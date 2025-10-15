Most jött: kigyulladt egy busz az autópályán, rengeteg a halott

Többen életüket vesztették egy tragikus buszbalesetben Indiában, miután lángokba borult egy alvóbusz az autópályán. Az utasoknak a lángoló járműből kellett kimenekülniük a Jaisalmer-autópályán.

Lángokba borult egy alvóbusz, több halálos áldozat is van Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Egy edzőbusz 57 utassal Jaisalmerből Jodhpurba tartott, amikor bekövetkezett a katasztrófa. Az eddigi jelentések szerint legalább 20 ember életét vesztette.

Lángokba borult a jármű, menekültek az emberek

A túlélők közül többen is súlyos égési sérüléseket szenvedtek, eddig 15 sérültről tudni, köztük nők és gyerekek is vannak. Őket kórházba szállították, szemtanúk szerint egyes sérültek testének akár 70%-a is megéghetett.

Bár a sofőr igyekezett lehúzódni az autópálya szélére, a lángok másodpercek alatt elborították az egész járművet. A rendőrség közlése szerint a tűz oka vélhetően egy rövidzárlat volt - írja a Metro.

India miniszterelnöke, Narendra Modi így nyilatkozott az esetről: