Mindig késésben vagy? Íme a stílustrükk, amivel fele annyi idő alatt elkészülsz, mégis divatos leszel

Neked is van olyan kollégád, aki hétfőtől péntekig olyan szettekben jelenik meg az irodában, mint amik tökéletesen össze lett komponálva, és te is azon szoktál gondolkodni, hogy mégis, hogy van erre ideje minden reggel? Ha ránk hallgatsz, mostantól te leszel ez a kolléga. Van ugyanis egy egyszerű, de annál hatásosabb módszer arra, hogyan érheted el ezt a hatást. Ráadásul ez a stílustrükk megmenti a reggeleidet. Lássuk, hogyan!

Ezzel a stílustrükkel búcsút mondhatsz a hosszas reggeli készülődésnek!

Fotó: Andrey Popov / 123RF

Ezzel az egyszerű a stílustrükkel rengeteg szettet alkothatsz.

Egyetlen ruhakombinációt szükséges csak összeállítanod, amelyet többféleképpen variálhatsz.

4 lépésben létrehozhatod a tökéletes stílustervet, ami rengeteg időt megspórol majd a reggeleidből.

Egyetlen stílustrükk, amivel 2 perc alatt rakhatsz össze divatos szetteket

A trükk neve egyszerűen outfit formula. Ez tulajdonképpen egy öltözködési recept, amit minden reggel bevethetsz, de kedvedre variálhatod az összetevőit. Egy praktikus rendszer azoknak, akik minden egyes nap divatosak szeretnének maradni úgy, hogy közben nem töltenek órákat egy szett kiválasztásával.

Hogy működik?

Csupán egy ruhakombinációt szükséges összeállítanod, amelynek minden elemét kedved szerint cserélgetheted, míg a szerkezet ugyanaz marad. Tehát a recept elkészítési módja adott, a hozzávalókat cserélgetheted. Az outfit formula esetén a hozzávalókat úgy kell elképzelned, mint egy-egy ruhadarab-típust.

Például: Egyenes szárú farmer + egyszerű póló + blézer + bokacsizma vagy A-vonalú szoknya + ing + kardigán + magassarkú csizma

Ez a stílustrükk tehát nem egy konkrét ruhadarab vagy kiegészítő alkalmazása, hanem egy váz, egy felépítés, amivel sosem lőhetsz mellé és végtelenül variálhatod, hiszen:

a farmered lehet sötét, világos, koptatott

a kardigánod lehet hosszú, rövid, színes

a blézered lehet karcsúsított, oversized, nude vagy klasszikus fekete

Így egyetlen formulából rengeteg divatos szettet tudsz összehozni, amiről tudod, hogy jól mutat, mégis változatos, és közben sok-sok időt is megspórol neked. Elegendő az egyik kedvelt formulát kiválasztanod, például: skinny farmer + térdcsizma + kötött pulcsi, és hangulatod szerint dönteni, melyik lesz az aznapi nyerő kombináció.