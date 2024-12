Nem hiszed el, mi a jó alvás titka: egyszerűbb, mint hinnéd!

Ha valaha is elgondolkoztál azon, hogy mi a legjobb hőmérséklet az esti és a reggeli zuhanyzáshoz, és ha nem jutottál el a megoldáshoz, akkor most segítünk. Ugyanis most egy orvos tisztázta ezt a kérdést.

Meglepő összefüggés van a zuhanyzás és alvás minősége között Fotó: Pixabay

Azt feltételezhetnéd, hogy egy hideg zuhany lehűti a testhőmérsékletedet, egy melegebb víz pedig felmelegít – de ez egyáltalán nem így van. Dr. Karan Raj elmondta:

Ha aludni készülsz, és ha azt szeretnéd, hogy pihentető legyen az éjszakád, akkor a meleg zuhany lefekvés előtt paradox módon lehűti a testhőmérsékletedet, így jól fogsz aludni.

De miért is van ez így?

Dr. Raj elmagyarázta, hogy „alacsonyabb testhőmérsékletre van szükségünk lefekvés előtt; ez csökkenti az alvás határértéket. Ezzel ellentétes hatású a reggeli hideg zuhany, mivel ez „éberebbé tesz, mert megemeli a testhőmérsékletet”. Megjegyezte, hogy a megemelkedett testhő jót tesz „egész nap”, és bírni fogod az iramot.

A szakember kifejtette, hogy az éjszakai meleg és a reggeli hidegebb fürdés illeszkedik a cirkadián ritmusunkhoz, azaz a napi biológiai óránk működéséhez. A National Library of Medicine egyik tanulmánya szerint: „A kutatások bebizonyították, egy-két órával lefekvés előtt egy meleg fürdő vagy zuhany segíthet ellazulni és gyorsabban elaludni. Hogy miért? Segít csökkenteni a testhőmérsékletedet, ami a cirkadián alvásjelzésnek tudható be”.