Ez a 3 szín uralja a 2025-ös őszi divatot: és ez bizony nem a barna - Neked hogy tetszik?

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 11:45
Az idei szezon trendjei között bőven találsz merész színeket és visszafogott tónusokat. Az 2025-ös őszi divatot a klasszikus elegancia modernizált változata jellemzi, nőies fazonokkal, finoman kidolgozott részletekkel és a nagy visszatérőkön túl három szemet gyönyörködtető árnyalattal.

Ha eddig azt gondoltad, hogy az őszi divat és a nőies megjelenés kizárólag a fekete, szürke és a barna színek monoton kombinációjából áll, úgy itt az ideje újragondolnod a megjelenésed, és talán nem ártana, ha idén egy kicsit kreatívabban nyúlnál a gardróbodhoz. A 2025-ös őszi szezon ugyanis merész, élénk és vibráló árnyalatokkal érkezik – legalábbis ha hihetünk a nagy divatmárkák előrejelzéseinek. Természetesen a régi nagy klasszikus árnyalatok sem tűnnek el, azonban három mesés szín messzemenően kiemelkedik a sorból: a bársonyos tapintású burgundi, az élénk olívazöld és a lágy pasztell rózsaszín. A 3 szín játékos kombinációja a legegyszerűbb módja annak, hogy egy letisztult, elegáns, ugyanakkor végtelenül nőies megjelenést teremts magadnak ősszel.

Őszi divat, pliszé szoknya, barna szövet kabát, bordó táska
Ez a 3 szín uralja a 2025-ös őszi divatot: és ez bizony nem a barna
Fotó: Sabelnikova Olga /  Shutterstock 

Őszi divat: íme 3 gyönyörű színjegyek, ami 2025-ben verhetetlen lesz

A gazdag, földszínű árnyalatok továbbra is uralják a trendeket, de üde színfoltként megjelennek az új árnyalatok is, amelyek kacérságot, bájt és némi játékosságot visznek a szürke hétköznapokba. Ezek a tónusok nemcsak a ruhákon, nadrágokon, de a kiegészítőkön is hangsúlyos szerepet kapnak – gondolj csak egy púderrózsaszín kabátra, egy olívazöld velúr táskára vagy egy hosszú szárú bordó csizmára. Az üzletek ősz-téli kollekcióiban már most megtalálhatók ezek az árnyalatok, ráadásul könnyen kombinálhatók a megszokott őszi alapdarabokkal is. Ebben a cikkben adok pár ötletet ahhoz, hogyan viselheted ezt a három vezető divatszínt a hétköznapokban is.

1. Burgundi: ami sosem megy ki a divatból

Az őszi divat meghatározó színe, az örök nagy visszatérő – mély, elegáns árnyalata tökéletesen tükrözi az évszak hangulatát. Egyszerre sugároz nőiességet, kifinomultságot és erőt. A burgundi árnyalatú darabok könnyen kombinálhatók bézzsel, feketével, szürkével vagy akár pasztell rózsaszínnel is, így legyen szó hétköznapi szettről vagy alkalmi megjelenésről, biztosan stílusos leszel benne.

  • Outfit tipp: rohanós reggelekre válassz egy kényelmes farmernadrágot bordó pulóverrel vagy kardigánnal, dobd fel egy vékony arany színű övvel és egy púderrózsaszín táskával, ami lágyítja az összhatást.
őszi divat, burgundi, szövetkabát, farmernadrág
A burgundi minden ősszel visszatér – nem véletlenül, hiszen egyszerre nőies és erőt sugárzó
Fotó: Anna Zhuk /  Shutterstock 

2. Olívazöld: az őszi gardrób új királynője

Ez a klasszikus, karakteres szín tökéletes választás őszre – nem véletlen, hogy évről évre feltűnik a legnagyobb márkák kollekcióiban is. Az olívazöld harmonikusan illeszkedik a földszínek közé, mégis elég különleges ahhoz, hogy feldobja a legegyszerűbb összeállítást is. Bátran viselheted barnával, feketével, bézzsel vagy akár fehérrel is – sportos, laza vagy elegáns összeállításokban egyaránt jól működik.

Mondhat bárki bármit: a stílus nem kor kérdése, és az élénk színek nem csak a fiatalok kiváltsága.

Outdoor,Portrait,Of,Young,Happy,Smiling,Brunette,Woman,Wearing,Orange
Ez a 3 szín uralja a 2025-ös őszi divatot: és ez bizony nem a barna
Fotó: Victoria  Fox /  Shutterstock 

3. Pasztell rózsaszín: játékos, mégis elegáns

A pasztell rózsaszín nemcsak tavasszal, hanem ősszel is igazi telitalálat lehet – különösen, ha szeretnéd lágyítani az évszakra jellemző sötétebb földszíneket Ez a finom, nőies szín frissességet, fiatalságot és egy csipet romantikát visz a megjelenésedbe, miközben megőrzi a klasszikus eleganciát. Különösen jól mutat szürkével, fehérrel, zölddel vagy kékkel, de bátran kísérletezhetsz vele akár burgundival vagy olívazölddel is.

őszi divat, pasztell rózsaszín, fiatal lány, rózsaszín, kosztüm, táska
A pasztell rózsaszín lágyítja az őszi szetteket, miközben megőrzi a kifinomult eleganciát
Fotó: Victoria  Fox /  Shutterstock 
  • Outfit tipp: Az élére vasalt rózsaszín szövetnadrág egy olívzöld blúzzal tökéletes választás. De egy bordó, A-vonalú szatén szoknya, rózsaszín kötött kardigánnal, hozzá egy szép barna velúr táskával is remek összeállításnak bizonyul.

Tudj meg többet a 2025-ös őszi divatról, és nézd meg ezt a videót:

