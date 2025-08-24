Őszi divatszín, amit az anyatermészet inspirált – a te ruhatáradból sem hiányozhat

2025 őszi divatszíne a barna, és minden ragyogó árnyalatát felvonultatja az idei szezonban. Ahogy közeledik az ősz, a ruhatárunk is egyre melegebb, nyugtató árnyalatok és a kellemesen puha földszínek felé hajlik. Idén szeptembertől a mélybarna, csokoládébarna és az őszi avar mesés tónusai uralják majd a boltok polcait, és nemcsak a vastagabb szövetkabátokon, szőrme mellényeken, kötött pulóvereken mutatnak remekül, hanem a könnyed anyagú, lenge ruhákon, cipőkön és az egyéb kiegészítőkön is. Ezek az árnyalatok tökéletesek azoknak, akik az eleganciát és a természetes, harmonikus megjelenést szeretnék ötvözni a praktikummal, nőiességgel és a hétköznapi kényelemmel.
Bármerre is nézünk most, a barna különböző árnyalataiban pompázó kabátok, blúzok, bőrszoknyák, velúr táskák, szövet nadrágok és cipők köszönnek vissza a boltok polcairól. A modern és a retró trendek egyaránt előszeretettel kombinálják ezeket a darabokat, új alapokra helyezve az őszi divatot. Bár a földszínek régóta jelen vannak a divatban, sokáig unalmasnak és lehangolónak tartották őket. Az idei szezon azonban újraértelmezte a barna színt: megfelelően kombinálva elegáns, karakteres, nőies és sokoldalú színként tudjuk használni, a már meglévő ruháink kreatív kombinálásával együtt.
Az élénkebb barna árnyalatok remekül párosíthatók a tompább, visszafogott tónusokkal, így az összhatás sosem lesz unalmas. Egy másik praktikus trükk ősszel, ha különböző textúrákat és anyagokat kombinálunk az adott összeállításon belül: a bársony, a bőr, a velúr vagy a kötött anyagok izgalmas kontrasztot adnak, miközben harmonikus marad a megjelenésünk. A Fanny magazinnak ezúttal az alábbi szépségekre esett a választása:
Üzletlista: bershka.com/hu; hm.com; parfois.com; pullandbear.com/hu; reserved.com/hu; shop.mango.com; stradivarius.com/hu; zara.com. Összeállította: Schreiter Lilla.
További remek őszi divattippekért kattints az alábbi videóra:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.