A Merkúr az Oroszlán jegyében felerősíti a drámát minden csillagjegy életében

A Merkúr az Oroszlán csillagjegyében most feltekeri a hangerőt… és a drámát is! Ha valaha is szeretted volna, hogy a szavaid megragadják mások figyelmét, és az ötleteid kerüljenek a reflektorfénybe, akkor a Merkúr Oroszlánba lépése a te pillanatod.

Szinte minden csillagjegy élete kicsit felfordul most. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Amikor a Merkúr, az üzenetek, gondolatok és kommunikáció bolygója, áthalad a merész és kifejező Oroszlán jegyén, sokkal teátrálisabbá válik. Itt a Merkúr nem csupán kommunikál, hanem hatásos kijelentéseket tesz, büszkeséggel, bátorsággal és magabiztossággal áthatva, de mint mindennek ennek is van egy sötét oldala.

Most eláruljuk azt, hogy ez a kozmikus változás, hogyan fog hatni különböző csillagjegyekre.

Kos

Most minden szem rád szegeződik, akár egy új hobbi, akár egy szenvedélyes románc kapcsán. Kreatív energiáid tombolnak, és készen állsz meghódítani a világot.

Bika

Az otthonod a dráma és a szeretet színtere, szókimondó vagy, de meleg szívvel. Ne hagyd, hogy más ellopja a reflektorfényed, különösen a személyes életedben, legyen szó felújításról, vagy családi összejövetelről, a te szavaid most nagy erővel bírnak.

Ikrek

Szavaid ereje most különösen nagy, minden megnyilvánulásod figyelmet kelt, legyen szó a közösségi médiáról, az írásról vagy csak egy sima beszélgetésről. Csak vigyázz azokkal a környezetedben, akik túl akarják szárnyalni a ragyogásodat!

Rák

Pénzügyi és önértékelési áttörések várhatók, ideje kiállni magadért! Most itt a tökéletes alkalom arra, hogy beszélj a szíved vágyairól, és ami még fontosabb, hogy kapcsolódj az önértékelésedhez.

Oroszlán

Te vagy a műsor sztárja, minden szem rád irányul. Legyen szó egy merész öltözködési választásról vagy egy teljesen új megközelítésről a közösségi médiában, ezzel az áthaladással magabiztosan lépsz a reflektorfénybe. Azonban bölcsen válogasd meg szavaidat, hiszen mindenki rád figyel.

Szűz

Most van itt az ideje az elmélyülésnek, a gyógyulásnak, és talán annak is, hogy kifejezd azokat a dolgokat, amiket eddig elrejtettél. A naplóírás, a meditáció vagy egy őszinte beszélgetés egy megbízható baráttal érzelmi áttörésekhez vezethet.