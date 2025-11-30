A fekete ötven árnyalata – Íme a 2025-ös téli divat éjsötét királynője

A 2025-ös téli divat tekintetében nincsenek örök érvényű szabályok – egyszerűen csak ki kell próbálnod a különböző árnyalatokat, színkombinációkat, stílusokat, és el kell döntened, jól érzed-e magad bennük vagy sem. Sokunk nagy kedvence azonban ebben az időszakban is a fekete, legyen szó kabátról, szoknyáról vagy egy kötött pulóverről. Nem is csoda, hisz ezek a darabok mesés keretet adnak az összeállításunknak, és közben végtelenül nőiessé varázsolják a megjelenésünket.

A 2025-ös téli divat stílusosabb és nőiesebb, mint valaha

A fekete idén télen is meghatározó eleme az öltözködésünknek.

Egyszerre elegáns, letisztult és minden alkalomhoz könnyen igazítható.

A monokróm fekete kiegészítők időtálló alapdarabok, amelyek bármely téli összeállítást azonnal kifinomulttá tesznek.

2025-ös téli divat – A klasszikus fekete sosem megy ki a divatból

Az élénk színek szezonális berobbanása ellenére a fekete az örök klasszikus, amely soha nem megy ki a divatból, ráadásul 2025 telén valóságos reneszánszát éli. Az üzletek kínálata ezúttal tele van mesés új textúrákkal, luxus hatású részletekkel, fényes felületekkel és merész szabásvonalakkal. De akár a minimalista öltözködési stílust kedveled, akár a feltűnő részleteket, biztos, hogy találsz olyan fekete darabot, amiben igazán magabiztosnak és stílusosnak érzed magad. A fekete ötven árnyalata idén télen valóban életre kel. Felkészültél?

A 2025-ös téli divat legnőiesebb termékei:

Csipkesál, Reserved

Csipkesál, Ára: 3.995 Ft

Forrás: Reserved

Műszőrmetáska lánccal, Primark

Műszőrmetáska lánccal, Ára: 6.000 Ft

Forrás: Primark

Fülbevaló, Reserved

Fülbevaló, Ára: 5.995 Ft

Forrás: Reserved

Flitteres pánt nélküli mellény, F&F,

Flitteres pánt nélküli mellény, Ára: 9.990 Ft

Forrás: StyleShoots / F&F

Apró köves bomberdzseki, H&M

Apró köves bomberdzseki, Ára: 17.995 Ft

Forrás: H&M

Texturált nadrág, Parfois

Texturált nadrág, Ára: 17.995 Ft

Forrás: Parfois

Kövekkel díszített kötött szoknya, Primark

Kövekkel díszített kötött szoknya, Ára: 6.500 Ft

Forrás: Primark

Bársonynadrág, Stradivarius

Bársonynadrág, Ára: 9.995 Ft

Forrás: Stradivarius

Pömpsz, Mohito

Pömpsz, Ára: 16.995 Ft

Forrás: Mohito

Midiszoknya, Mohito

Midiszoknya, Ára: 14.595 Ft

Forrás: Mohito

Üzletlista: bershka.com/hu; ccc.eu/hu; F&F: országszerte a Tesco áruházakban; hm.com; izipizi.com; mohito.com/hu; parfois.com; primark.com/hu; reserved.com/hu; shop.mango.com/hu; stradivarius.com/hu; wkruk.hu; zalando.hu; zara.com.

