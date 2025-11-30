Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
A fekete ötven árnyalata – Íme a 2025-ös téli divat éjsötét királynője

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 14:45
Ki mondta, hogy nem lehet izgalmas, ha tetőtől talpig feketébe öltözünk? Ehhez bátran keress izgalmas textúrákat, például bársonyt, szatént, brokátot vagy pedig különleges díszítéseket. A 2025-ös téli divat ezúttal elhozta a legelegánsabb és legnőiesebb trendet, csak győzz válogatni közülük!
Antalfi Krisztina
A 2025-ös téli divat tekintetében nincsenek örök érvényű szabályok – egyszerűen csak ki kell próbálnod a különböző árnyalatokat, színkombinációkat, stílusokat, és el kell döntened, jól érzed-e magad bennük vagy sem. Sokunk nagy kedvence azonban ebben az időszakban is a fekete, legyen szó kabátról, szoknyáról vagy egy kötött pulóverről. Nem is csoda, hisz ezek a darabok mesés keretet adnak az összeállításunknak, és közben végtelenül nőiessé varázsolják a megjelenésünket.

2025-ös téli divatot viselő nő
A 2025-ös téli divat stílusosabb és nőiesebb, mint valaha
Fotó:  123RF
  • A fekete idén télen is meghatározó eleme az öltözködésünknek.
  • Egyszerre elegáns, letisztult és minden alkalomhoz könnyen igazítható.
  • A monokróm fekete kiegészítők időtálló alapdarabok, amelyek bármely téli összeállítást azonnal kifinomulttá tesznek.

2025-ös téli divat – A klasszikus fekete sosem megy ki a divatból

Az élénk színek szezonális berobbanása ellenére a fekete az örök klasszikus, amely soha nem megy ki a divatból, ráadásul 2025 telén valóságos reneszánszát éli. Az üzletek kínálata ezúttal tele van mesés új textúrákkal, luxus hatású részletekkel, fényes felületekkel és merész szabásvonalakkal. De akár a minimalista öltözködési stílust kedveled, akár a feltűnő részleteket, biztos, hogy találsz olyan fekete darabot, amiben igazán magabiztosnak és stílusosnak érzed magad. A fekete ötven árnyalata idén télen valóban életre kel. Felkészültél?

A 2025-ös téli divat legnőiesebb termékei:

  • Csipkesál, Reserved
2025-ös téli divat: csipkesál Reserved, 3995 Ft
Csipkesál, Ára: 3.995 Ft
Forrás: Reserved
  • Műszőrmetáska lánccal, Primark
2025-ös téli divat: műszőrmetáska lánccal.
Műszőrmetáska lánccal, Ára: 6.000 Ft
Forrás: Primark
  • Fülbevaló, Reserved
2025-ös téli divat: fekete fülbevaló.
Fülbevaló, Ára: 5.995 Ft
Forrás: Reserved
  • Flitteres pánt nélküli mellény, F&F,
2025-ös téli divat: flitteres pánt nélküli mellény.
Flitteres pánt nélküli mellény, Ára: 9.990 Ft
Forrás: StyleShoots / F&F
  • Apró köves bomberdzseki, H&M
2025-ös téli divat: apró köves bomberdzseki.
Apró köves bomberdzseki, Ára: 17.995 Ft
Forrás: H&M
  • Texturált nadrág, Parfois
2025-ös téli divat: texturált nadrág.
Texturált nadrág, Ára: 17.995 Ft
Forrás: Parfois
  • Kövekkel díszített kötött szoknya, Primark
2025-ös téli divat: kövekkel díszített kötött szoknya.
Kövekkel díszített kötött szoknya, Ára: 6.500 Ft
Forrás: Primark
  • Bársonynadrág, Stradivarius
2025-ös téli divat: bársonynadrág.
Bársonynadrág, Ára: 9.995 Ft
Forrás: Stradivarius
  • Pömpsz, Mohito
2025-ös téli divat: pömpsz.
Pömpsz, Ára: 16.995 Ft
Forrás: Mohito
  • Midiszoknya, Mohito
2025-ös téli divat: fekete midi szoknya.
Midiszoknya, Ára: 14.595 Ft
Forrás: Mohito

Üzletlista: bershka.com/hu; ccc.eu/hu; F&F: országszerte a Tesco áruházakban; hm.com; izipizi.com; mohito.com/hu; parfois.com; primark.com/hu; reserved.com/hu; shop.mango.com/hu; stradivarius.com/hu; wkruk.hu; zalando.hu; zara.com.

Ha érdekel a 2025-ös téli divat, akkor ezt a videót feltétlenül nézd meg:

