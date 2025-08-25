Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Fekete leggingsben és fekete bőrdzsekiben egy lépcsőn fotózkodó, fekete hajú női modell

Lehengerlő stílus és kényelem egy darabban: ezek a leggingsek fognak tarolni idén ősszel

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 15:15
Ha imádod a kényelmet, de a stílusra is akarsz adni, akkor a következő őszi darabokért egyszerűen odáig leszel! A leggingsek idén ősszel is tarolni fognak, hiszen olyan elképesztően ötvözik a laza és a divatos megjelenést, hogy semmi mást nem akarsz majd hordani.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Ősszel minden a stílus és a kényelem körül forog, de mi lenne akkor, ha ezt a kettőt egyszerre élvezhetnéd? A leggingsek nemcsak elképesztően divatosak, hanem hihetetlenül komfortosak is, így tökéletes választást jelentenek azoknak, akik nem szeretnének kompromisszumot kötni. Legyen szó egy laza hétköznapról vagy egy bulis estéről, ezekben a nadrágokban garantáltan minden szempár rád fog szegeződni, és igazán magabiztosnak érezheted majd magad!

Fiatal, divatos nő fekete leggingsben, fekete cipőben, fehér felsőben, szürkés kabátban, fekete kézitáskával és fekete napszemüvegben az utcán
Te már beszerezted a legmenőbb leggingseket?
Fotó: AnnaZhuk /  Shutterstock 

Ezekben a leggingsekben mindenki megfordul majd utánad

Az edzős szettektől a mindennapi viseletig rengeteg sikkes leggings fog versenyezni az őszi szezonban a figyelmedért, ezért most összegyűjtöttük azokat a trendeket, amelyek követésével igazi stílusikonná válhatsz. Idén az egyedi színek, a friss sziluettek és a meglepő megoldások tarolnak, a szettek pedig mokaszinnel, balerina cipővel, valamint más lapos lábbelikkel mutatnak majd igazán jól. Nézzük a legmenőbb darabokat!

  • Hétköznapi leggings, az örök klasszikus

Megeshet, hogy az elegánsabb bő szárú, vagy a lazább nadrágokért rajongsz, amelyek a munkahelyen, de egy barátnői kávézás alkalmával is tökéletesen megállják a helyüket. Miért ne döntenél tehát a sikkes kényelem mellett? A letisztult stílusok, mint például egy hosszú, fekete leggings, amelyet nem edzésre terveztek, szinte bármilyen felsővel kombinálható. Ráadásul ha kardigánt kötsz a derekadra, a francia nőkre fogsz hajazni.

  • Capri leggings, a vitatott darab

A capri nadrágok kifejezetten megosztó trendnek számítanak, idén azonban eléggé népszerűvé válnak ahhoz, hogy beírják magukat a történelembe. Lehetséges, hogy eleinte bizonytalan leszel a ruhadarabbal kapcsolatban, de higgy nekünk, tarolni fogsz benne, hiszen még a legnagyobb világsztárok is viselik, mint például Gigi Hadid.

  • Kengyel leggings, az egyedi stílus

Lehetséges, hogy még a nadrág neve sem ismerős számodra, ami egyáltalán nem baj, hiszen egy nem mindennapi fazonról beszélünk. A tánc ihlette ikonikus ruhadarab eredetileg a '80-as és '90-es években hódított, ám idén ősszel újra fénykorát éli majd a leggings, amelyet egy kengyelrész rögzít a testedhez, így a szára szépen a lábadhoz simul.

  • Egyenes szabású leggings, az elegáns választás

Ez a fazon jó okkal örvend egyre nagyobb népszerűségnek, hiszen letisztult és elegáns megjelenést kölcsönöz. Nem simul annyira a lábra, így inkább nadrágszerű, ugyanakkor könnyen kombinálható csizmával, balerina cipővel és tornacipővel is. Ahhoz, hogy feldobd a szetted, viselj hozzá blézert vagy egyedi szabású kabátot.

Az alábbi videóban további stílustrükköket ismerhetsz meg:

