Flitterek, fények és csillogás a hét minden napjára: indítsuk szikrázóan az új évet

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 12:30
Fanny Magazindivatnőies50 felett
Flitter, strassz, metálfény, szatén – a káprázatos anyagú darabok nemcsak az ünnepi szettekben kaphatnak helyet, hanem akár a hétköznapi ruhatárunkban is. Legyünk szikrázóak év elején! Íme a női divat 50 felett, amit te sem hagyhatsz figyelmen kívül!
Bors
A szerző cikkei

A női divat 50 felett 2026-ban stílusosabb és elegánsabb, mint eddig bármikor. A klasszikus elegancia azonban ma már egyáltalán nem jelent egyet a visszafogott stílussal, az egyhangúsággal és az unalmas megoldásokkal. A csillogó anyagok, a flitterek és a metálfényű részletek új értelmet kapnak az új évben: elegánsak, nőiesek és hihetetlen magabiztosságot sugároznak. A lényeg a megfelelő arányokon és a tudatos párosításon múlik – így a ragyogás nem túlzó, hanem kifinomult lesz. Kövesd a Fanny magazin stílusos tanácsait!

Női divat 50 felett: csillogó blézert viselő nő kesztyűben.
Női divat 50 felett: 2026 nem az extravaganciáról szól, hanem az önazonos stílusról
Fotó: Anna Zhukkova /  Shutterstock 
  • Így építhetjük be a flittert és a csillogó fényeket a hétköznapi szettekbe.
  • Ezek a fényes darabok állnak a legjobban 50 felett.
  • Tippek az elegáns, de csöppet sem túlzó ragyogáshoz.

Női divat 50 felett 2026-ban: így viseld az év legstílusosabb darabjait

Sajnos még mindig makacsul tartja magát az a tévhit, hogy egy bizonyos kor felett kizárólag a visszafogott, klasszikusan elegáns megjelenés az elfogadott, mintha 50 felett az élénk színeknek, a feltűnő mintáknak és az izgalmas textúráknak már nem lenne helye a ruhatárunkban. Pedig ez egyáltalán nincs így. Ebben az életszakaszban a tudatosan megválasztott árnyalatok, a karakteres, mégis harmonikus minták kifejezetten üdévé, fiatalossá varázsolják a megjelenésünket, merőben új lendületet adva a személyiségünknek. A hűvösebb hónapok különösen jó alkalmat adnak a rétegezésre, a különböző anyagok és színek játékára, így egy kis kreativitással és merészséggel igazán stílusos, mégis kényelmes szetteket állíthatunk össze a 2026-os évre. A Fanny magazin ezúttal összeszedte, hogyan érdemes öltözködni a téli időszakban, ha 50 felett is szeretnénk nőiesek, elegánsak és közben önmagunk maradni.

  • Flitteres farmer, Bershka
Női divat 50 felett: flitteres farmer.
Flitteres farmer, Ára: 20.995 Ft
Forrás: Bershka
  • Flitteres miniruha, F&F
Női divat 50 felett: flitteres miniruha.
Flitteres miniruha, Ára: 16.900 Ft
Forrás: StyleShoots / F&F
  • Flitteres midiszoknya, Mango
Női divat 50 felett: flitteres midiszoknya.
Flitteres midiszoknya, Ára: 21.995 Ft
Forrás: Mango
  • Aranyló kabátka, Mohito
Női divat 50 felett: aranyló kabátka.
Aranyló kabátka, Ára: 22.995 Ft
Forrás:  Mohito
  • Fémes táska, Parfois
Női divat 50 felett: fémes táska.
Fémes táska, Ára: 20.995 Ft
Forrás: Parfois
  • Apró köves körömcipő, Primark
Női divat 50 felett: apró köves körömcipő.
Apró köves körömcipő, Ára: 8.000 Ft
Forrás: Primark
  • Fényes anyagú blúz, Reserved
Női divat 50 felett: fényes anyagú blúz.
Fényes anyagú blúz, Ára: 15.995 Ft
Forrás: Reserved,
  • Arany maxiruha, Reserved
Női divat 50 felett: arany maxiruha.
Arany maxiruha, Ára: 25.995 Ft
Forrás:  Reserved
  • Kristályos csizma, Reserved
Női divat 50 felett: kristályos csizma.
Kristályos csizma, Ára: 39.995 Ft
Forrás: Reserved
  • Köves tüllbody, Stradivarius
Női divat 50 felett: köves tüllbody.
Köves tüllbody, Ára: 7.995 Ft
Forrás: Stradivarius
  • Fülbevaló, W.Kruk
Női divat 50 felett: fülbevaló.
Fülbevaló, Ára: 17.500 Ft
Forrás: W.Kruk
  • Metálfényű felső, Yas
Női divat 50 felett: metálfényű felső.
Metálfényű felső Yas, Ára: 19.590 Ft
Forrás: zalando.hu
  • Leopárdmintás flitteres nadrág, Zara
Női divat 50 felett: leopárdmintás flitteres nadrág.
Leopárdmintás flitteres nadrág, Ára: 16.995 Ft
Forrás: Zara
  • Bársonyblézer, Zara
Női divat 50 felett: bársonyblézer.
Bársonyblézer, Ára: 25.995 Ft
Forrás: Zara
  • Flitteres táska, Mohito
Női divat 50 felett: flitteres táska.
Flitteres táska, Ár: 12.595 Ft
Forrás: Mohito
  • Vastag karkötő, H&M
Női divat 50 felett vastag karkötő.
Vastag karkötő, Ára: 10.995 Ft
Forrás: H&M
  • Strasszos hajgumi, H&M
Női divat 50 felett: strasszos hajgumi.
Strasszos hajgumi, Ára: 6.995 Ft
Forrás: H&M
  • Metálfényű felső, Mohito
Női divat 50 felett: metálfényű felső.
Metálfényű felső, Ára: 6.995 Ft
Forrás: Mohito
  • Fémes szoknya, H&M
Női divat 50 felett:: fémes szoknya.
Fémes szoknya, Ára: 8.995 Ft
Forrás: H&M
  • Fém nyakpánt, Mango
Női divat 50 felett: fém nyakpánt.
Fém nyakpánt, Ára: 11.995 Ft
Fotó: Mango

Üzletlista: bershka.com/hu; F&F: országszerte a Tesco áruházakban; hm.com/hu; mohito.com/hu; parfois.com; reserved.com/hu; shop.mango.com/hu; primark.hu; stradivarius.com/hu; wkruk.hu; zara.com; zalando.hu.
Ha érdekel, mit viselj 50 felett, nézd meg az alábbi videót, amelyből további ragyogó stílustippeket leshetsz el:

Ezek a divattal kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek:

 

