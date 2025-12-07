2025-ös karácsonyi divattippek: főszerepben a piros és a fekete

A karácsonyi divat minden évben új lehetőséget ad arra, hogy egy kicsit merészebbek, játékosabbak, vagy ha szeretnénk, csinosabbak, vonzóbbak és nőiesebbek legyünk. 2025-ben különösen a krampuszlányok nagy kedvence hangulat hódít: a piros és a fekete párosa minden eddiginél látványosabban tér vissza az ünnepi időszakba.
Ezek a divatos színek azonban nemcsak a Mikulás csinos kis segítőin mutatnak jól, a megfelelő darabokkal kombinálva 50 felett is varázslatos megjelenést kölcsönöznek. Egy piros ruha fekete tűsarkúval, vörös rúzzsal megspékelve, eleganciát, szenvedélyt és magabiztosságot sugároz. Ezért, ha az idei szezonban szeretnél kicsit kitűnni az ünnepi forgatagban, úgy bátran válaszd ezeket az árnyalatokat – akár egy klasszikus ruhán, akár vagány kiegészítőkön keresztül. A 2025-ös karácsonyi divatban a két szín együtt vibráló, modern és ünnepi hangulatot teremt. Az alábbi összeállításban mutatjuk, mely darabokkal érheted el a legcsinosabb krampuszlány-stílust!
Az év végi partikon egy fekete szettel sosem tévedhetünk, de ha beleviszünk egy leheletnyi csipkét vagy néhány szegecses kiegészítőt, akkor garantáltan szívdöglesztő lesz a megjelenésünk.
Termékek:
Csipkés body, H&M
Flitteres mellény, Mohito
Csipkés aljú szaténsort, Mohito
Szegecses kistáska, Parfois
Termékek:
Kötött top kardigánnal, Zara
Steppelt dzseki, New Yorker
Trapéz fazonú nadrág, F&F
Masnis hajcsat, H&M
Táska, Orsay
Termékek:
Aszimmetrikus felső, Zara
Garbó, Intimissimi
Szövetkabát, Primark
Baret, Reserved
Lakktáska, Bonprix
Szögletes szemüveg, Bershka
Termékek:
Maxiszoknya, F&F
Rövid ujjú pulóver, H&M
Hosszú bársony kesztyű, Mohito
Masnis táska, Mohito
Kétsoros kabát, Sinsay
Üzletlista: bershka.com/hu; bonprix.hu; ccc.eu/hu; deichmann.hu; F&F: országszerte a Tesco áruházakban; hm.com; intimissimi.com/hu; mohito.com/hu; orsay.hu; parfois.com; primark.hu; pullandbear.com/hu; reserved.com/hu; shop.mango.com/hu; sinsay.com/hu; stradivarius.com/hu; zara.com.
További karácsonyi divat tippekért feltétlenül nézd meg az alábbi videót:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.