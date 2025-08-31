Az iskolaköpeny a múlté – Mutatjuk az ősz legstílusosabb darabjait iskolakezdésre

Iskolakezdéskor nemcsak a tankönyvek, a kötelező olvasmányok és a kockás füzetek kerülnek elő, hanem a gyerekek őszi ruhatára is, amit ilyenkor igyekszünk az őszi időszakhoz alakítani. Az igazán trendi darabok gyakran megterhelik a pénztárcánkat, de ha okosan intézzük a bevásárlást, alacsonyan tarthatjuk a családi költségvetést. A legjobb hír: a boltok kínálata továbbra is bővelkedik kedvezményekben, amelyekkel akár 50%-os, sőt ennél is nagyobb árengedményekkel szerezhetünk be minőségi alapdarabokat.

Az iskolakezdés a gyerekeknek mindig sok izgalmat tartogat.

Fotó: Nomad_Soul / Shutterstock

Iskolakezdésre hangolva: időtálló alapdarabok, megfizethető áron

Az akciós kínálat azonban nem csupán pénztárcabarát megoldást kínál, hanem lehetőséget teremt arra, hogy kreatívan állítsuk össze a gyerekek ruhatárát. Ezek a divatos darabok ráadásul jó minőségűek, így a kicsiknek nem kell szégyenkezniük osztálytársaik előtt. A 2025-ös őszi divat ráadásul a praktikum és a divat tökéletes párosát hozza el az iskolapadokba. A sportos, de stílusos szettek, a rétegezhető darabok és a vidám, meleg színek garantálják, hogy a gyerekek ne csak kényelmesen, hanem igazán divatosan vágjanak bele az új tanévbe. Ebben a cikkben összeszedtük, melyek azok az alapdarabok, ruhák, cipők és egyéb kiegészítők, amelyek idén ősszel minden iskolás kedvence lesz!

Rózsaszín kendő, Mohito

Rózsaszín kendő, Mohito, Ára: 4.995 Ft

Pink sportcipő, Mohito

Pink sportcipő, Mohito, Ára: 16.995 Ft

Pántos cipő, Bershka

Pántos cipő, Bershka, Ára: 12.995 Ft

Hímzett kardigán, Bonprix

Hímzett kardigán, Bonprix, Ára: 4.299 Ft

Galléros póló, Bonprix

Galléros póló, Bonprix, Ára: 4.795 Ft

Bomberdzseki, urban Classics

Bomberdzseki, urban Classics, Ára: 8.800 Ft

Forrás: zalando.hu

Táska, Gino Rossi/CCC

Táska, Gino Rossi / CCC, Ára: 23.995 Ft

Forrás: ccc.eu/hu

Rakott szoknya, H&M

Rakott szoknya, H&M, Ára: 10.995 Ft

Átlátszó keretes szemüveg, H&M

Átlátszó keretes szemüveg, H&M, Ára: 4.795 Ft

Feliratos pulóver, H&M

Feliratos pulóver, H&M, Ára: 9.395 Ft

Oxford fazonú ing, Primark

Oxford fazonú ing, Primark, Ára: 6.500 Ft

Galléros felső, Primark

Galléros felső, Primark, Ára: 6.500 Ft

Fodros aljú ruha, Reserved

Fodros aljú ruha, Reserved, Ára: 11.995 Ft

Farmernadrág, F&F

Farmer, F&F, Ára: 11.490 Ft

Üzletlista: bershka.com/hu; bonprix.hu; ccc.eu/hu; F&F: országszerte a Tesco áruházakban; hm.com; mohito.com/hu; parfois.com; primark.hu; reserved.com/hu; shop.mango.com; zalando.hu; zara.com.

További szuper divat és szortírozási tippekért érdemes megnézni az alábbi videót:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: