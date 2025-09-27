Ez a 3 szín uralja a 2025-ös őszi divatot: és ez bizony nem a barna - Neked hogy tetszik?

Ha eddig azt gondoltad, hogy az őszi divat és a nőies megjelenés kizárólag a fekete, szürke és a barna színek monoton kombinációjából áll, úgy itt az ideje újragondolnod a megjelenésed, és talán nem ártana, ha idén egy kicsit kreatívabban nyúlnál a gardróbodhoz. A 2025-ös őszi szezon ugyanis merész, élénk és vibráló árnyalatokkal érkezik – legalábbis ha hihetünk a nagy divatmárkák előrejelzéseinek. Természetesen a régi nagy klasszikus árnyalatok sem tűnnek el, azonban három mesés szín messzemenően kiemelkedik a sorból: a bársonyos tapintású burgundi, az élénk olívazöld és a lágy pasztell rózsaszín. A 3 szín játékos kombinációja a legegyszerűbb módja annak, hogy egy letisztult, elegáns, ugyanakkor végtelenül nőies megjelenést teremts magadnak ősszel.

Ez a 3 szín uralja a 2025-ös őszi divatot: és ez bizony nem a barna

Fotó: Sabelnikova Olga / Shutterstock

Őszi divat: íme 3 gyönyörű színjegyek, ami 2025-ben verhetetlen lesz

A gazdag, földszínű árnyalatok továbbra is uralják a trendeket, de üde színfoltként megjelennek az új árnyalatok is, amelyek kacérságot, bájt és némi játékosságot visznek a szürke hétköznapokba. Ezek a tónusok nemcsak a ruhákon, nadrágokon, de a kiegészítőkön is hangsúlyos szerepet kapnak – gondolj csak egy púderrózsaszín kabátra, egy olívazöld velúr táskára vagy egy hosszú szárú bordó csizmára. Az üzletek ősz-téli kollekcióiban már most megtalálhatók ezek az árnyalatok, ráadásul könnyen kombinálhatók a megszokott őszi alapdarabokkal is. Ebben a cikkben adok pár ötletet ahhoz, hogyan viselheted ezt a három vezető divatszínt a hétköznapokban is.

1. Burgundi: ami sosem megy ki a divatból

Az őszi divat meghatározó színe, az örök nagy visszatérő – mély, elegáns árnyalata tökéletesen tükrözi az évszak hangulatát. Egyszerre sugároz nőiességet, kifinomultságot és erőt. A burgundi árnyalatú darabok könnyen kombinálhatók bézzsel, feketével, szürkével vagy akár pasztell rózsaszínnel is, így legyen szó hétköznapi szettről vagy alkalmi megjelenésről, biztosan stílusos leszel benne.