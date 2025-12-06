Mindig késésben vagy? Íme a stílustrükk, amivel fele annyi idő alatt elkészülsz, mégis divatos leszel

Neked is van olyan kollégád, aki hétfőtől péntekig olyan szettekben jelenik meg az irodában, mint amik tökéletesen össze lett komponálva, és te is azon szoktál gondolkodni, hogy mégis, hogy van erre ideje minden reggel? Ha ránk hallgatsz, mostantól te leszel ez a kolléga. Van ugyanis egy egyszerű, de annál hatásosabb módszer arra, hogyan érheted el ezt a hatást. Ráadásul ez a stílustrükk megmenti a reggeleidet. Lássuk, hogyan!
A trükk neve egyszerűen outfit formula. Ez tulajdonképpen egy öltözködési recept, amit minden reggel bevethetsz, de kedvedre variálhatod az összetevőit. Egy praktikus rendszer azoknak, akik minden egyes nap divatosak szeretnének maradni úgy, hogy közben nem töltenek órákat egy szett kiválasztásával.
Csupán egy ruhakombinációt szükséges összeállítanod, amelynek minden elemét kedved szerint cserélgetheted, míg a szerkezet ugyanaz marad. Tehát a recept elkészítési módja adott, a hozzávalókat cserélgetheted. Az outfit formula esetén a hozzávalókat úgy kell elképzelned, mint egy-egy ruhadarab-típust.
Például:
Egyenes szárú farmer + egyszerű póló + blézer + bokacsizma
vagy
A-vonalú szoknya + ing + kardigán + magassarkú csizma
Ez a stílustrükk tehát nem egy konkrét ruhadarab vagy kiegészítő alkalmazása, hanem egy váz, egy felépítés, amivel sosem lőhetsz mellé és végtelenül variálhatod, hiszen:
Így egyetlen formulából rengeteg divatos szettet tudsz összehozni, amiről tudod, hogy jól mutat, mégis változatos, és közben sok-sok időt is megspórol neked. Elegendő az egyik kedvelt formulát kiválasztanod, például: skinny farmer + térdcsizma + kötött pulcsi, és hangulatod szerint dönteni, melyik lesz az aznapi nyerő kombináció.
A legjobb, ha mindegyik hozzávalóból beszerzel 2-3 darabot.
és máris 12 különböző outfited lesz úgy, hogy nem keresgéltél és agyaltál 20 percen át, hogy mi, mihez passzol.
Idézd fel az utóbbi 2 hétben milyen ruhakombinációkat viseltél, amik jól mutattak rajtad, amikben jól érezted magad.
Ehhez használhatsz inspirációkat, a lényeg, hogy gondold végig, milyen szabások, fazonok, tónusok a kedvenceid. Ezekből rakj össze 2-3 szettet.
Ha szükséges, szét is választhatod őket alkalmak szerint: 2 szabadidős és 2 munkahelyi outfit formula szerint.
Nézd át a gardróbod, és gyűjtsd ki azokat a darabokat, amelyek beleillenek a kiválasztott szettekbe, majd nézd meg miből van elegendő, miből hiányzik a minimum 2-3 változat.
Például, ha az összeállításod egyik darabja egy V-kivágású hosszú ujjú felső, akkor ne mindegyik darab legyen fekete. Szerezz be világosabb és sötétebb árnyalatokat is mellé!
További nőies stílustrükkökért feltétlenül nézd meg az alábbi videót:
