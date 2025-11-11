Old money stílus – Így öltözz elegánsan anélkül, hogy vagyonokat költenél

A legtöbben azt hisszük, a kifinomult megjelenéshez méregdrága ruhák kellenek. Valójában elég néhány jól eltalált színkombináció. A szem ugyanis azonnal érzékeli, ha valami összhangban van: a tónusok, az anyagok, a fények. Ez a harmónia az, amitől valaki „gazdagnak" tűnik – akkor is, ha a blézered a leárazáson szerezted. Lássuk az old money stílus jellemzőit.
A meleg, tejes árnyalatok nyugalmat és minőséget sugároznak. Egy camel színű szövetkabát krémszínű nadrággal és felsővel kombinálva igazi luxus érzetet kelt. A kiegészítőknél inkább az arany színűeket részesítsd előnyben.
Egy fehér farmer és egy halványkék ing mindig elegáns, akár munkába mész, akár kávézni. Egy laza copf és egy napszemüveg igazán feldobja ezt a szettet.
Ez egy komoly, mégis nőies színkombináció. Különösen jól működik télen, amikor a sötétebb tónusok egy kis mélységet adnak. Bátran fesd bordóra a körmeidet is, ettől igazán összeszedett és dögös lesz a szetted.
A fekete szín komorságát a bézs tökéletesen lágyítja. Nagyszerű páros, ha nem akarod, hogy a szetted „túl sok” legyen.
Modern, letisztult, kicsit mediterrán hangulatú. Arany ékszerekkel kifejezetten luxusérzetet kelt.
Az old money stílus szerint a legfontosabb, hogy a színek működjenek egymással. Egy egyszerű fehér ing, ha jó anyagból van és egy jól választott árnyalattal kombinálod, simán felér egy designer darabbal. A kevesebb néha tényleg több: tiszta vonalak, minőségi alapdarabok, átgondolt árnyalatok – ezek együtt adják a „drága” hatást.
Nem véletlen, hogy a bézsbe vagy szürkébe öltözött nők mindig rendezettnek tűnnek. Ugyanannak a színnek több árnyalata egymás mellett optikailag letisztítja az összképet, ráadásul a reggeli rohanásban sem kell sokat gondolkozni, hogy mit vegyél fel.
