Lehengerlő stílus és kényelem egy darabban: ezek a leggingsek fognak tarolni idén ősszel

Ősszel minden a stílus és a kényelem körül forog, de mi lenne akkor, ha ezt a kettőt egyszerre élvezhetnéd? A leggingsek nemcsak elképesztően divatosak, hanem hihetetlenül komfortosak is, így tökéletes választást jelentenek azoknak, akik nem szeretnének kompromisszumot kötni. Legyen szó egy laza hétköznapról vagy egy bulis estéről, ezekben a nadrágokban garantáltan minden szempár rád fog szegeződni, és igazán magabiztosnak érezheted majd magad!

Te már beszerezted a legmenőbb leggingseket?

Fotó: AnnaZhuk / Shutterstock

Ezekben a leggingsekben mindenki megfordul majd utánad

Az edzős szettektől a mindennapi viseletig rengeteg sikkes leggings fog versenyezni az őszi szezonban a figyelmedért, ezért most összegyűjtöttük azokat a trendeket, amelyek követésével igazi stílusikonná válhatsz. Idén az egyedi színek, a friss sziluettek és a meglepő megoldások tarolnak, a szettek pedig mokaszinnel, balerina cipővel, valamint más lapos lábbelikkel mutatnak majd igazán jól. Nézzük a legmenőbb darabokat!

Hétköznapi leggings, az örök klasszikus

Megeshet, hogy az elegánsabb bő szárú, vagy a lazább nadrágokért rajongsz, amelyek a munkahelyen, de egy barátnői kávézás alkalmával is tökéletesen megállják a helyüket. Miért ne döntenél tehát a sikkes kényelem mellett? A letisztult stílusok, mint például egy hosszú, fekete leggings, amelyet nem edzésre terveztek, szinte bármilyen felsővel kombinálható. Ráadásul ha kardigánt kötsz a derekadra, a francia nőkre fogsz hajazni.

Capri leggings, a vitatott darab

A capri nadrágok kifejezetten megosztó trendnek számítanak, idén azonban eléggé népszerűvé válnak ahhoz, hogy beírják magukat a történelembe. Lehetséges, hogy eleinte bizonytalan leszel a ruhadarabbal kapcsolatban, de higgy nekünk, tarolni fogsz benne, hiszen még a legnagyobb világsztárok is viselik, mint például Gigi Hadid.

Kengyel leggings, az egyedi stílus

Lehetséges, hogy még a nadrág neve sem ismerős számodra, ami egyáltalán nem baj, hiszen egy nem mindennapi fazonról beszélünk. A tánc ihlette ikonikus ruhadarab eredetileg a '80-as és '90-es években hódított, ám idén ősszel újra fénykorát éli majd a leggings, amelyet egy kengyelrész rögzít a testedhez, így a szára szépen a lábadhoz simul.

Egyenes szabású leggings, az elegáns választás

Ez a fazon jó okkal örvend egyre nagyobb népszerűségnek, hiszen letisztult és elegáns megjelenést kölcsönöz. Nem simul annyira a lábra, így inkább nadrágszerű, ugyanakkor könnyen kombinálható csizmával, balerina cipővel és tornacipővel is. Ahhoz, hogy feldobd a szetted, viselj hozzá blézert vagy egyedi szabású kabátot.

Az alábbi videóban további stílustrükköket ismerhetsz meg:

