"Nem érdemelték meg" - Robbie Keane kiakadt a Fradi meccse után

Hátrányban volt, de fordított a Ferencváros az Európa-ligában. A sorozat hatodik fordulójában a Fradi-Rangers meccsen a skótok egy vitatható góllal vezettek, majd Ötvös Bence és Varga Barnabás révén fordítottak a zöld-fehérek. Robbie Keane vezetőedző a Rangers góljáról is beszélt.

Robbie Keane szerint megérdemelten nyert a Fradi / Fotó: Polyák Attila/Origo

Bojan Miovszki találatát a bíró először les miatt nem adta meg, majd a videobíró korrigált, vezettek a skótok. Robbie Keane emiatt akadt ki.

Szerintem rosszul húzták be a vonalat. Nem érdemelték meg azt a gólt. De így sem volt nehéz dolgunk, előtte és utána is uraltuk a meccset

- mondta az ír szakember, aki büszke a csapatára.

"Hat meccsen veretlenek vagyunk. Tizennégy pontot már a legelején elfogadtam volna, mivel erős ellenfeleink voltak és lesznek is."

Így áll most a Fradi

A Fradi hat forduló után 14 ponttal áll az Európa-ligában. Innentől az a cél, hogy a gárda az első nyolcban végezzen, s játék nélkül ott legyen a nyolcaddöntőben. Az alapszakasz januárban két meccsel zárul, itthon a Panathinaikosz, idegenben a Nottingham lesz az ellenfél.

Varga Barnabás ünnepelt / Fotó: Polyák Attila/Origo