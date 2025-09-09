Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Ádám névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ez az 5 lépés meghosszabbíthatja az életed a szívsebész szerint

öregedés
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 18:45
hosszú élet titkahosszú élettartamegészségorvos
Eric Topol amerikai szívsebész és hosszú élet szakértő üzenete egyszerű, mégis radikális: nem a drága csodaszerek, hanem hétköznapi szokások hosszabbíthatják meg az életünket akár évtizedekkel. Mutatjuk, pontosan mi lehet a hosszú élet titka.
Bors
A szerző cikkei

A Super Agers (Szuperül öregedők) című, hamarosan megjelenő könyvében Eric Topol amerikai kardiológus azoknak az embereknek az életmódját vizsgálja, akik 80 év felettiek és genetikai okoktól függetlenül, pusztán az életmódjuknak köszönhetően teljesen egészségesek. A szakember szerint az egészséges öregedés, és így a hosszú élet titka a rendszeres erősítő edzés, a mediterrán étrend, a pihentető alvás, a szoros társas kapcsolatok, és a környezeti tudatosság.

Eric Topol, mozgás, sport, fitneszlabda, hosszú élet titka
Eric Topol amerikai szívsebész szerint nem a drága csodaszerek, hanem a tudatos életmódváltás a hosszú élet titka.
Fotó: The Washington Post / GettyImages

5 kutatásokkal alátámasztott tipp, ami a hosszú élet titka

Eric Topol, amerikai szívgyógyász és a Super Agers című kötet szerzője szerint az élethossz (lifespan) helyett az egészségben eltöltött idő (healthspan) a valódi cél. Kutatásai azt igazolják, hogy legfőképpen nem a génjeink, hanem az életmódunk határozza meg hosszú távon, milyen évek jutnak osztályrészül számunkra — és ehhez nem kell vagyonokat költeni!

1. Mozogj, de ne csak sétálj: a legerősebb hajtóerő 

Topol kutatásai, köztük a kiemelkedően egészséges időskorúak vizsgálata bizonyítja, hogy a fizikailag aktív életmód messze meghalad minden drága anti-aging szert vagy beavatkozást. 

Elsődleges tipp: a súlyzós vagy saját testsúlyos, ellenállásos edzés egyértelműen a legerősebb ellenszere az öregedésnek. Ha már heti 30–60 percnyi ilyen típusú mozgást beiktatunk az életünkbe – akár otthon, egyszerű gyakorlatokkal –, akkor sokkal biztosabban éljük meg a holnapot.  

2. Étkezz tudatosabban – mediterrán étrend és a feldolgozott ételek kerülése 

A mediterrán étrend csökkenti a szervezetben fennálló gyulladásokat, véd a szív- és idegrendszeri betegségek ellen, miközben tele van rosttal és tápanyagokkal.

Topol saját bevásárlási stratégiája is tükrözi ezt: a boltban friss gyümölcsöket, zöldségeket és gabonákat választ — kerüli az ultrafeldolgozott ételeket, amelyeket „UFO”-ként (Ultra-processed food) emleget. 

3. Figyelj az alvásodra – különösen a mély fázisok fontosak 

Topol számára a pihentető mélyalvás nem luxus, hanem alapvető öregedésgátló tényező. A szervezet ebben az állapotban regenerálódik, és a toxinok is kiürülnek az agyból. Olyan segédeszközöket használ, mint az Oura gyűrű vagy Apple Watch az alvásfigyeléshez. 

4. Kapcsolódj, tölts időt a szabadban, maradj kíváncsi 

A super agerek nemcsak testileg, hanem lelkileg is vitális életvitelt folytatnak: tanulnak, társasági, és élénk mentális életet élnek. Topol is hangsúlyozza a természetben töltött idő, a társas kapcsolatok és a mentális egészség fontosságát, ezek ugyanis mind hozzájárulnak a stressz csökkentéséhez és az örömérzet növeléséhez. 

5. Használd okosan a modern technológiát – de ne dőlj be minden hiedelemnek 

A genetikai tesztek, a szervspecifikus életkor (organ clocks) meghatározása és a mesterséges intelligencia segíthet az öregedés személyre szabott megelőzésében. Topol ugyanakkor figyelmeztet, hogy a különböző, öregedés elleni „csodaszerek” többségének hatékonysága tudományosan megalapozatlan, használatuk pedig magas kockázatú lehet. Maradj a bizonyított, olcsó vagy ingyenes praktikáknál. 

Amit te is megtehetsz még ma: 

  • mozogj hetente legalább 30 percet erősítő jelleggel – akár otthon is; 
  • étkezz mediterrán étrend szerint, kerüld az ultra-feldolgozott ételeket;
  • törekedj a minőségi és mély alvásra;
  • legyél társaságban, tölts időt a szabadban, maradj mentálisan aktív;
  • használd tudatosan a technológiát – de ne hagyd, hogy szenzációs hirdetések elvonják a figyelmed a valódi értékekről. 

Ez az öt lépéses terv nem ígér örök fiatalságot, de évtizedekkel meghosszabbíthatod az egészségben töltött éveid. Ahogy Topol fogalmaz: „Ha öreg leszek, inkább erős és élettel teli idős szeretnék lenni.” 

Eric Topol professzor, a Scripps Research ügyvezető alelnöke a hosszú élettartamról szóló új könyvének témáit fejti ki bővebben a videóban:

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu