Zokogó családja jelentette be a tragikus hírt: követte a halálba a feleségét a tévés legenda

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 08:05
A család megrendülve jelentette be a szomorú hírt.


Tony Caunter, az EastEnders színésze, akit Roy Evans szerepében ismerhetett meg a közönség, mindössze néhány nappal imádott felesége halála után hunyt el.

Fotó: Képünk illusztráció

Caunter 1994 és 2003 között alakította legismertebb karakterét a brit sorozatban. Halálhírét családja egy helyi hírportálnak erősítette meg:

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, Tony Caunter tegnap este békésen elhunyt, mindössze nyolc nappal élete szerelme, a 63 éves Fran halála után. Édesapánk 88 éves volt.

Az EastEnders színészét gyászolják

A képernyőn töltött hosszú és sikeres karrierje, valamint teljes élete után Tony Caunter négy gyermeket, egy lányt és három fiút, hét unokát és négy dédunokát hagyott maga után.

A család közleménye szerint ez hihetetlenül nehéz időszak számukra.

Az EastEnders stábja így emlékezett meg róla:

Tonyt mindig is tisztelni és szeretni fogja minden EastEnders-dolgozó. Melegsége, kedvessége és humora örökre velünk marad.

Tony Caunter és felesége, Frances Wallace 63 évig éltek házasságban. Négy közös gyermekük született - írja a Mirror.

 

