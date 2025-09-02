Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
őszi magassarkú, magassarkú cipő, női divat

Egy divatos nő már most beszerezte – Íme 2025 legtrendibb őszi magassarkúja, amit imádni fogsz

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 14:45
A hűvösebb idő beköszöntével a stílus csak fokozódik! A legnagyobb divatguruk már most tisztában vannak azzal, melyek lesznek idei szezon legtrendibb őszi magassarkú cipői. Ha nem akarsz lemaradni, akkor jól figyelj, mert ezekben számtalan szívet ejthetsz rabul!
Vannak, akik még a nap utolsó meleg sugarait élvezik, de a stílusos nők már a következő szezonra készülnek, méghozzá tetőtől talpig. A lehengerlő szett ugyanis nem lehet teljes a legtrendibb lábbelik nélkül, ezért most elhoztuk azokat az őszi magassarkú cipőket, amikben igazi divatikonná válhatsz.

őszi magassarkú, magassarkú cipő, női cipő
Ezek között te is megtalálod a kedvenc őszi magassarkúd!
Fotó: Guido Mieth /  Getty Images

Az idei szezon legnépszerűbb őszi magassarkúi, amikben learatod a babérokat

A 2025-ös trendek már most körvonalazódnak és az egyes darabokat úgy viszik, mint a cukrot. Pedig nem is limitált kiadású cipőkről beszélünk, csupán azokról a lehengerlő lábbelikről, amik egyszerre divatosak és nőiesek. Ha szeretnéd tudni, mely fazonokat érdemes azonnal beszerezned, akkor válogass az alábbiak közül, ugyanis az idei ősz mindenki számára tartogat valamit!

Visszatérnek a zoknicsizmák

A zoknicsizmák újra nagy népszerűségnek fognak örvendeni, ugyanis amellett, hogy nagyon kényelmes viseletek, rendkívül stílusos megjelenést kölcsönöznek. Kora ősszel, amikor az időjárás hűvösebbre fordul, nem feltétlen van még szükség a vastagabb anyagú lábbelikre. Itt jön képbe ez a darab, ami szépen követi a lábad vonalát és optikailga nyújtja a lábakat. Bátran viselheted lazább és elegánsabb szettekkel is.

Állatmintás magassarkú cipők uralják majd az utcákat

Az állatmintás cipők egyszerre divatosak és meglepően jól kombinálhatóak az őszi ruhatár különböző darabjaival, ugyanis a szezon színei (barna, bézs, bordó, khaki, olajzöld) tökéletesen harmonizálnak a legtöbb állatmintával, főleg a leopárd és a kígyóbőr motívumokkal. A karakteres cipő emellett magabiztosságot sugároz, amelyet viselve biztosan megfordulnak majd utánad.

Visszatér a magassarkú peep toe cipő őrület

A peep toe, azaz a nyitott orrú magassarkú cipők újra felveszik a harcot a figyelemért. Létezik ugyanis egy modern módja a viseletnek, ami elkerüli az elavult 2010-es megjelenést. Ezek a fazonok lágyabbnak, játékosabbnak és kifinomultabbnak lesznek, mint korábban. Ez a magassarkú tökéletes őszi darab, ha elegáns és visszafogottan szexi megjelenésre vágysz. A peep toe jól mutat szűk nadrággal, ceruzaszoknyával, ballonkabáttal és blézerrel is.

A szögletes orrú magassarkú cipők is felveszik a versenyt

Bár a szögletes orrú szandálokat 2025 tavaszára már elavultnak tartották, mindez megváltozik, ahogy az idő egyre hűvösebbre vált. Amit egyáltalán nem bánunk, hiszen a cipők egyszerre praktikusak, kényelmesek és divatosak. A szögletes orr ugyanis jóval komfortosabb, mint a hegyes, emellett pedig vastagabb sarokkal is kaphatóak, amiben akár egy egész napot is át lehet vészelni.

Az alábbi videó a középkorú nők számára mutatja be a legnagyobb őszi cipőtrendeket:  

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
