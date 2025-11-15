Ez az öltözködési baki hazavágja az egész szetted, és még csak észre sem veszed

Egy jól eltalált nadrághossz csodát tesz: karcsúbbnak tűnsz, rendezettebbnek látszol, és az egész szetted hirtelen „összeáll”. De mi számít ideálisnak, ha minden nadrág másmilyen? Mutatjuk, mire figyelj, hogy elkerüld ezt a gyakori öltözködési bakit.

A nem megfelelő nadrághossz hazavágja az egész szetted, ne kövesd el ezt az öltözködési bakit.

Fotó: 123RF

A nadrághosszon múlik az öltözködési baki?

A nadrághossz elárulja, mennyire figyelsz magadra

A legtöbben nem is gondolnánk, mennyit számít pár centi anyag a lábunk végén. Pedig egy nadrág hossza az egyik legárulkodóbb részlet: megmutatja, mennyire adsz a megjelenésedre. Egy picit hosszabb szár már gyűrődik, egy túl rövid pedig megtöri az arányokat. Ne aggódj, nem kell stylistnak lenned, hogy bemérd, hol van az a bizonyos tökéletes hosszmérték.

Nadrághossz kisokos: így találd el a tökéletes hosszúságot minden fazonnál

Klasszikus nadrág – a fél centi a titok

A klasszikus, egyenes szárú nadrág esetében a legszebb, ha hátul épp csak súrolja a talajt, de nem ér hozzá. Ha túl hosszú, ráncosodni kezd, ha túl rövid, olcsó hatást kelt. Olyan mintha kinőtted volna, de nincs pénzed újra, vagy egyszerűen nem adsz magadra. Ha túl hosszú egy nadrág, azon még segíthet egy jó varrónő, de ha túl rövid, inkább hagyd a boltban, mert hiába néz ki baromi jól, neked nem fog jól állni. Ezt pedig ugye te sem akarod? Na ugye!

Szeles szár, rejtett cipő

A bővebb nadrágok, palazzo fazonok és flairek akkor mutatnak jól, ha a cipő épp csak kikandikál alóluk. A szövet szinte súrolja a talajt, de nem takarja el teljesen a lábad végét. Itt jön a nehézség: ha váltogatod a magassarkút és a sportcipőt, nincs az a varrónő, aki mindkettőhöz ideális hosszt talál. Ilyenkor érdemes két külön nadrágot tartani – az egyik „magassarkús”, a másik „laposcipős” napokra.

Ügyelj rá, hogy a bővebb szabású nadrágok se verjék a földet, látszódjon ki a cipő amit viselsz.

Fotó: Anna Zhukkova / Shutterstock

Bokánál végződő fazonok

Az utóbbi években hódítanak az úgynevezett bokanadrágok – de csak akkor működnek, ha a nadrág szára a boka legkeskenyebb pontjánál ér véget, és látszódik egy kis bőr a cipő és a nadrág között. Ez az a részlet, amitől az egész megjelenés friss, modern és „összerakott” lesz. Ha viszont túl hosszú, vagy hajtsd fel, vagy irány a varrónő, ha túl rövid, hagyd a boltban.