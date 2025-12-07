2025-ös karácsonyi divattippek: főszerepben a piros és a fekete

A karácsonyi divat minden évben új lehetőséget ad arra, hogy egy kicsit merészebbek, játékosabbak, vagy ha szeretnénk, csinosabbak, vonzóbbak és nőiesebbek legyünk. 2025-ben különösen a krampuszlányok nagy kedvence hangulat hódít: a piros és a fekete párosa minden eddiginél látványosabban tér vissza az ünnepi időszakba.

Karácsonyi divat 2025: ezzel a 2 színnel idén biztos nem lőhetsz mellé.

Fotó: Creative Nina / Shutterstock

A piros és fekete kombinációja 2025-ben újra a karácsonyi divat élére kerül.

Ez a két erőteljes szín most különösen trendi, így bátran választhatunk merészebb szabásokat is.

Az ünnepi szezon tökéletes alkalom a játékos, nőies darabok kipróbálására.

Karácsonyi divat 2025: az ünnepi hangulat elengedhetetlen darabjai

Ezek a divatos színek azonban nemcsak a Mikulás csinos kis segítőin mutatnak jól, a megfelelő darabokkal kombinálva 50 felett is varázslatos megjelenést kölcsönöznek. Egy piros ruha fekete tűsarkúval, vörös rúzzsal megspékelve, eleganciát, szenvedélyt és magabiztosságot sugároz. Ezért, ha az idei szezonban szeretnél kicsit kitűnni az ünnepi forgatagban, úgy bátran válaszd ezeket az árnyalatokat – akár egy klasszikus ruhán, akár vagány kiegészítőkön keresztül. A 2025-ös karácsonyi divatban a két szín együtt vibráló, modern és ünnepi hangulatot teremt. Az alábbi összeállításban mutatjuk, mely darabokkal érheted el a legcsinosabb krampuszlány-stílust!

Bombázó a buliban

Az év végi partikon egy fekete szettel sosem tévedhetünk, de ha beleviszünk egy leheletnyi csipkét vagy néhány szegecses kiegészítőt, akkor garantáltan szívdöglesztő lesz a megjelenésünk.

Termékek:

Csipkés body, H&M

Csipkés body, Ára: 8.995 Ft

Forrá: H&M

Flitteres mellény, Mohito

Flitteres mellény, Ára: 16.995 Ft

Forrás: Mohito

Csipkés aljú szaténsort, Mohito

Csipkés aljú szaténsort, Ára: 10.995 Ft

Forrás: Mohito

Szegecses kistáska, Parfois

Szegecses kistáska, Ára: 10.995 Ft

Forrás: Parfois

Hétköznapi hódítás

A szürke hétköznapokat egyből feldobja, ha a piros holmik hangsúlyosabb szerepet kapnak. Na és a kedvünkre is hatással lesz ez a pezsdítő árnyalat!

Termékek:

Kötött top kardigánnal, Zara

Kötött top kardigánnal, Ára: 11.995 Ft

Forrás: Zara

Steppelt dzseki, New Yorker

Steppelt dzseki, Ára: 19.990 Ft

Forrás: New Yorker

Trapéz fazonú nadrág, F&F

Trapéz fazonú nadrág, Ára: 11.490 Ft

Forrás: F&F

Masnis hajcsat, H&M

Masnis hajcsat, Ára: 1.795 Ft

Fotó: H&M

Táska, Orsay

Táska, Ára: 12.995 Ft

Forrás: Orsay

Izgalmasan az irodában

Az letisztult fekete darabokat egy csapásra izgalmassá teszi, ha belecsempészünk egy karakteres piros darabot. Például egy olyan felsőt, aminek a szabása is különleges.

Termékek: