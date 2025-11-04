Trendi, laza és merész – Ilyen zoknit húzz ősszel, ha megőrülsz a divatért

A vastag, hosszú zoknik mindig is a menő, őszi szettek kulcsszereplői voltak. Idén azonban nem a megszokott módon viszik a prímet, ugyanis meglepő színekben és rendkívüli cipőpárosításokkal hódítanak. Vajon vagy annyira merész, hogy be mered vállalni?

Fotó: Edward Berthelot / GettyImages

Ezekkel a zoknikkal tarolni fogsz – Mutatjuk, milyen cipővel kombináld őket

Idén a zoknik teljesen eltávolodnak funkcionális szerepkörüktől és a szettek legtrendibb darabjává válnak. Felejtsd el a bokazoknikat, mivel most a feltűnő kiegészítők tarolnak! Valószínűleg néhány párosítást túlságosan merésznek találsz majd, a legdivatosabb nők azonban önbizalommal telve lépnek ki bennük az utcára. Lássuk tehát a legnagyobb trendeket!

Magassarkú papucs térdzoknival

Az ide szezon egyik kedvenc, de legszokatlanabb kombinációja látható az alábbi képen, ami a térdzoknit és a magassarkú papucsot ötvözi egymással. Bár az összeállítás igen furcsának tűnhet, diáklányos stílusával mégis meghódította a kifutókat. Amennyiben pedig még ennél is extrémebb megjelenésre vágysz, elő a színes zoknikkal!

Mokaszin színes zoknival

Idén óriási népszerűségnek örvendenek a mokaszinok, amik szintén párosíthatóak a színes zoknikkal. Bátran vegyél fel hozzájuk ruhát vagy szoknyát, a zokni úgyis megvéd a hidegtől. Ha pedig fázósabb vagy, húzz magadra egy testszínű harisnyát is.

Sportcipő két színű zoknival

Amennyiben a sportosabb stílus híve vagy, ne félj, rád is gondoltak a divatguruk! Az egyik legnagyobb trend szerint ugyanis a sportcipődet két színű zoknival kell ötvöznöd, hogy igazán stílusos legyél. Persze ehhez a lábbeli kombinációhoz is választhatsz szoknyát, ami pomponlányos hatást fog kelteni.

Bebújós cipő zoknival

Amennyiben imádod a lazaságot és szeretsz gyorsan elkészülni, biztosan a te cipősszekrényedben is lapul egy-két bebújós lábbeli. Ezt a stílust is kombinálhatod magasszárú zoknival, mint például az alábbi képen, amelyen a hölgy igazán szolid eleganciát sugároz a megjelenésével.

Magassarkú zoknival

A repertoárból természetesen a hegyes orrú, magassarkú cipők sem maradhatnak ki, amelyek azonban inkább az elegánsabb stílus felé húznak. A legnagyobb divatcégek ugyanis úgy döntöttek, hogy jobb, ha ezek cipők megtartják előkelő jellegüket, ezért fekete, fehér vagy szürke zoknikkal kombináld őket.