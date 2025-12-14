A karácsonyi divat legstílusosabb szettje: ezt viseli most minden stílusos nő – Te bevállalod?

Eljött a karácsonyi divat 2025-ös időszaka, amikor a fények ragyogóbbak, a fazonok nőiesebbek és a színek élénkebbek. Az ünnep alkalmából talán egy kicsit mi magunk is szívesebben csillogunk, hiszen az év vége hagyományosan is a ragyogásról szól. A karácsonyfa díszeitől kezdve a szikrázó fényfüzéreken át egészen az ünnepi terítékig, minden fénylik, és úgy tűnik, 2025 telén a lágy textúrák ezúttal kissé a háttérbe szorulnak, helyettük pedig a fényes, csillogó, ezüst anyagok vonják magukra a reflektorfényt.
Az ezüst különösen elegáns, modern és időtlen az ünnepi időszakban. Akár családi karácsonyra készülsz, akár egy nagyszabású céges bulira vagy szilveszterre keresel valami nőies darabot, az ezüst most minden korosztály számára trendi választás, bizony, még 50 felett is mesésen áll. Az ezüst különlegessége, hogy bármilyen szettet képes ünnepi szintre emelni, elég hozzá egy finoman csillogó gyöngy fülbevaló, gyöngysor, kitűző, fehér felső, kötött kardigán vagy egy finoman szabott rakott szoknya, és máris kész a tökéletes összeállítás. Az idei karácsonyi szezon lényege, hogy merjük viselni azt, amiben igazán jól érezzük magunkat, csak adjunk neki egy kis plusz csillogást. Te beszerezted már?
Üzletlista: bershka.com/hu; ccc.eu/hu; hm.com; mohito.com/hu; orsay.hu; parfois.com; primark.hu; reserved.com/hu; shop.mango.com/hu; sinsay.com/hu; stradivarius.com/hu; zara.com.
Karácsonyi divat témában további stílusos tippeket találsz az alábbi videóban:
