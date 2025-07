Kopaszsághoz vezet egy gyakori életmódbeli tényező

Legyen szó öregedésről, hormonális változásról, esetleg valamilyen betegségről, a kopaszodásnak számos oka lehet, habár alapesetben a genetikai tényezők a döntőek annak mértékét tekintve. Tudósok ugyanakkor néhány hónapja figyelmeztettek, hogy egy bizonyos életmódbeli tényező is nagyban hozzájárul a kopaszság kialakulásához.

A kopaszság kialakulásában egy életmódbeli tényező is közre játszhat Fotó: Peter Finch / Getty Images

A Pusani Nemzeti Egyetem kutatói az úgynevezett androgenetikus alopecia (AGA), vagyis a férfiakra jellemző hajhullás, és egyes életmódbeli tényezők közötti összefüggéseket vizsgálták még tavaly. A kutatásuk során a tudósok végül megállapították, hogy

1,4-szer nagyobb eséllyel szenvednek a kopaszságtól azok, akik rendszeresen isznak.

– Az alkoholt fogyasztók esetében valamivel nagyobb valószínűséggel alakul ki AGA, mint azoknál, akik nem isznak – mutatott rá Yun Hak Kim professzor, a tanulmány vezető szerzője. Hozzátette: csapatával ők voltak az elsők, akik elemezték az alkoholfogyasztás és a férfiakra jellemző hajhullás közötti kapcsolatot.

Így függ össze a kopaszság és az alkoholfogyasztás

A kopaszság kialakulásához nagyban hozzájárul a rendszeres alkoholfogyasztás Fotó: Tara Moore / Getty Images

Az összefüggés egyik feltételezett oka, hogy az acetaldehid – amely az alkohol lebontása során a szervezetben keletkező vegyület – megzavarhatja a fejbőr immunrendszeri környezetét, ami hozzájárulhat a kopaszság kialakulásához. Ez a mechanizmus egyelőre csak elméleti, de a kutatásunk hozzájárulhat új közegészségügyi ajánlások készítéséhez, a betegek megfelelő tájékoztatásához és célzott figyelemfelkeltő kampányokhoz, segítve az embereket abban, hogy tudatosabb életmódbeli döntéseket hozzanak a hajuk egészsége érdekében

– magyarázta a professzor, kiemelve többek között azt is, hogy az eredményeik az átfogóbb, személyre szabott egészségügyi megközelítést is elősegíthetik, a genetika mellett előtérbe helyezve a különböző életmódbeli tényezőket, például az étrendet és az alkoholfogyasztást is a hajhullás megelőzése és kezelése során.

–Reméljük, hogy ez a kutatás elősegíti a hatékonyabb, személyre szabott hajápolási megoldások kidolgozását – fűzte hozzá Kim professzor.