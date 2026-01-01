Flitterek, fények és csillogás a hét minden napjára: indítsuk szikrázóan az új évet

A női divat 50 felett 2026-ban stílusosabb és elegánsabb, mint eddig bármikor. A klasszikus elegancia azonban ma már egyáltalán nem jelent egyet a visszafogott stílussal, az egyhangúsággal és az unalmas megoldásokkal. A csillogó anyagok, a flitterek és a metálfényű részletek új értelmet kapnak az új évben: elegánsak, nőiesek és hihetetlen magabiztosságot sugároznak. A lényeg a megfelelő arányokon és a tudatos párosításon múlik – így a ragyogás nem túlzó, hanem kifinomult lesz. Kövesd a Fanny magazin stílusos tanácsait!

Női divat 50 felett: 2026 nem az extravaganciáról szól, hanem az önazonos stílusról

Fotó: Anna Zhukkova / Shutterstock

Így építhetjük be a flittert és a csillogó fényeket a hétköznapi szettekbe.

Ezek a fényes darabok állnak a legjobban 50 felett.

Tippek az elegáns, de csöppet sem túlzó ragyogáshoz.

Női divat 50 felett 2026-ban: így viseld az év legstílusosabb darabjait

Sajnos még mindig makacsul tartja magát az a tévhit, hogy egy bizonyos kor felett kizárólag a visszafogott, klasszikusan elegáns megjelenés az elfogadott, mintha 50 felett az élénk színeknek, a feltűnő mintáknak és az izgalmas textúráknak már nem lenne helye a ruhatárunkban. Pedig ez egyáltalán nincs így. Ebben az életszakaszban a tudatosan megválasztott árnyalatok, a karakteres, mégis harmonikus minták kifejezetten üdévé, fiatalossá varázsolják a megjelenésünket, merőben új lendületet adva a személyiségünknek. A hűvösebb hónapok különösen jó alkalmat adnak a rétegezésre, a különböző anyagok és színek játékára, így egy kis kreativitással és merészséggel igazán stílusos, mégis kényelmes szetteket állíthatunk össze a 2026-os évre. A Fanny magazin ezúttal összeszedte, hogyan érdemes öltözködni a téli időszakban, ha 50 felett is szeretnénk nőiesek, elegánsak és közben önmagunk maradni.

Flitteres farmer, Bershka

Flitteres farmer, Ára: 20.995 Ft

Forrás: Bershka

Flitteres miniruha, F&F

Flitteres miniruha, Ára: 16.900 Ft

Forrás: StyleShoots / F&F

Flitteres midiszoknya, Mango

Flitteres midiszoknya, Ára: 21.995 Ft

Forrás: Mango

Aranyló kabátka, Mohito

Aranyló kabátka, Ára: 22.995 Ft

Forrás: Mohito

Fémes táska, Parfois

Fémes táska, Ára: 20.995 Ft

Forrás: Parfois

Apró köves körömcipő, Primark

Apró köves körömcipő, Ára: 8.000 Ft

Forrás: Primark

Fényes anyagú blúz, Reserved

Fényes anyagú blúz, Ára: 15.995 Ft

Forrás: Reserved,

Arany maxiruha, Reserved

Arany maxiruha, Ára: 25.995 Ft

Forrás: Reserved

Kristályos csizma, Reserved

Kristályos csizma, Ára: 39.995 Ft

Forrás: Reserved

Köves tüllbody, Stradivarius

Köves tüllbody, Ára: 7.995 Ft

Forrás: Stradivarius

Fülbevaló, W.Kruk

Fülbevaló, Ára: 17.500 Ft

Forrás: W.Kruk

Metálfényű felső, Yas

Metálfényű felső Yas, Ára: 19.590 Ft

Forrás: zalando.hu

Leopárdmintás flitteres nadrág, Zara

Leopárdmintás flitteres nadrág, Ára: 16.995 Ft

Forrás: Zara