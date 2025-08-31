Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Az iskolaköpeny a múlté – Mutatjuk az ősz legstílusosabb darabjait iskolakezdésre

őszi divat
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 31. 16:50
Fanny Magaziniskolakezdés
Az amerikai filmek diák karakterei gyakran viselnek bomberdzsekit, feliratos pulcsikat, rakott szoknyákat. Iskolakezdésre elég néhány jól megválasztott minőségi darab, kényelmes kiegészítő, hogy gyermekünk is úgy érezze, mintha egy menő iskola tanulója lenne, anélkül hogy vagyonokat költenénk rá.
Antalfi Krisztina
Iskolakezdéskor nemcsak a tankönyvek, a kötelező olvasmányok és a kockás füzetek kerülnek elő, hanem a gyerekek őszi ruhatára is, amit ilyenkor igyekszünk az őszi időszakhoz alakítani. Az igazán trendi darabok gyakran megterhelik a pénztárcánkat, de ha okosan intézzük a bevásárlást, alacsonyan tarthatjuk a családi költségvetést. A legjobb hír: a boltok kínálata továbbra is bővelkedik kedvezményekben, amelyekkel akár 50%-os, sőt ennél is nagyobb árengedményekkel szerezhetünk be minőségi alapdarabokat.

Iskolakezdés és boldog tinédzserek.
Az iskolakezdés a gyerekeknek mindig sok izgalmat tartogat.
Fotó: Nomad_Soul /  Shutterstock 

Iskolakezdésre hangolva: időtálló alapdarabok, megfizethető áron

Az akciós kínálat azonban nem csupán pénztárcabarát megoldást kínál, hanem lehetőséget teremt arra, hogy kreatívan állítsuk össze a gyerekek ruhatárát. Ezek a divatos darabok ráadásul jó minőségűek, így a kicsiknek nem kell szégyenkezniük osztálytársaik előtt. A 2025-ös őszi divat ráadásul a praktikum és a divat tökéletes párosát hozza el az iskolapadokba. A sportos, de stílusos szettek, a rétegezhető darabok és a vidám, meleg színek garantálják, hogy a gyerekek ne csak kényelmesen, hanem igazán divatosan vágjanak bele az új tanévbe. Ebben a cikkben összeszedtük, melyek azok az alapdarabok, ruhák, cipők és egyéb kiegészítők, amelyek idén ősszel minden iskolás kedvence lesz!

  • Rózsaszín kendő, Mohito
rózsaszín kendő, mohito
Rózsaszín kendő, Mohito, Ára: 4.995 Ft
  • Pink sportcipő, Mohito
Pink sportcipő, Mohito
Pink sportcipő, Mohito, Ára: 16.995 Ft
  • Pántos cipő, Bershka
Pántos cipő, Bershka
Pántos cipő, Bershka, Ára: 12.995 Ft
  • Hímzett kardigán, Bonprix
Hímzett kardigán, Bonprix
Hímzett kardigán, Bonprix, Ára: 4.299 Ft
  • Galléros póló, Bonprix
Galléros póló, Bonprix
Galléros póló, Bonprix, Ára: 4.795 Ft
  • Bomberdzseki, urban Classics
Bomberdzseki, urban Classics
Bomberdzseki, urban Classics, Ára: 8.800 Ft
Forrás: zalando.hu
  • Táska, Gino Rossi/CCC
Táska, Gino Rossi/CCC
Táska, Gino Rossi / CCC, Ára: 23.995 Ft
Forrás: ccc.eu/hu
  • Rakott szoknya, H&M
Rakott szoknya, H&M
Rakott szoknya, H&M, Ára: 10.995 Ft
  • Átlátszó keretes szemüveg, H&M
Átlátszó keretes szemüveg, H&M
Átlátszó keretes szemüveg, H&M, Ára: 4.795 Ft
  • Feliratos pulóver, H&M
Feliratos pulóver, H&M
Feliratos pulóver, H&M, Ára: 9.395 Ft
  • Oxford fazonú ing, Primark
Oxford fazonú ing, Primark
Oxford fazonú ing, Primark, Ára: 6.500 Ft
  • Galléros felső, Primark
Galléros felső, Primark
Galléros felső, Primark, Ára: 6.500 Ft
  • Fodros aljú ruha, Reserved
Fodros aljú ruha, Reserved
Fodros aljú ruha, Reserved, Ára: 11.995 Ft
  • Farmernadrág, F&F
Farmernadrág, F&F
Farmer, F&F, Ára: 11.490 Ft

Üzletlista: bershka.com/hu; bonprix.hu; ccc.eu/hu; F&F: országszerte a Tesco áruházakban; hm.com; mohito.com/hu; parfois.com; primark.hu; reserved.com/hu; shop.mango.com; zalando.hu; zara.com.

További szuper divat és szortírozási tippekért érdemes megnézni az alábbi videót:

