2025-ös karácsonyi divattippek: főszerepben a piros és a fekete

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 19:45
A Mikulás segítői mindig fekete és vérvörös holmikba bújnak, és érdemes követni a példájukat, ha mi is hódítani akarunk. Hiszen, ha karácsonyi divatról van szó, ez két szín párosa igazán izgalmas hatást ad! Mutatjuk a legtrendibb darabokat hozzá!
A karácsonyi divat minden évben új lehetőséget ad arra, hogy egy kicsit merészebbek, játékosabbak, vagy ha szeretnénk, csinosabbak, vonzóbbak és nőiesebbek legyünk. 2025-ben különösen a krampuszlányok nagy kedvence hangulat hódít: a piros és a fekete párosa minden eddiginél látványosabban tér vissza az ünnepi időszakba.

Karácsonyi divat szerint felöltözött fiatal lány fát díszít.
Karácsonyi divat 2025: ezzel a 2 színnel idén biztos nem lőhetsz mellé.
Fotó: Creative Nina /  Shutterstock 
  • A piros és fekete kombinációja 2025-ben újra a karácsonyi divat élére kerül.
  • Ez a két erőteljes szín most különösen trendi, így bátran választhatunk merészebb szabásokat is.
  • Az ünnepi szezon tökéletes alkalom a játékos, nőies darabok kipróbálására.

Karácsonyi divat 2025: az ünnepi hangulat elengedhetetlen darabjai

Ezek a divatos színek azonban nemcsak a Mikulás csinos kis segítőin mutatnak jól, a megfelelő darabokkal kombinálva 50 felett is varázslatos megjelenést kölcsönöznek. Egy piros ruha fekete tűsarkúval, vörös rúzzsal megspékelve, eleganciát, szenvedélyt és magabiztosságot sugároz. Ezért, ha az idei szezonban szeretnél kicsit kitűnni az ünnepi forgatagban, úgy bátran válaszd ezeket az árnyalatokat – akár egy klasszikus ruhán, akár vagány kiegészítőkön keresztül. A 2025-ös karácsonyi divatban a két szín együtt vibráló, modern és ünnepi hangulatot teremt. Az alábbi összeállításban mutatjuk, mely darabokkal érheted el a legcsinosabb krampuszlány-stílust!

  • Bombázó a buliban

Az év végi partikon egy fekete szettel sosem tévedhetünk, de ha beleviszünk egy leheletnyi csipkét vagy néhány szegecses kiegészítőt, akkor garantáltan szívdöglesztő lesz a megjelenésünk.

Termékek:
Csipkés body, H&M

Karácsonyi divat: csipkés body.
Csipkés body, Ára: 8.995 Ft
Forrá: H&M

Flitteres mellény, Mohito

Karácsonyi divat: flitteres mellény.
Flitteres mellény, Ára: 16.995 Ft
Forrás: Mohito

Csipkés aljú szaténsort, Mohito

Karácsonyi divat: csipkés aljú szaténsort.
Csipkés aljú szaténsort, Ára: 10.995 Ft
Forrás: Mohito

Szegecses kistáska, Parfois

Karácsonyi divat: szegecses kistáska.
Szegecses kistáska, Ára: 10.995 Ft
Forrás: Parfois
  • Hétköznapi hódítás
    A szürke hétköznapokat egyből feldobja, ha a piros holmik hangsúlyosabb szerepet kapnak. Na és a kedvünkre is hatással lesz ez a pezsdítő árnyalat!

Termékek:
Kötött top kardigánnal, Zara

Karácsonyi divat: kötött top kardigánnal.
Kötött top kardigánnal, Ára: 11.995 Ft
Forrás: Zara

Steppelt dzseki, New Yorker

Karácsonyi divat: steppelt dzseki.
Steppelt dzseki, Ára: 19.990 Ft
Forrás: New Yorker

Trapéz fazonú nadrág, F&F

Karácsonyi divat: trapéz fazonú nadrág.
Trapéz fazonú nadrág, Ára: 11.490 Ft
Forrás: F&F

Masnis hajcsat, H&M

Karácsonyi divat: masnis hajcsat.
Masnis hajcsat, Ára: 1.795 Ft
Fotó: H&M

Táska, Orsay

Karácsonyi divat: táska.
Táska, Ára: 12.995 Ft
Forrás:  Orsay
  • Izgalmasan az irodában
    Az letisztult fekete darabokat egy csapásra izgalmassá teszi, ha belecsempészünk egy karakteres piros darabot. Például egy olyan felsőt, aminek a szabása is különleges.

Termékek:

Aszimmetrikus felső, Zara

Karácsonyi divat: aszimmetrikus felső.
Aszimmetrikus felső, Ára: 20.995 Ft
Forrás: Zara

Garbó, Intimissimi

Karácsonyi divat: garbó
Garbó, Ára: 13.990 Ft
Forrás: Intimissimi

Szövetkabát, Primark

Karácsonyi divat: piros szövetkabát.
Szövetkabát, Ára: 16.500 Ft
Forrás: Primark

Baret, Reserved

Karácsonyi divat: piros baret.
Baret, Ára: 9.595 Ft
Forrás:  Reserved

Lakktáska, Bonprix

Karácsonyi divat: lakktáska
Lakktáska, Ára: 7.999 Ft
Forrás: Bonprix

Szögletes szemüveg, Bershka

Karácsonyi divat: piros szemüveg.
Szögletes szemüveg, Ára: 5.595 Ft
Fotó: Bershka
  • Rafináltan a randin
    A kiszemeltünknek garantáltan egyből leesik az álla, ha tetőtől talpig pirosba bújunk a találkán. A fekete kiegészítők segítenek, hogy tompítsák a túl vad hatást.

Termékek:
Maxiszoknya, F&F 

Karácsonyi divat: piros maxiszoknya.
Maxiszoknya, Ára: 11.490 Ft
Forrás: F&F

Rövid ujjú pulóver, H&M

Karácsonyi divat: rövid ujjú piros pulóver.
Rövid ujjú pulóver, Ára: 6.995 Ft
Forrás: H&M

Hosszú bársony kesztyű, Mohito

Karácsonyi divat: fekete bársony kesztyű.
Hosszú bársony kesztyű, Ára: 5.595 Ft
Forrás:  Mohito

Masnis táska, Mohito

Karácsonyi divat: fekete masnis táska.
Masnis táska, Ára: 10.995 Ft
Forrás: Mohito

Kétsoros kabát, Sinsay

KArácsonyi divat: kétsoros fekete kabát.
Kétsoros kabát, Ára: 12.895 Ft
Forrás: Sinsay

Üzletlista: bershka.com/hu; bonprix.hu; ccc.eu/hu; deichmann.hu; F&F: országszerte a Tesco áruházakban; hm.com; intimissimi.com/hu; mohito.com/hu; orsay.hu; parfois.com; primark.hu; pullandbear.com/hu; reserved.com/hu; shop.mango.com/hu; sinsay.com/hu; stradivarius.com/hu; zara.com.
További karácsonyi divat tippekért feltétlenül nézd meg az alábbi videót:

Ezek a divatcikkek is érdekelhetnek: 

 

