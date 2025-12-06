Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Mindig késésben vagy? Íme a stílustrükk, amivel fele annyi idő alatt elkészülsz, mégis divatos leszel

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 14:05
Kávé, smink, haj, ruhásszekrény: mindegy mi a reggeli rutinod, te is biztosan túl sok időt töltesz azzal indulás előtt, hogy kiválaszd a tökéletes szettet, amiben jól nézel ki és jól is érzed magad. Most mutatunk egy stílustrükköt, amivel megfelezheted a gondolkodással töltött időt, és alvásra vagy egy nyugodtan elkortyolgatott kávéra fordíthatod.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Neked is van olyan kollégád, aki hétfőtől péntekig olyan szettekben jelenik meg az irodában, mint amik tökéletesen össze lett komponálva, és te is azon szoktál gondolkodni, hogy mégis, hogy van erre ideje minden reggel? Ha ránk hallgatsz, mostantól te leszel ez a kolléga. Van ugyanis egy egyszerű, de annál hatásosabb módszer arra, hogyan érheted el ezt a hatást. Ráadásul ez a stílustrükk megmenti a reggeleidet. Lássuk, hogyan!

Nő a ruhásszekrény előtt nem tudja eldönteni mit vegyen fel, ezért egy stílustrükköt alkalmaz.
Ezzel a stílustrükkel búcsút mondhatsz a hosszas reggeli készülődésnek!
Fotó: Andrey Popov / 123RF
  • Ezzel az egyszerű a stílustrükkel rengeteg szettet alkothatsz.
  • Egyetlen ruhakombinációt szükséges csak összeállítanod, amelyet többféleképpen variálhatsz.
  • 4 lépésben létrehozhatod a tökéletes stílustervet, ami rengeteg időt megspórol majd a reggeleidből.

Egyetlen stílustrükk, amivel 2 perc alatt rakhatsz össze divatos szetteket

A trükk neve egyszerűen outfit formula. Ez tulajdonképpen egy öltözködési recept, amit minden reggel bevethetsz, de kedvedre variálhatod az összetevőit. Egy praktikus rendszer azoknak, akik minden egyes nap divatosak szeretnének maradni úgy, hogy közben nem töltenek órákat egy szett kiválasztásával.

Hogy működik?

Csupán egy ruhakombinációt szükséges összeállítanod, amelynek minden elemét kedved szerint cserélgetheted, míg a szerkezet ugyanaz marad. Tehát a recept elkészítési módja adott, a hozzávalókat cserélgetheted. Az outfit formula esetén a hozzávalókat úgy kell elképzelned, mint egy-egy ruhadarab-típust.

Például:

Egyenes szárú farmer + egyszerű póló + blézer + bokacsizma

vagy

A-vonalú szoknya + ing + kardigán + magassarkú csizma

Ez a stílustrükk tehát nem egy konkrét ruhadarab vagy kiegészítő alkalmazása, hanem egy váz, egy felépítés, amivel sosem lőhetsz mellé és végtelenül variálhatod, hiszen:

  • a farmered lehet sötét, világos, koptatott
  • a kardigánod lehet hosszú, rövid, színes
  • a blézered lehet karcsúsított, oversized, nude vagy klasszikus fekete

Így egyetlen formulából rengeteg divatos szettet tudsz összehozni, amiről tudod, hogy jól mutat, mégis változatos, és közben sok-sok időt is megspórol neked. Elegendő az egyik kedvelt formulát kiválasztanod, például: skinny farmer + térdcsizma + kötött pulcsi, és hangulatod szerint dönteni, melyik lesz az aznapi nyerő kombináció.

Hogy alkalmazd az outfit formulát?

A legjobb, ha mindegyik hozzávalóból beszerzel 2-3 darabot.

  • 2 farmer
  • 3 ing
  • 2 csizma

és máris 12 különböző outfited lesz úgy, hogy nem keresgéltél és agyaltál 20 percen át, hogy mi, mihez passzol.

Lány a ruhásszekrényét rendszerezi egy stílustrükkel.
Szánj rá egy délutánt, hogy összerakd a saját egyéni stílusodat!
Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock 

Így hozd létre a saját outfit formuláidat

1. Nézd át milyen darabokat viselsz mostanában a legszívesebben

Idézd fel az utóbbi 2 hétben milyen ruhakombinációkat viseltél, amik jól mutattak rajtad, amikben jól érezted magad.

2. Válassz ki a stílusodhoz legjobban passzoló darabokat

Ehhez használhatsz inspirációkat, a lényeg, hogy gondold végig, milyen szabások, fazonok, tónusok a kedvenceid. Ezekből rakj össze 2-3 szettet.

Ha szükséges, szét is választhatod őket alkalmak szerint: 2 szabadidős és 2 munkahelyi outfit formula szerint.

3. Állítsd össze hozzájuk az alapruhatáradat

Nézd át a gardróbod, és gyűjtsd ki azokat a darabokat, amelyek beleillenek a kiválasztott szettekbe, majd nézd meg miből van elegendő, miből hiányzik a minimum 2-3 változat.

4. Csempéssz bele némi változatosságot

Például, ha az összeállításod egyik darabja egy V-kivágású hosszú ujjú felső, akkor ne mindegyik darab legyen fekete. Szerezz be világosabb és sötétebb árnyalatokat is mellé!

További nőies stílustrükkökért feltétlenül nézd meg az alábbi videót:

Less el még több stílustrükköt:

 

