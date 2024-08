15 trükk, amivel felveheted a harcot a parlagfű allergia ellen

Elkezdődött a parlagfű-szezon, amely miatt szinte a lakosság negyede szenved augusztus-szeptemberben. De nem csak a pollenre érzékenynek nehéz ez az időszak; azok az ingatlantulajdonosok, akik nem akadályozzák meg birtokukon a parlagfű elterjedését, komoly bírságra számíthatnak – írja a Fanny magazin.

Ezt kell tudnod, ha fel akarod venni a harcot a parlagfű ellen

1. A tulajdonos felelőssége

A kert vagy földterület tulajdonosoknak egész évben gondoskodniuk kell arról, hogy ingatlanukon megakadályozzák a parlagfű virágbimbójának kialakulását, majd ezt az állapotot fenntartsák. Azokon a területeken, ahol ennek nem tesznek eleget, a hatóság növényvédelmi bírságot szabhat ki.

2. Nem a kerítésnél kezdődik

A jogszabályok szerint a lakók feladata a telek mellett található járda és az úttest közötti terület karbantartása is, ideértve a fűnyírást, gyomtalanítást. Azokon a területeken, ahol nincs kialakítva járda, a telek mellett elhelyezkedő 1 méter széles zöldsáv gondozása a tulajdonos feladata.

3. Léteznek helyi szabályok

Az adott település önkormányzata helyi rendelettel is szabályozhatja a kérdést, így például előírhatják, évente hány alkalommal szükséges elvégezni a fű- és sövénynyírást, valamint a lombgyűjtést is. Olyan is előfordulhat, hogy megszabják, milyen magasságig kell elvégezni a fűnyírást.

Rengeteg ember életét teszi pokollá a parlagfű Fotó: PESTHY MARTON

4. Számít az árok is

A lakóknak nemcsak a járdát, de az ingatlanhoz tartozó járdaszakasz melletti csapadékvíz-elvezető árkot is tisztán kell tartani és gyomtalanítani. A fővárosban egységes rendelet van érvényben, függetlenül attól, hogy kertes övezetről vagy társasházról van szó. Eszerint az ingatlan tulajdonosának nem csak az épület melletti járdát kell gondoznia, hanem a járda és a járdától a kocsiútig terjedő területet is.

5. Ellenőrzés várható

A parlagfű évente több ezer embernek okoz allergiás tüneteket, ezért fontos, hogy a házunk előtt is tegyük meg a megfelelő óvintézkedéseket. Belterületen az illetékes jegyző, külterületen a megye vagy a fővárosi kormányhivatal feladata az ellenőrzés. Ha nem történik meg a terület mentesítése, a kényszerkaszálás mellett növényvédelmi bírságra is számíthatunk.