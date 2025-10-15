Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Most jött: kigyulladt egy busz az autópályán, rengeteg a halott

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 06:51
A túlélőket súlyos égési sérülésekkel szállították kórházba.
Többen életüket vesztették egy tragikus buszbalesetben Indiában, miután lángokba borult egy alvóbusz az autópályán. Az utasoknak a lángoló járműből kellett kimenekülniük a Jaisalmer-autópályán.

Lángokba borult egy alvóbusz, több halálos áldozat is van
Lángokba borult egy alvóbusz, több halálos áldozat is van Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Egy edzőbusz 57 utassal Jaisalmerből Jodhpurba tartott, amikor bekövetkezett a katasztrófa. Az eddigi jelentések szerint legalább 20 ember életét vesztette

Lángokba borult a jármű, menekültek az emberek

A túlélők közül többen is súlyos égési sérüléseket szenvedtek, eddig 15 sérültről tudni, köztük nők és gyerekek is vannak. Őket kórházba szállították, szemtanúk szerint egyes sérültek testének akár 70%-a is megéghetett. 

Bár a sofőr igyekezett lehúzódni az autópálya szélére, a lángok másodpercek alatt elborították az egész járművet. A rendőrség közlése szerint a tűz oka vélhetően egy rövidzárlat volt - írja a Metro.

India miniszterelnöke, Narendra Modi így nyilatkozott az esetről:

Megdöbbentett a jaisalmeri baleset következtében elhunytak halála. Gondolataim az áldozatokkal és családtagjaikkal vannak ezekben a nehéz időkben. Imádkozom a sérültek mielőbbi felépüléséért.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
