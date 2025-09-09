Ez az 5 lépés meghosszabbíthatja az életed a szívsebész szerint

A Super Agers (Szuperül öregedők) című, hamarosan megjelenő könyvében Eric Topol amerikai kardiológus azoknak az embereknek az életmódját vizsgálja, akik 80 év felettiek és genetikai okoktól függetlenül, pusztán az életmódjuknak köszönhetően teljesen egészségesek. A szakember szerint az egészséges öregedés, és így a hosszú élet titka a rendszeres erősítő edzés, a mediterrán étrend, a pihentető alvás, a szoros társas kapcsolatok, és a környezeti tudatosság.

Eric Topol amerikai szívsebész szerint nem a drága csodaszerek, hanem a tudatos életmódváltás a hosszú élet titka.

Fotó: The Washington Post / GettyImages

5 kutatásokkal alátámasztott tipp, ami a hosszú élet titka

Eric Topol, amerikai szívgyógyász és a Super Agers című kötet szerzője szerint az élethossz (lifespan) helyett az egészségben eltöltött idő (healthspan) a valódi cél. Kutatásai azt igazolják, hogy legfőképpen nem a génjeink, hanem az életmódunk határozza meg hosszú távon, milyen évek jutnak osztályrészül számunkra — és ehhez nem kell vagyonokat költeni!

1. Mozogj, de ne csak sétálj: a legerősebb hajtóerő

Topol kutatásai, köztük a kiemelkedően egészséges időskorúak vizsgálata bizonyítja, hogy a fizikailag aktív életmód messze meghalad minden drága anti-aging szert vagy beavatkozást.

Elsődleges tipp: a súlyzós vagy saját testsúlyos, ellenállásos edzés egyértelműen a legerősebb ellenszere az öregedésnek. Ha már heti 30–60 percnyi ilyen típusú mozgást beiktatunk az életünkbe – akár otthon, egyszerű gyakorlatokkal –, akkor sokkal biztosabban éljük meg a holnapot.

2. Étkezz tudatosabban – mediterrán étrend és a feldolgozott ételek kerülése

A mediterrán étrend csökkenti a szervezetben fennálló gyulladásokat, véd a szív- és idegrendszeri betegségek ellen, miközben tele van rosttal és tápanyagokkal.

Topol saját bevásárlási stratégiája is tükrözi ezt: a boltban friss gyümölcsöket, zöldségeket és gabonákat választ — kerüli az ultrafeldolgozott ételeket, amelyeket „UFO”-ként (Ultra-processed food) emleget.

3. Figyelj az alvásodra – különösen a mély fázisok fontosak

Topol számára a pihentető mélyalvás nem luxus, hanem alapvető öregedésgátló tényező. A szervezet ebben az állapotban regenerálódik, és a toxinok is kiürülnek az agyból. Olyan segédeszközöket használ, mint az Oura gyűrű vagy Apple Watch az alvásfigyeléshez.