák vagy szúnyogok csípésével, amikor a hordozó állat közvetítő szerepet tölt be.
  • Fertőzött élelmiszer fogyasztásával: gyakori forrás a pasztörizálatlan tej, a nem kellően hőkezelt tojás és hús, illetve a fertőzött állati ürülékkel szennyezett nyers zöldség és gyümölcs.
  • Szennyezett víz fogyasztása: ha az ivóvíz fertőzött állati ürülékkel kerül kapcsolatba.

Kik vannak a legnagyobb veszélyben?

A szakértők szerint három fő csoport van komolyabb kockázatnak kitéve:

  • 5 év alatti gyerekek – akik gyakran kerülnek kontaktusba állatokkal, és ritkán mossák meg rendesen a kezüket;
  • 65 év felettiek – akiknek az immunrendszere már gyengébb;
  • várandós nők – mert a fertőzés a magzatra is átterjedhet.

Ha valakinek immunrendszert érintő betegsége van – például kemoterápia utáni állapotban van, autoimmun betegségben szenved, vagy kezeletlen HIV-fertőzött –, akkor különösen óvatosnak kell lennie!

fertőzés, kézmosás szappannal
Állattal való érintkezés után minden esetben ajánlott kezet mosni
Fotó: Amri1984 /  Shutterstock 

Mely fertőzések a legveszélyesebbek?

  • Toxoplazmózis: főként macskák ürülékével terjed, és komoly veszélyt jelent a magzatra.
  • Salmonella: nemcsak a nyers tojásban, hanem hüllők (pl. teknősök) bőrén is ott lehet.
  • Veszettség: halálos kimenetelű lehet, ha nem kezelik időben.
  • Kampylobaktérium-fertőzés: gyakori baromfiknál, és súlyos hasmenést, lázat, izomfájdalmat okozhat.
  • Lyme-kór és kullancs-encephalitis: vektorok, főként kullancsok által terjesztett betegségek.

Mit tehetsz a megelőzésért?

A védekezés alapja a higiénia és az elővigyázatosság. Minden állattal való érintkezés után moss alaposan kezet, még akkor is, ha csak a tálját mozdítottad el. Kerüld a kontaktust a nyers vagy nem kellően hőkezelt állati eredetű ételekkel, és ne vedd félvállról az állatharapásokat vagy karmolásokat – akár egy apró sérülés is komoly fertőzés forrása lehet. A szúnyogok és kullancsok ellen rovarriasztóval és megfelelő ruházattal védekezhetsz.

Mi történik, ha megharap egy állat?

Ha egy ismeretlen állat sebet okozott, keress fel azonnal sürgősségi ügyeletet. Az orvos számára fontos információ, hogy milyen állat harapott meg, volt-e veszettség elleni oltása, illetve mikor kaptál utoljára tetanusz oltást. Magyarországon veszettséggyanú esetén az oltási protokoll szigorú: három- vagy ötlépcsős védőoltás-sorozatból áll a fertőzés súlyosságától és a beteg állapotától függően.

Nem kell rettegni

A házi kedvencek már a jelenlétükkel is ápolják a lelkünket, nagy kár lenne mellőzni a társaságukat. Csupán felelősen és tudatosan kell együtt élni velük. Tartsd be a higiéniai szabályokat, figyelj az oltásokra, és ne feledd: a megelőzés a legjobb védelem!

Minden, amit tudni szeretnél a veszettségről – humoros formában

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu