"Nem érdemelték meg" - Robbie Keane kiakadt a Fradi meccse után

Hátrányban volt, de fordított a Ferencváros az Európa-ligában. A sorozat hatodik fordulójában a Fradi-Rangers meccsen a skótok egy vitatható góllal vezettek, majd Ötvös Bence és Varga Barnabás révén fordítottak a zöld-fehérek. Robbie Keane vezetőedző a Rangers góljáról is beszélt.
Bojan Miovszki találatát a bíró először les miatt nem adta meg, majd a videobíró korrigált, vezettek a skótok. Robbie Keane emiatt akadt ki.
Szerintem rosszul húzták be a vonalat. Nem érdemelték meg azt a gólt. De így sem volt nehéz dolgunk, előtte és utána is uraltuk a meccset
- mondta az ír szakember, aki büszke a csapatára.
"Hat meccsen veretlenek vagyunk. Tizennégy pontot már a legelején elfogadtam volna, mivel erős ellenfeleink voltak és lesznek is."
A Fradi hat forduló után 14 ponttal áll az Európa-ligában. Innentől az a cél, hogy a gárda az első nyolcban végezzen, s játék nélkül ott legyen a nyolcaddöntőben. Az alapszakasz januárban két meccsel zárul, itthon a Panathinaikosz, idegenben a Nottingham lesz az ellenfél.
Meddig jut a Fradi?
A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? A csoportkörben már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.