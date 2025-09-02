Egy divatos nő már most beszerezte – Íme 2025 legtrendibb őszi magassarkúja, amit imádni fogsz

Vannak, akik még a nap utolsó meleg sugarait élvezik, de a stílusos nők már a következő szezonra készülnek, méghozzá tetőtől talpig. A lehengerlő szett ugyanis nem lehet teljes a legtrendibb lábbelik nélkül, ezért most elhoztuk azokat az őszi magassarkú cipőket, amikben igazi divatikonná válhatsz.

Ezek között te is megtalálod a kedvenc őszi magassarkúd!

Fotó: Guido Mieth / Getty Images

Az idei szezon legnépszerűbb őszi magassarkúi, amikben learatod a babérokat

A 2025-ös trendek már most körvonalazódnak és az egyes darabokat úgy viszik, mint a cukrot. Pedig nem is limitált kiadású cipőkről beszélünk, csupán azokról a lehengerlő lábbelikről, amik egyszerre divatosak és nőiesek. Ha szeretnéd tudni, mely fazonokat érdemes azonnal beszerezned, akkor válogass az alábbiak közül, ugyanis az idei ősz mindenki számára tartogat valamit!

Visszatérnek a zoknicsizmák

A zoknicsizmák újra nagy népszerűségnek fognak örvendeni, ugyanis amellett, hogy nagyon kényelmes viseletek, rendkívül stílusos megjelenést kölcsönöznek. Kora ősszel, amikor az időjárás hűvösebbre fordul, nem feltétlen van még szükség a vastagabb anyagú lábbelikre. Itt jön képbe ez a darab, ami szépen követi a lábad vonalát és optikailga nyújtja a lábakat. Bátran viselheted lazább és elegánsabb szettekkel is.

Állatmintás magassarkú cipők uralják majd az utcákat

Az állatmintás cipők egyszerre divatosak és meglepően jól kombinálhatóak az őszi ruhatár különböző darabjaival, ugyanis a szezon színei (barna, bézs, bordó, khaki, olajzöld) tökéletesen harmonizálnak a legtöbb állatmintával, főleg a leopárd és a kígyóbőr motívumokkal. A karakteres cipő emellett magabiztosságot sugároz, amelyet viselve biztosan megfordulnak majd utánad.

Visszatér a magassarkú peep toe cipő őrület

A peep toe, azaz a nyitott orrú magassarkú cipők újra felveszik a harcot a figyelemért. Létezik ugyanis egy modern módja a viseletnek, ami elkerüli az elavult 2010-es megjelenést. Ezek a fazonok lágyabbnak, játékosabbnak és kifinomultabbnak lesznek, mint korábban. Ez a magassarkú tökéletes őszi darab, ha elegáns és visszafogottan szexi megjelenésre vágysz. A peep toe jól mutat szűk nadrággal, ceruzaszoknyával, ballonkabáttal és blézerrel is.