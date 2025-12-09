Ezek az ultranőies szettek a legtrendibbek a téli szezonban: így viseld stílusosan kedvenc csizmádat

Ha létezik téli szett, ami minden nőnek jól áll, akkor az a ruha és csizma kombinációk végtelen halmaza. Főleg, amikor már december második hetén megunjuk a farmernadrág és kötött pulcsi duóját, amit valljuk be, nem nagyon lehet hová cifrázni. Egy ruha csizmával hordva nőies elegáns, és bizony nem köt kompromisszumot a hideg oltárán. Ha tudsz egy-két praktikus stílustrükköt és van pár alapdarabod, akkor most új irányokat adhatsz a gardróbodnak. Lássuk, hogyan!

Téli ruha csizmával: ezek a szezon legsikkesebb szettjei, amit neked is ki kell próbálj!

Fotó: New Africa / Shutterstock

A kötött ruha csizmával a tél legpraktikusabb választása. A fiatalos és sikkes szettek titka: pulcsiruha + lovaglócsizma. Idén télen a farmerruhákat sem kell a háttérbe szorítanod.

Így lesz a legdivatosabb a téli ruha csizmával: ezek a legstílusosabb kombinációk

1. Kötött ruha + klasszikus fekete csizma

Ez a szett egyszerű, de mindig hatásos választás. A komfort és az elegancia szerelemgyereke, aminél nem tudunk jobb társat elképzelni az igazán hideg napokon. Egy vastagabb, akár garbós, kötött ruha nemcsak melegen tart, de nagyon nőies és végtelenül elegáns is.

Bármilyen egyszerű csizmával működik, így a gondolkodásra sem kell túl sok időt szánnod a nehezen induló reggeleken.

Ha a ruha egy rövidebb, térdig érő fazon, kombináld egy térdcsizmával. Ha pedig hosszabb, nyugodtan felkaphatod mellé a kedvenc bokacsizmádat is, hisz ez a szett így is didergésálló lesz.

2. Hosszú pulcsi + lovaglócsizma

Egy hosszított pulóverruha és egy lovaglócsizma kombinációja elképesztően nagyot megy az idei szezonban. Főleg egy hosszabb, csizmából kilógó vastag zoknival. Válassz hozzá egy világos színű ruhát, így a hétköznapokba is csempészhetsz vele egy kis üde, fiatalos frissességet.

Laza, mégis nőies. Ha pedig beköszöntenek a mínuszok, egy hosszú gyapjúkabáttal koronázhatod meg ezt a játékos téli outfitet.

3. Farmerruha + térdcsizma

Nem muszáj a kedvenc farmerrucid a szekrény felső polcára száműznöd, amikor a nyár véget ér, és beköszönt a valódi tél. Egy puha, kötött zoknival és a megfelelő aláöltözettel például egy vastag, feszülős garbóval is tökéletes téli szett lesz belőle. Plusz, ez a ruha csizmával igazi városi cowgirl hatást kelt majd, ami az év talán legnépszerűbb stílusirányzata.

Bors-tipp: A sötétebb farmer anyagok idén a legdivatosabbak, hiszen pazarul mutatnak a szezon földszínű, neutrálisabb színpalettájához és a mindig trendi burgundi árnyalatokhoz is.

Ebben a videóban 5 stílusos ötletet láthatsz arra, hogyan viseld idén télen a térdcsizmákat: