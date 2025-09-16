Mennyire figyelsz a részletekre? Ezek az őszi táskatrendek diktálják idén a divatot

Az évszak tökéletes alkalom arra, hogy megmutasd az igazi stílusod! Jöhet a rétegezés és az extravagáns ékszerek, de ne feledd, egy igazán divatos, őszi táska nélkül nem lesz teljes a szett! A szezon pedig bővelkedik különleges kiegészítőkben, akár elegánsabb, akár lazább megjelenésre vágysz. Ezért most elhoztuk a legtrendibb őszi táskákat, amik idén viszik a prímet!

Őszi táska, ami hihetetlenül feldobja a megjelenésed!

Fotó: andersphoto / Shutterstock

Válj igazi stílusikonná ezekkel az őszi táskatrendekkel

Idén visszatérnek az 50-es, 60-as évek nőies darabjai, azonban sokkal modernebb köntösben. Még a klasszikusabb bőr táskák is megmutathatják új arcukat és ellopják a rivaldafényt. Készen állsz? Mindenképpen szerezz be egyet az alábbiak közül!

Velúr táskák

A velúr táskák visszalopják magukat a divatba, amelyek nem csak egy szezonban bizonyították már, hogy kimondottan tartósak. Választhatsz belőle feketét, ami időtlen eleganciát kölcsönöz, de dönthetsz az igazi őszies színek mellett is, mint a barna különböző árnyalatai.

Felső fogantyús táskák

Reflektorfénybe kerülnek a felső fogantyús táskák is, amelyek eleganciát kölcsönöznek a megjelenésednek. Számos fajtája közül válogathatsz majd, a szegecsestől elkezdve a teljesen letisztult darabokig. Emellett többségük nem mindennapi sziluettel, kicsit extrémebb stílussal lesz felruházva.

Karpántos táskák

Amennyiben el tudod viselni, sőt még szereted is, ha a táska nem a válladon lóg, akkor ez a trend neked lett kitalálva! Ugyanis a karpántos táskák, amik nem túl aprók, de nem is óriásiak viszik majd a prímet. Ha igazán stílusos és nőies darabra vágysz, ez nem hiányozhat a szekrényedből.

Doboz táskák

A doboz táskák nagyon funkcionálisak, miközben sikkes megjelenést kölcsönöznek neked. A darabokat azonban nem csak elegáns, irodai szetthez viselheted, hiszen egy laza, túlméretezett pulóverrel is párosíthatod őket. Bátran viseld őket a stílusodhoz igazítva!

Ékszerdobozszerű piperetáska

Szinte hihetetlen, de divatba jöttek az ékszerdobozszerű piperetáskák, amelyek egyedi stílusuknak köszönhetően valószínűleg rengeteg nő szívébe lopják majd be magukat. Bár viselésük első pillantásra nem tűnik túl komfortosnak, az viszont biztos, hogy egy ilyen darabot viselve mindenki meg fog fordulni utánad.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan kell elegánsan hordani egy táskát:

