A világ legidősebb nője elárulta a hosszú élet titkát

Nagy Britannia legidősebb lakója és a világ hivatalosan legidősebb nője múlt héten ünnepelte 116. születésnapját családtagjaival lightwateri otthonában.

Elárulta hosszú élete titkát a világ legidősebb nője (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Ethel May Caterham 1909-ben született Shipton Bellingerben, Hampshire-ben, még VII. Eduárd uralkodása idején, így ő az utolsó élő személy ebből az időszakból. Rendkívüli élete során két világháborút élt át, és hat brit uralkodót is.

Az elképesztően hosszú élet a családi örökség részének tűnik, ugyanis testvére, szintén rendkívüli hosszú életet élt meg, 107 éves koráig. Ethel azonban drámaian túlszárnyalta ezt az eredményt, és augusztus 21-én 116 évesen a történelem ritka példái közé emelkedett.

Az életkora és a történelmi jelentőség ellenére Ethel mindig megőrizte szerény természetét. Elismerte, hogy sosem gondolta volna, hogy ilyen hosszú életet élhet, és hosszú élettartamát nem bonyolult rendszereknek vagy különleges étkezési szokásoknak tulajdonítja, hanem egyszerű életfilozófiájának.

Sose vitatkozom senkivel, hallgatok, és azt teszem, amit szeretek

- fogalmazta meg röviden.

Ez a nyugalomra és önállóságra épülő szemlélet vezette végig személyes győzelmein és a világ változásain is. Visszatekintve hosszú életére, Ethel elmondta, hogy elfogad mindent, ami vele történik, és nem engedi, hogy a kihívások legyőzzék.

Mindent nyugodtan fogadtam, a csúcsokat és a mélypontokat egyaránt.

Erősségét a befogadó és optimista hozzáállás egészíti ki. Állítása szerint a lehetőségek megragadása és az egyensúly megtartása kulcsfontosságú volt egészségéhez.

Mondj igent minden lehetőségre, mert sosem tudhatod, hová vezet. Legyél pozitív gondolkodású, és mindent mértékkel fogyassz.

Az Egyesült Királyságban idősellátással foglalkozó Alderberry Care képviselői szerint Ethel szemlélete megfelel annak, amit gyakran tapasztalnak a gondozott idős emberek körében. A rendkívüli hosszú életet élő emberek gyakran hasonló jellemzőket mutatnak: nyugodt perspektívát, a negatívumok mellőzését, és képességet arra, hogy életük lehetőségeit egyensúlyban és mértékkel fogadják - írta Daily Star.