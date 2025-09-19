Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Emésztési problémákkal küzdő nő a hasát fájlalva ül egy ágyon

Az orvosok sem beszélnek róla: így üzen a lelked az emésztéseden keresztül

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 18:45
Nem mindig a nehéz vacsora a hibás, ha fáj a hasad, és a gyomorégésedet sem feltétlenül a csípős étel okozza. A lelki problémákat a leggyakrabban emésztési problémák jelzik. Figyelj fel ezekre a jelekre!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Lehet, hogy kételkedsz benne, de az emésztőrendszered és a lelkiállapotod szorosabban összefügg, mint hinnéd. A bél és az agy folyamatos kapcsolatban áll egymással, és amit fejben átélsz, az az emésztésedben is nyomot hagy. Cikkünkben most eláruljuk, hogy az emésztési problémák milyen lelki eredetű gondokat jelezhetnek.

Lelki gondok és emésztési problémák miatt egy arcát fogó feszült nő a dohányzóasztalnál
A lelki gondjaidat sokszor emésztési problémák jelzik.
Fotó: Pormezz /  Shutterstock 

Emésztési problémák, amelyek mögött nincs szervi elváltozás

Ha hónapok óta kínoz puffadás, görcsölsz vagy ég a gyomrod, de a vizsgálatok semmilyen szervi problémát nem mutatnak ki, könnyen lehet, hogy funkcionális emésztőszervi betegség áll a háttérben.

Amikor a lelked nincs rendben

A depresszió és a szorongás ma már népbetegségnek számít. Enyhébb formában rossz hangulatot, kedvetlenséget okoznak, súlyosabb esetben azonban teljesen átalakíthatják az ember életét. A szorongás lehet állandó, látszólag ok nélküli, vagy megjelenhet rohamokban, pánik formájában is. Nem véletlen, ha azt tapasztalod, hogy a lelki problémáid mellett az emésztésed sem működik úgy, ahogy kellene. Kutatások szerint a bélpanaszokkal élők felének lelki nehézségei is vannak, és ha szorongsz vagy depressziós vagy, nagy az esélye, hogy emésztési gondjaid is jelentkeznek.

 

Mit jelent a bél-agy tengely?

A bél és az agy között állandó a kommunikáció. Idegek és hormonok szállítják az üzeneteket, a központ pedig az agy limbikus rendszere. Ez az a terület, amely a testi és lelki alkalmazkodás fő irányítója. Itt alakulnak ki az érzelmek, a hosszú távú emlékezet, a motiváció, a szexualitás és a figyelem folyamatai, emellett ez a hormonrendszer agyi központja is, amely szoros kapcsolatban van a vegetatív idegrendszerrel. A limbikus rendszer határozza meg, hogyan reagál a szervezet a környezet ingereire testi és lelki szinten. Mivel működése nem tudatosan irányítható, a reakcióink nagy része nem kontrollálható pusztán akarattal. Vagyis nem lehet mindenre azt mondani, hogy fejben dől el.

Mit tehetsz?

Az első lépés, hogy ne csak a tüneteket kezeld, hanem próbáld megérteni, mi váltja ki azokat, hiszen hosszú távon a probléma gyökerét kell kezelni.
   • Egy ételnapló segíthet felismerni, mely ételek erősítik fel a panaszokat.
   • A rostban gazdag, feldolgozott ételektől mentes étrend sokaknál javulást hoz.
   • Fontos a stressz kezelése. A relaxáció, a légzőgyakorlatok, a jóga, vagy a rendszeres sport segíthet abban, hogy a tested és a lelked újra harmóniába kerüljön.
Ha pedig a lelki problémáid komolyabbak, érdemes pszichológus vagy pszichiáter segítségét kérni.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

