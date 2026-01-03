Ez a tél legdögösebb kiegészítője – Így viseld a lábszármelegítőt, ha igazán divatos akarsz lenni

Bár már egyre ritkábban ébredünk havas reggelekre, azért gyakran előfordul, hogy a hőmérő higanyszála nulla fok alá kúszik. A fagyos időben pedig nagyon jól tudnak esni a meleg kiegészítők például egy sál vagy egy sapka, amelyek nemcsak megvédenek a hidegtől, hanem új szintre emelik a megjelenésedet. Ha pedig idén télen igazán divatosan szeretnél utcára lépni, akkor azonnal szerezz be egy trendi lábszármelegítőt! Hidd el, nem fogod megbánni!

A lábszármelegítő nemcsak melegen tart, hanem még stílusos is: mutatjuk, hogyan viseld a hétköznapokban!

Fotó: Raymond Hall / Getty Images

A '80-as évek lábszármelegítői újra hódítanak, csak most ötvözik a praktikát is a stílussal.

Népszerűségének köszönhetően számtalan szín és anyag közül válogathatsz.

Olyan összeállításokat mutatunk be, amikkel biztosan nem lőhetsz mellé.

Visszatért a '80-as évek sztárja – A legstílusosabb nők lábszármelegítőt viselnek

A '80-as évek aerobikőrületének sztárja, a lábszármelegítő visszatért a divatba, amely vegyíti a praktikumot a stílussal. Népszerűségének köszönhetően pedig akár visszafogottabb, akár feltűnőbb darabokra vágysz, biztosan megtalálod a kedvencedet.

Hogyan kell viselni a lábszármelegítőt?

Mivel a lábszármelegítők rendkívül sokoldalúak, mindegy, hogy az elegánsabb vagy a lazább stílusért rajongsz, minden szetthez létezik tökéletesen passzoló darab. Otthoni kényelemre vágysz vagy az utcán vonnád magadra a figyelmet? Mutatjuk a legstílusosabb téli megjelenést!

Húzd leggins vagy harisnyanadrág fölé

A legtöbb harisnya és leggings vékony anyagból készül, sokan azonban nem akarnak róluk lemondani még a leghidegebb hónapokban sem. Így, ha igazán stílusosan szeretnél védekezni a hideg ellen, akkor mindenképpen húzz fel egy lábszármelegítőt. A szetted így tökéletesen fog passzolni egy laza kávézáshoz vagy egy bevásárlós naphoz.

Párosítsd egy lapos talpú vagy egy magassarkú csizmával

Kapj fel egy szűk farmert vagy egy leggingset és húzz a csizmádra egy hozzá passzoló lábszármelegítőt. Az alábbi képen láthatod, ha jól ötvözöd a színeket, akkor elképesztően stílusos leszel.

Válaszd szoknyához vagy ruhához

Rendkívül dögös megjelenést fog kölcsönözni neked, ha a lábszármelegítőt szoknyával vagy ruhával párosítod. Segítségével kicsit lazább stílust teremthetsz, miközben rendkívül praktikus és sikkes leszel.