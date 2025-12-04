Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Divatos 50 feletti nő

A stílus kortalan – Ezeket a divatos téli darabokat viseld 50 felett

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 14:15
Szokták mondani, hogy a kor az csak egy szám, amivel mi teljesen egyet értük. Szerintünk ugyanis 50 felett sem kell lemondanod arról, hogy stílusos legyél, ezért elhoztuk a szezon legtrendibb darabjait, amikben nem győzöd majd bezsebelni a bókokat.
Kelle Fanni
Miért ne lehetnél elragadó és sikkes 50 felett is, aki ízléses megjelenésével magára vonzza a férfiak tekintetét? Eljött a te időd, hogy megmutasd a benned rejlő igazi nőt, amiben az idei divatirányzatok is a segítségedre lesznek. Lássuk, melyek ezek!

50 feletti nő aki divatosan öltözködik
50 felett sem kell lemondanod arról, hogy stílusos legyél!
Fotó: Shutterstock 
  • Felejtsd el a feketét, vigyél az öltözékedbe színeket.
  • Mindenképpen szerezz be néhány mintás darabot.
  • Ezt az elegáns árnyalatot viseld, ha igazán divatos akarsz lenni.
  • Fektess hangsúlyt a különleges textúrákra.
  • A divatos megjelenés sokszor a részletekben rejlik.

Stílusos, téli darabok, amikben ragyogni fogsz 50 felett

Ha a mínuszokban is sikkesen szeretnél utcára lépni, ezeket ki ne hagyd!

  • Fekete helyett csokoládébarna árnyalat, ami színt visz a hétköznapokba

Természetesen a téli ruhatár elengedhetetlen alapdarabjai közé tartoznak az örök klasszikus, fekete viseletek, azonban ideje egy kis színt vinni a megjelenésedbe. A fekete ugyanis köztudottan sápít, különösen abban a korban, amikor a bőr elkezd fakulni. Azonban a meleg csokoládébarna szín minden bőrtónushoz tökéletesen passzol, amit viselhetsz tetőtől talpig, de keverheted krémszínű árnyalatokkal is. A csizmák, kabátok és kiegészítők mind stílusosan festenek ebben a színben, ezért bátran kísérletezz vele!

  • Leopárdmintás darabok, amik igazán stílusossá tesznek

A 2025-ös évben köztudottan hódítanak az állatminták, köztük a leopárdminta, ami elképesztően exkluzív és divatos megjelenést kölcsönöz neked, miközben luxus hatását kelti. Ezekben a darabokban pedig biztosan nem maradsz észrevétlen, miközben eleganciát lopnak a szettedbe. Bár sokan úgy gondolják, hogy a szóban forgó egyedi minta elnyomja a személyiséget, ennek ellenére inkább kiemeli azt.

  • Burgundi árnyalat, ami új szintre emeli az elegancia fogalmát

Valószínűleg nem mondunk újat azzal, hogy idén reflektorfénybe került a burgundi árnyalat, ami a vörös és a barna kombinációját takarja, és elképesztő eleganciával képes megfűszerezni a megjelenésed. A boltok polcai pedig roskadoznak a burgundi színű termékek alatt, amelyek hatalmas népszerűségnek örvendenek, különösen a fiatalok körében. Azonban ez a szín nemcsak nekik áll jól, hiszen az idősebb korosztálynak is lehengerlő megjelenést kölcsönöz.

  • Velúr textúrák, amik megfűszerezik a megjelenésed

Újra középpontban a velúr, ami most jobb, mint valaha. Válassz velúr táskák, kabátok, ruhák és csizmák közül, amelyekkel kifinomultságot kölcsönöznek az öltözékednek. Ezek a darabok anélkül keltenek luxushatást, hogy túlságosan elegánsak lennének, így ideálisak mindennapi viseletre is, akár a munkahelyedre, akár egy baráti kávézásra készülsz.

  • Finom, rojtos részletek, amik vidámságot csempésznek a szettedbe

Nagy népszerűség lengi körbe a rojtokat is, amiket felfedezhetsz a pulóverek ujján, a táskákon, vagy éppen a ruhák alján. Ezek az apró részletek anélkül csempésznek vidámságot a megjelenésedbe, hogy átesnél a ló túloldalára. Az idei rojtok ugyanis kifinomultabbak, mint valaha.  

Ha elegáns gardróbra vágysz, az alábbi videó lehet a segítségedre:

