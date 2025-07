Halála után kiderült az igazság Schmuck Andor vagyonáról

A nyugdíjasok védőszentje, tetőtől talpig úriember, a női nem nagy tisztelője, mindig optimista politikus – ezek voltak Schmuck Andor állandó jelzői. Bár már napok is elteltek a tragédiája óta, valahogy még mindig nehéz elhinni, hogy a Tisztelet Társaságának elnöke már soha többé nem tűnik fel a Bazilika környékén legendás öltönyében és cowboy kalapjában, ami csak az elmúlt pár évben vált a védjegyévé.

Schmuck Andor az 50. születésnapját a Bazilikában ünnepelte (Fotó: Mediaworks archívum)

Schmuck Andor meghalt, maga mögött hagyva 54 olyan esztendőt, amit bizony sokan megirigyelnének. Közeli ismerősei szerint a politikus egyszerre volt elképesztően vicces és titokzatos, olyan ember, aki talán senkinek sem engedte igazán, hogy a lelke mélyébe lásson.

A Tisztelet Társaságának elnökét valóban körüllengte egy fajta misztikum: kevesen tudták, hol lakik pontosan, a magánéletét, nőügyeit sem volt egyszerű követni, és igazából azt sem tudták, hogy miből él, mivel keres pénzt. A pletykák azonban arról szóltak, hogy mesés vagyonnal rendelkezik és luxusban él.

Csak álca volt Schmuck Andor irigyelt gazdagsága?

A közvélemény szerint Schmuck Andor egyike volt azoknak a keveseknek, akiknek mindig tele a pénztárcája. Nem véletlen, hogy a politikus a Tinder-tündérek című könyvében több aranyásó "hölgyet" is megemlít, akik nem a szívére, hanem a jelentősnek hitt vagyonára pályáztak, ám végül csalódniuk kellett. Talán ők is azt gondolták, hogy Schmuck Andornak köze van egy nevét viselő ékszerüzlet-lánchoz, netán ő maga a tulajdonos, ám ennek valójában semmi valóságalapja.

Schmuck Andor mindent megtett, hogy jómódúnak tűnjön (Fotó: Bánkúti Sándor)

Az is beszédes, hogy Schmuck Andor a Tisztelet Társasága irodája felett kialakított lakrészben vesztette életét egy több emeletes budai villa helyett, sőt, információk szerint ezt megelőzően is albérletben élt. Autója nem volt, a legtöbb helyre gyalog járt. Napi szinten lehetett találkozni vele az egyik budapesti étteremben, ahol barátságból soha nem kellett fizetnie a számlát. A politikus mindemellett elképesztően jószívű volt, bármekkora összeget is kapott egy-egy showműsorban történő szereplését, azzal mind a szépkorúakat segítette a 2004-ben létrehozott non-profit szervezet, a Tisztelet Társasága által. Amije volt is, azt tovább ajándékozta szeretetből. Így tett azzal az összeggel is, amit A Nagy Duettért kapott, hiszen néhány hónappal ezelőtt még nagy sikert aratott Sári Évi duettpartnereként.