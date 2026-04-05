Orbán Viktor hamarosan fontos bejelentést tesz a magyar határnál meghiúsított terrortámadásról

"Szabotázsakció! Most ért véget a védelmi tanács. Hamarosan jövök a fejleményekkel!" - üzente meg közösségi oldalán Orbán Viktor. Mint ismert, a miniszterelnök délelőtt tudatta: megpróbálták felrobbantani a Török Áramlatot. A szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak, ami miatt a kormányfő azonnali hatállyal összehívta a védelmi tanácsot.
