Ez az 5 lépés meghosszabbíthatja az életed a szívsebész szerint

A Super Agers (Szuperül öregedők) című, hamarosan megjelenő könyvében Eric Topol amerikai kardiológus azoknak az embereknek az életmódját vizsgálja, akik 80 év felettiek és genetikai okoktól függetlenül, pusztán az életmódjuknak köszönhetően teljesen egészségesek. A szakember szerint az egészséges öregedés, és így a hosszú élet titka a rendszeres erősítő edzés, a mediterrán étrend, a pihentető alvás, a szoros társas kapcsolatok, és a környezeti tudatosság.
Eric Topol, amerikai szívgyógyász és a Super Agers című kötet szerzője szerint az élethossz (lifespan) helyett az egészségben eltöltött idő (healthspan) a valódi cél. Kutatásai azt igazolják, hogy legfőképpen nem a génjeink, hanem az életmódunk határozza meg hosszú távon, milyen évek jutnak osztályrészül számunkra — és ehhez nem kell vagyonokat költeni!
Topol kutatásai, köztük a kiemelkedően egészséges időskorúak vizsgálata bizonyítja, hogy a fizikailag aktív életmód messze meghalad minden drága anti-aging szert vagy beavatkozást.
Elsődleges tipp: a súlyzós vagy saját testsúlyos, ellenállásos edzés egyértelműen a legerősebb ellenszere az öregedésnek. Ha már heti 30–60 percnyi ilyen típusú mozgást beiktatunk az életünkbe – akár otthon, egyszerű gyakorlatokkal –, akkor sokkal biztosabban éljük meg a holnapot.
A mediterrán étrend csökkenti a szervezetben fennálló gyulladásokat, véd a szív- és idegrendszeri betegségek ellen, miközben tele van rosttal és tápanyagokkal.
Topol saját bevásárlási stratégiája is tükrözi ezt: a boltban friss gyümölcsöket, zöldségeket és gabonákat választ — kerüli az ultrafeldolgozott ételeket, amelyeket „UFO”-ként (Ultra-processed food) emleget.
Topol számára a pihentető mélyalvás nem luxus, hanem alapvető öregedésgátló tényező. A szervezet ebben az állapotban regenerálódik, és a toxinok is kiürülnek az agyból. Olyan segédeszközöket használ, mint az Oura gyűrű vagy Apple Watch az alvásfigyeléshez.
A super agerek nemcsak testileg, hanem lelkileg is vitális életvitelt folytatnak: tanulnak, társasági, és élénk mentális életet élnek. Topol is hangsúlyozza a természetben töltött idő, a társas kapcsolatok és a mentális egészség fontosságát, ezek ugyanis mind hozzájárulnak a stressz csökkentéséhez és az örömérzet növeléséhez.
A genetikai tesztek, a szervspecifikus életkor (organ clocks) meghatározása és a mesterséges intelligencia segíthet az öregedés személyre szabott megelőzésében. Topol ugyanakkor figyelmeztet, hogy a különböző, öregedés elleni „csodaszerek” többségének hatékonysága tudományosan megalapozatlan, használatuk pedig magas kockázatú lehet. Maradj a bizonyított, olcsó vagy ingyenes praktikáknál.
Ez az öt lépéses terv nem ígér örök fiatalságot, de évtizedekkel meghosszabbíthatod az egészségben töltött éveid. Ahogy Topol fogalmaz: „Ha öreg leszek, inkább erős és élettel teli idős szeretnék lenni.”
Eric Topol professzor, a Scripps Research ügyvezető alelnöke a hosszú élettartamról szóló új könyvének témáit fejti ki bővebben a videóban:
