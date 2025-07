"Ráfeküdt a kisfiamra" - Dráma a váci vasútállomáson: anyja karjai közül próbálták elrabolni Beatrix ötéves fiát

- Hogy megüssem, eszembe sem jutott, csak az az ösztön tombolt bennem, hogy a gyerekemet elvegyem tőle és nehogy elengedjem a kezét. Féltem, ha támadok, akkor kést vagy mást ránt elő, vagy kitépi a kezemből őt és kiszalad vele egy vonat elé, vagy eltöri a nyakát - magyarázta még mindig feldúlva az anya, aki ekkor már kétségbeesetten kiabált segítségért. Végül egy, az állomáson liftet szerelő férfi és egy bátor várakozó hölgy, majd még többen odarohantak.

Végül négy ember kellett, hogy lerángassák rólunk. Olyan sokkban voltam, hogy amikor a forgalmi irodába kísértek minket, akkor is attól féltem, hogy a nő kiszabadul. De szavakba sem tudom önteni, mennyire hálás vagyok a segítségért

- ingatta a fejét. Végül a rendőrök vitték el az akkor már anyaszült mezítelen asszonyt, akiről később kiderült:

mentálisan sérült, gyógyszeres kezelés alatt áll, egy nappal korábban pedig már járt a rendőrségen, hogy elmondja: állítása szerint elrabolták a gyermekét.

Tenni akar a közbiztonságért

- Belegondolni sem merek, mi lehetett volna. Ha úgy rántja el a fiam, hogy beveri a fejét az oszlopba, vagy éppen eltöri a karját? Vagy aznap reggel úgy gondolja, hogy eltesz egy kést is? Ez nem csak egy kis kellemetlenség volt, hanem egy kisgyerek ellen elkövetett támadás és emberrablási kísérlet. Csak a szerencsén és néhány bátor emberen múlt, hogy nem lett rosszabb vége - mondta határozottan és még mindig hitetlenkedve az édesanya, Beatrix. Őt is és a fiát is traumatizálták a történtek:

Ő az egyetlen gyermekem. Pár napig szóhoz sem jutottam, csak bámultam ki a fejemből és bőgtem, de aztán ez átalakult haraggá. Nem hiszem el, hogy így kell, hogy éljünk!

- szögezte le Beatrix. Így mindent megtesz azért, hogy esete ne ismétlődhessen meg és a váci közbiztonság javuljon: feljelentést tett, emellett megvannak az esetről készült kamerafelvételek is.