Mindenki erre várt: itt a megoldás erre a sokakat érintő alvási problémára

A horkolás egy sokakat érintő probléma, ami több minden miatt is kialakulhat, egy azonban biztos: nagyon megnehezítheti számodra és a párod számára is az elalvást. A legtöbben ennek a problémának a leküzdésére különböző praktikákat vetnek be.

Ezzel az egyszerű trükkel véget vethetsz a horkolásnak / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Ám most egy szakember azt közölte, nem kellenek különböző trükkök a horkolás megszüntetésére, hiszen a szuszogás egy egyszerű, az ágyban tett mozdulattal elintézhető. Egy alvásvizsgálat ugyanis feltárta, hogy melyik oldalon a legjobb aludni, és a szakértők megosztották, miért előnyös az egyes oldalakon feküdni pihenés közben. Egy nemrégiben készült tanulmányban egészséges személyek egy csoportját vették górcső alá, hogy megvizsgálják a bal és jobb oldali alvást, valamint azt, hogy milyen gyakran forgolódtak.

A kutatás elvégzéséhez egy rugalmas, viselhető érzékelőrendszert fejlesztettek ki, amely figyeli az alvási pozíciókat és a forgolódás gyakoriságát, segítve ezzel az éjszakai pihenés minőségére gyakorolt hatásuk elemzését. A rugalmas szögérzékelőt és mozgásérzékelőt tartalmazó eszközt 13 egészséges alanyon tesztelték 15 éjszakán keresztül, akik közül 7 férfi és 6 nő volt. Mindegyikükről megállapították azt is, hogy nem szenvednek alvászavarban.

Melyik oldalon aludjak, hogy megszűnjön a horkolás?

Az Alvás Alapítvány felfedte, hogy bár az, hogy melyik oldalon alszol, személyes preferenciától függ, de bármelyik pozíció segíthet abban, hogy kevesebbet horkolj, és csökkentheted a hátfájást. Emellett javíthatja az alvási apnoe kockázatát és az általános egészségi állapotodat is.