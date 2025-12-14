Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
A karácsonyi divat legstílusosabb szettje: ezt viseli most minden stílusos nő – Te bevállalod?

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 14. 14:15
Az adventi időszak tökéletes alkalom arra, hogy előkerüljenek az ezüst holmik a szekrényből, és elkezdjük átadni magunkat az ünnepi varázsának! Bár a piros és fekete színpáros továbbra is népszerű, a karácsonyi divat 2025-ben tele lesz ragyogó, fényes textúrákkal, amire neked is szükséged lesz a ruhatáradban. Mutatjuk hogyan viseld!
Bors
A szerző cikkei

Eljött a karácsonyi divat 2025-ös időszaka, amikor a fények ragyogóbbak, a fazonok nőiesebbek és a színek élénkebbek. Az ünnep alkalmából talán egy kicsit mi magunk is szívesebben csillogunk, hiszen az év vége hagyományosan is a ragyogásról szól. A karácsonyfa díszeitől kezdve a szikrázó fényfüzéreken át egészen az ünnepi terítékig, minden fénylik, és úgy tűnik, 2025 telén a lágy textúrák ezúttal kissé a háttérbe szorulnak, helyettük pedig a fényes, csillogó, ezüst anyagok vonják magukra a reflektorfényt.

A karácsonyi divat 2025-ös trendje szerint öltözött csinos nő a fa mellett.
Karácsonyi divat 2025: az ünnepi hangulat megteremtése érdekében ezeket a darabokat szerezd be!
Fotó: Oleggg /  Shutterstock 
  • Miért épp az ezüst lett a karácsonyi divat sztárja 2025-ben?
  • Mutatjuk, hogy viseld az ezüstöt elegánsan és stílusosan.
  • Így lesz igazán ünnepi, mégis modern a megjelenésed.

Karácsonyi divat 2025: stílusos összeállítások az ünnepi szezonra

Az ezüst különösen elegáns, modern és időtlen az ünnepi időszakban. Akár családi karácsonyra készülsz, akár egy nagyszabású céges bulira vagy szilveszterre keresel valami nőies darabot, az ezüst most minden korosztály számára trendi választás, bizony, még 50 felett is mesésen áll. Az ezüst különlegessége, hogy bármilyen szettet képes ünnepi szintre emelni, elég hozzá egy finoman csillogó gyöngy fülbevaló, gyöngysor, kitűző, fehér felső, kötött kardigán vagy egy finoman szabott rakott szoknya, és máris kész a tökéletes összeállítás. Az idei karácsonyi szezon lényege, hogy merjük viselni azt, amiben igazán jól érezzük magunkat, csak adjunk neki egy kis plusz csillogást. Te beszerezted már?

Stílusos ezüst darabok:

  • Láncos táska, Mango
Karácsonyi divat: ezüst láncos táska.
Láncos táska, Ára: 13.595 Ft
Forrás: Mango
  • XL méretű fülbevaló, Parfois
Karácsonyi divat: XL méretű ezüst fülbevaló.
XL méretű fülbevaló, Ára: 5.595 Ft
Forrás: Parfois
  • Műszőrme kabát, Reserved
Karácsonyi divat: szürke műszőrme kabát.
Műszőrme kabát, Ára: 49.995 Ft
Forrás:  Reserved
  • Nyakbakötős overál övvel, Reserved
Karácsonyi divat: ezüst színű nyakbakötős overál övvel.
Nyakbakötős overál övvel, Ára: 18.995 Ft
Forrás:  Reserved
  • Tükörfényű felső, JJXX
Karácsonyi divat: tükörfényű ezüst felső.
Tükörfényű felső JJXX, Ára: 11.990 Ft
Forrás: zalando.hu
  • Nadrág, Orsay
Karácsonyi divat: ezüst színű nadrág.
Nadrág, Ára: 17.490 Ft
Forrás: Orsay
  • Hálós felső, Zara
Karácsonyi divat: hálós ezüst felső.
Hálós felső, Ára: 16.995 Ft
Forrás: Zara
  • Flitteres ruha, Mohito
Karácsonyi divat: ezüst flitteres ruha.
Flitteres ruha, Ára: 19.995 Ft
Forrás: Mohito
  • Hosszú csizma, Nine West
Karácsonyi divat: hosszú ezüst színű csizma.
Hosszú csizma Nine West, Ára: 31.995 Ft
Forrás: CCC
  • Köves öv Primark, 3000 Ft
Karácsonyi divat: köves ezüstös öv.
Köves öv, Ára: 3.000 Ft
Forrás: Primark
  • Nyakbakötős flitteres top, Zara
Karácsonyi divat: nyakbakötős flitteres top.
Nyakbakötős flitteres top, Ára: 9.995 Ft
Forrás: Zara
  • Steppelt dzseki, Only
Karácsonyi divat: steppelt ezüst dzseki.
Steppelt dzseki Only, Ára: 19.190 Ft
Forrás: zalando.hu
  • Flitteres rakott szoknya, H&M
Karácsonyi divat: flitteres rakott szoknya.
Flitteres rakott szoknya, Ára: 17.995 Ft
Forrás: H&M
  • Sötét ezüst flitteres nadrág, H&M
Karácsonyi divat: sötét ezüst flitteres nadrág.
Sötét ezüst flitteres nadrág, Ára: 7.995 Ft
Forrás: H&M
  • Válltáska, Sinsay
Karácsonyi divat: válltáska.
Válltáska, Ára: 4.595 Ft
Forrás: Sinsay
  • Sportcipő, Bershka
Karácsonyi divat: sportcipő.
Sportcipő, Ára: 12.995 Ft
Forrás: Bershka
  • Szaténing, Mohito
Karácsonyi divat: ezüstös szaténing.
Szaténing, Ára: 14.595 Ft
Forrás: Mohito

Üzletlista: bershka.com/hu; ccc.eu/hu; hm.com; mohito.com/hu; orsay.hu; parfois.com; primark.hu; reserved.com/hu; shop.mango.com/hu; sinsay.com/hu; stradivarius.com/hu; zara.com.

Karácsonyi divat témában további stílusos tippeket találsz az alábbi videóban:

