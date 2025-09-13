5 divatos női ruhadarab, amit a férfiak ki nem állhatnak

A nők hajlamosak túlzásba esni, ha ruhavásárlásról van szó. Egy-egy női gardróbból valósággal kifolynak a ruhák. Ekkora szórás esetén kikerülhetetlen, hogy megbújjanak a szekrényben olyan darabok is, amelyeket a férfiak kevésbé kedvelnek, hovatovább, talán ki nem állhatnak.

A férfiak nem minden ruhadarabot kedvelnek a nőkön - még ha sokszor nem is mondják ki.

Fotó: Cookie Studio / Shutterstock

Ezeket a ruhadarabokat ki nem állhatják a férfiak, ha meglátják egy nőn

A férfiak által kevésbé kedvelt női ruhadarabokkal az a helyzet, hogy egyébként kifejezetten divatosnak számítanak. Valamiért azonban a férfiak számára a legszebb nők kinézetét is tönkre tudják tenni az alábbi ruhadarabok.

Peplum

A férfiak nagy része névről valószínűleg sosem azonosítaná be, hogy mi is az a peplum, a kinézetét azonban már könnyen felismerik, mivel jó részüknek nem különösebben tetszik. A peplum a felsők, szoknyák és ruhák derékrészét körülölelő fodros rátét, amely már az 1930-as és '40-es években is a kosztümök kiegészítője volt. 2012-ben visszatért a trend, de már nemcsak kosztümöket, hanem felsőket, blúzokat, zakókat is díszítenek vele – a férfiak nem túl nagy örömére.

Magasított edzőcipők

A magasított edzőcipőkkel az a helyzet, hogy a férfiak nagy része nem igazán érti a funkciójukat. Kevésbé kényelmesek, mint a normál társaik, ezért utcai viseletre alkalmatlanok, a magasítás miatt pedig edzésre is.

Bandeau-bikinifelső

A Bandeau bikiniruhák, avagy a csíktop is egy olyan női ruhadarab, amelynek a viselése a férfi agy számára feldolgozhatatlan traumát jelent. Jelentős részük úgy gondolja, hogy a csíktoppok a legszebb női dekoltázsokat is el tudják rontani, ezért alig várják, hogy kimenjen a divatból.

Overálok

A nők imádják, mert kényelmes, laza és szinte bárhova felvehetők. A férfiak véleménye ezzel szemben kicsit más a női overálokról. A legtöbben „munkaruhaként”, „alakrombolóként” gondolnak rá.

Feltűnő színek

A férfiaknak azonnal kiszúrja a szemét, ha egy nő túlságosan feltűnően, rikító színekben pompázik. A francia Elle korábbi felmérése szerint a 25 és 55 év közötti férfiak 56 százaléka ki nem állhatja a harsány színeket a nőkön.