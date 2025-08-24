Őszi divatszín, amit az anyatermészet inspirált – a te ruhatáradból sem hiányozhat

2025 őszi divatszíne a barna, és minden ragyogó árnyalatát felvonultatja az idei szezonban. Ahogy közeledik az ősz, a ruhatárunk is egyre melegebb, nyugtató árnyalatok és a kellemesen puha földszínek felé hajlik. Idén szeptembertől a mélybarna, csokoládébarna és az őszi avar mesés tónusai uralják majd a boltok polcait, és nemcsak a vastagabb szövetkabátokon, szőrme mellényeken, kötött pulóvereken mutatnak remekül, hanem a könnyed anyagú, lenge ruhákon, cipőkön és az egyéb kiegészítőkön is. Ezek az árnyalatok tökéletesek azoknak, akik az eleganciát és a természetes, harmonikus megjelenést szeretnék ötvözni a praktikummal, nőiességgel és a hétköznapi kényelemmel.

Az őszi divatban és ruhatrendekben idén a klasszikus, időtálló darabok dominálnak, és a hangsúly, nőies árnyalatok.

Fotó: Victoria Fox / Shutterstock

2025 őszi divatszíne monokróm szettben sem lesz unalmas

Bármerre is nézünk most, a barna különböző árnyalataiban pompázó kabátok, blúzok, bőrszoknyák, velúr táskák, szövet nadrágok és cipők köszönnek vissza a boltok polcairól. A modern és a retró trendek egyaránt előszeretettel kombinálják ezeket a darabokat, új alapokra helyezve az őszi divatot. Bár a földszínek régóta jelen vannak a divatban, sokáig unalmasnak és lehangolónak tartották őket. Az idei szezon azonban újraértelmezte a barna színt: megfelelően kombinálva elegáns, karakteres, nőies és sokoldalú színként tudjuk használni, a már meglévő ruháink kreatív kombinálásával együtt.

A barna idén, az őszi ruhatrendekben minden formában megmutatkozik

Az élénkebb barna árnyalatok remekül párosíthatók a tompább, visszafogott tónusokkal, így az összhatás sosem lesz unalmas. Egy másik praktikus trükk ősszel, ha különböző textúrákat és anyagokat kombinálunk az adott összeállításon belül: a bársony, a bőr, a velúr vagy a kötött anyagok izgalmas kontrasztot adnak, miközben harmonikus marad a megjelenésünk. A Fanny magazinnak ezúttal az alábbi szépségekre esett a választása:

Pöttyös ruha, Reserved

Pöttyös ruha Reserved; Ára: 15.995 Ft

Rövidre vágott blézer, Bershka

Rövidre vágott blézer Bershka; Ára: 14.995 Ft

Élrevasalt bermuda, H&M

Élrevasalt bermuda, H&M; Ára: 10.995 Ft

Megkötős overál Mohito, 13 595 Ft

Megkötős overál, Mohito; Ára: 13.595 Ft

Bőr saru, Parfois

Bőr saru, Parfois; Ára: 16.995 Ft

Kosártáska, Pull&Bear

Kosártáska, Pull&Bear; Ára: 10 .995 Ft

Buggyos ujjú felső Reserved, 12 595 Ft

Buggyos ujjú felső, Reserved; Ára: 12.595 Ft