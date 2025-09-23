Feljött egy kis felesleg? Íme az ősz legtrendibb pulóverei, amik ápolnak és eltakarnak

Az őszi időszakban, amikor végre kérhetünk sütőtökös lattét, ihatunk forró csokit és mennyei, langyos finomságokat kóstolhatunk, ki akarná számolgatni a kalóriákat? Ugye te sem szeretnéd ezeket a csemegéket kihagyni? Akkor bátran élvezd ki a borongós időszak kuriózumait és válassz melléjük egy divatos pulóvert a legnagyobb trendek szerint! Kényeztesd magad kívülről és belülről!

Mutatjuk az idei szezon legnagyobb pulóvertrendjeit!

Fotó: Todor Tsvetkov / GettyImages

2025 legtrendibb őszi pulóverei, amikre érdemes minél hamarabb lecsapnod!

A tavalyi kollekciók középpontjában a merészség állt, az idei szezon darabjai pedig még több kreativitással lesznek felruházva. Íme tehát azok pulóverek és kötött felsők, amiket a legdivatosabb nők viselnek!

Letisztult szürke pulóver

A szürke, a feketéhez és a fehérhez hasonlóan egy időtálló árnyalat, hiszen sosem megy ki a divatból. A boltok polcai valószínűleg roskadozni fognak a szürke darabok alatt, melyek közül választhatsz kapucnis kardigánt, de kötött ruhát is. A legjobb pedig az, hogy akár az elegánsabb stílust képviselői közé tartozol, akár a lazább megjelenésért rajongsz, ezzel az árnyalattal biztosan nem lősz majd mellé.

Argyle mintás pulóver

Az Argyle mintás pulóverek is uralni fogják az utcákat, sokak nagy örömére. Bár beletelt egy kis időbe, míg igazán divatossá váltak, idén bátran választhatod, akár munkahelyi szetthez is. Ezek a darabok ugyanis luxus hatást keltenek és letisztul megjelenést kölcsönöznek. A minta feltehetően nemcsak a pulóverek világában lesz népszerű, hanem a kardigánok és a pólók körében is.

Drapézott pulóver

A drapézott darabok, amelyek egyedi redőikkel a tavalyi kifutókat is meghódították, idén sem mennek ki a divatból, sőt, mindenki őket akarja majd viselni. Bátran válassz ilyen pulóvert, ha szereted a merészebb, bohémabb stílust és egy kis extrát vinnél a megjelenésedbe. Minél érdekesebb formákat és sziluetteket tartalmaz a felső, annál több tekintet fog rád szegeződni. A középpontba akarsz kerülni? Akkor a drapézott pulóver az egyik legjobb választás!

Vastag kardigán

Az korábbi divattal ellentétben, amelyben a kisebb, testhezálló kardigánok vitték a prímet, idén a vastag, túlméretezett fazonoké a főszerep. Ha ilyen darabot választasz, eszméletlenül divatos leszel és még a hidegtől sem kell tartanod. Kombináld egyszerű farmerral és pólóval, illetve viselj hozzá ékszereket. Hidd el nekünk, nem győzöd majd bezsebelni a bókokat!

Kötött szettek

Amennyiben a nőies vonal híve vagy és imádod a szoknyákat, tedd le a voksodat egy-egy kötött szett mellett. Válassz pulcsit vagy kardigánt hozzá illő szoknyával és vegyél le mindenkit a lábáról! Ha úgy szeretnél kinézni, mint a kifutón sétáló modellek, válassz hozzá lapos, fényes cipőt.

Az alábbi videó további darabokat mutat be a 2025-26-os őszi-téli trendből:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: