Egy anya felfoghatatlan gyásza: fia és párja is meghalt a borzalmas balesetben

Felfoghatatlan veszteségről beszélt egy édesanya, miután fia és annak párja tragikus autóbalesetben vesztette életét. A 27 éves Adam Muskett és a 25 éves Katie Worrell éppen közös nyaralásukra indultak, amikor járművük frontálisan ütközött egy másik autóval a walesi A477-es úton, Carmarthenshire térségében.

Az anya teljesen megtört

Gyászol az anya

A másik jármű sofőrjét, a 28 éves Alexander MacCallumot a Swansea-i Koronabíróság bűnösnek találta gondatlan vezetés okozta halál miatt. A férfi 18 hónap börtönbüntetést kapott, amelyet 12 hónapra felfüggesztettek, emellett 200 óra közmunkára kötelezték és 18 hónapra eltiltották a vezetéstől.

A tárgyaláson Adam édesanyja, Helen Muskett megrendítő szavakkal idézte fel fia elvesztését. A fájdalmat „felfoghatatlannak” nevezte, és úgy fogalmazott: olyan érzés, mintha „kitépték volna a belső részeit”. Elmondása szerint fia szeretetteljes, kedves, gondoskodó és humoros személyiség volt, aki minden alkalmat örömmel töltött meg. Az édesanya arról is beszélt, hogy fia mélyen kötődött szülővárosához, Tenbyhez, és arra vágyott, hogy saját otthont és vállalkozást alapít. Családalapításról is álmodott, és – ahogy édesanyja fogalmazott – „csodálatos férj és apa lett volna”.

A tragédia 2024. június 13-án történt. Az időjárási körülmények rendkívül kedvezőtlenek voltak: erős eső nehezítette a látási viszonyokat. A pár egy Ford Fiesta autóval haladt keleti irányba, amikor a szembejövő Jaguar XKR egy emelkedős, vizes útszakaszon elvesztette az irányítást, áttért a szemközti sávba, és frontálisan ütközött velük. Adam Muskett a helyszínen életét vesztette, míg súlyosan megsérült párját helikopterrel szállították kórházba, ahol később belehalt sérüléseibe.

A bíróságon elhangzott, hogy a sofőr, bár nem bizonyítható, hogy túllépte volna a 60 mérföld/órás (kb. 97 km/h) sebességhatárt, a tempója nem volt megfelelő az időjárási körülményekhez. A védelem szerint a baleset több tényező együttes következménye volt. Arra is hivatkoztak, hogy az adott útszakaszon korábban is történt több hasonló baleset. Paul Thomas bíró „szörnyű eseményeknek” nevezte a történteket.