/Bajt jelent, ha éjszaka mindig ugyanabban az időpontban ébredek fel?

Az éjszaka közepén, rendszeresen ugyanabban az időpontban történő ébredés sokak számára ismerős élmény – de sokkal több áll mögötte, mint sokan hinnék. Elmagyarázzuk!

Az ébredés sok mindent befolyásol

A jó éjszakai alvás létfontosságú a mindennapi élethez, mégis az emberek jelentős része – egy amerikai tanulmány szerint 35,5%-uk – legalább heti három alkalommal hirtelen felébred az éjszaka során, leggyakrabban 3 és 4 óra között. A legtöbben azt hiszik, hogy ezek az éjjeli ébredések az agy túlzott működésének következményei – zavaró emlékek, szorongás vagy túlgondolás miatt –, de a jelenség mögött valójában testünk belső működése húzódik. Greg Murray alvásszakértő szerint – aki a Swinburne Technológiai Egyetem Mentális Egészség Központjának igazgatója – ezek a 3 órai ébredések valójában a neurobiológiai és hormonális ritmusainkhoz kapcsolódnak.

Nem mindig akkor ébredünk, amikor akarunk

Az alvás ezen szakaszában a testhőmérséklet elkezd emelkedni, az alvási nyomás csökken, a melatonin (alváshormon) szintje tetőzik, míg a kortizol (stresszhormon) szintje növekedni kezd, felkészítve testünket az ébredésre. Mindez a test természetes cirkadián ritmusa miatt történik, vagyis a szervezet napfelkeltét és napnyugtát előre „érzi”. Az emelkedő kortizolszint – különösen stresszes időszakokban – azonban elég lehet ahhoz, hogy teljesen felébresszen bennünket. Ez a hormon szabályozza a szervezet stresszválaszait, és gyors energiát biztosít, amely éberséget okozhat hajnalban. Bár mindenki fel-felébred többször is az éjszaka során, ezeket a rövid ébredéseket normál esetben nem észleljük. Ám ha stressz is társul hozzájuk, akkor az ébredések tudatossá válnak. A stressz ezen kívül túlzott éberséget (hipervigilanciát) is okozhat, amely könnyen álmatlansághoz vezethet – különösen mivel az éjszaka közepén hiányoznak a nappali támaszok, mint a társas kapcsolatok vagy kulturális ingerek.

3 órakor a legtöbb problémát valóban nem lehet megoldani

– írja Murray.

Az agyunk nem is megoldást keres ilyenkor, csak aggódik – ez nem problémamegoldás, hanem annak gonosz ikertestvére.

Murray tanácsa: ha minden éjjel ugyanabban az időben ébredsz, ne ess pánikba! Nappal érdemes buddhista ihletésű tudatosságot gyakorolni a stresszkezeléshez – ami az éjszakai órákban is alkalmazhatóvá válik, derül ki a Daily Mail cikkéből.