Old money stílus – Így öltözz elegánsan anélkül, hogy vagyonokat költenél

A legtöbben azt hisszük, a kifinomult megjelenéshez méregdrága ruhák kellenek. Valójában elég néhány jól eltalált színkombináció. A szem ugyanis azonnal érzékeli, ha valami összhangban van: a tónusok, az anyagok, a fények. Ez a harmónia az, amitől valaki „gazdagnak" tűnik – akkor is, ha a blézered a leárazáson szerezted. Lássuk az old money stílus jellemzőit.

Old money stílus, így öltözz elegánsan anélkül, hogy egy vagyonba kerülne / Fotó: 123RF

Old money stílus: klasszikus színkombinációk, amik sosem mennek ki a divatból – elegáns stílus jellemzői

A legdrágábbnak ható színpárosok:

Camel és krém

A meleg, tejes árnyalatok nyugalmat és minőséget sugároznak. Egy camel színű szövetkabát krémszínű nadrággal és felsővel kombinálva igazi luxus érzetet kelt. A kiegészítőknél inkább az arany színűeket részesítsd előnyben.

Világoskék és fehér

Egy fehér farmer és egy halványkék ing mindig elegáns, akár munkába mész, akár kávézni. Egy laza copf és egy napszemüveg igazán feldobja ezt a szettet.

Szürke és bordó

Ez egy komoly, mégis nőies színkombináció. Különösen jól működik télen, amikor a sötétebb tónusok egy kis mélységet adnak. Bátran fesd bordóra a körmeidet is, ettől igazán összeszedett és dögös lesz a szetted.

Fekete és bézs

A fekete szín komorságát a bézs tökéletesen lágyítja. Nagyszerű páros, ha nem akarod, hogy a szetted „túl sok” legyen.

A szürke-bordó színkombináció az egyik legnépszerűbb 2025-ben / Fotó: 123RF

Olívazöld és fehér

Modern, letisztult, kicsit mediterrán hangulatú. Arany ékszerekkel kifejezetten luxusérzetet kelt.

Stílusos öltözködés: nem a ruha ára számít, hanem az összhang

Az old money stílus szerint a legfontosabb, hogy a színek működjenek egymással. Egy egyszerű fehér ing, ha jó anyagból van és egy jól választott árnyalattal kombinálod, simán felér egy designer darabbal. A kevesebb néha tényleg több: tiszta vonalak, minőségi alapdarabok, átgondolt árnyalatok – ezek együtt adják a „drága” hatást.

Ha bizonytalan vagy, próbáld a monokrómot

Nem véletlen, hogy a bézsbe vagy szürkébe öltözött nők mindig rendezettnek tűnnek. Ugyanannak a színnek több árnyalata egymás mellett optikailag letisztítja az összképet, ráadásul a reggeli rohanásban sem kell sokat gondolkozni, hogy mit vegyél fel.