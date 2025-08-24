Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Őszi divatszín, amit az anyatermészet inspirált – a te ruhatáradból sem hiányozhat

divat
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 24. 22:15
barnatrendőszi divat
A mélybarna árnyalatok már most elárasztották az üzletek kínálatát, hiszen ezek a csokis tónusok nagyon jól mutatnak a lenge anyagokon és a kiegészítőkön. Az őszi divatszíne most főleg azoknak kedveznek, akik szeretnének elegáns, mégis természetes hatást elérni a mindennapi öltözködésükben.
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

2025 őszi divatszíne a barna, és minden ragyogó árnyalatát felvonultatja az idei szezonban. Ahogy közeledik az ősz, a ruhatárunk is egyre melegebb, nyugtató árnyalatok és a kellemesen puha földszínek felé hajlik. Idén szeptembertől a mélybarna, csokoládébarna és az őszi avar mesés tónusai uralják majd a boltok polcait, és nemcsak a vastagabb szövetkabátokon, szőrme mellényeken, kötött pulóvereken mutatnak remekül, hanem a könnyed anyagú, lenge ruhákon, cipőkön és az egyéb kiegészítőkön is. Ezek az árnyalatok tökéletesek azoknak, akik az eleganciát és a természetes, harmonikus megjelenést szeretnék ötvözni a praktikummal, nőiességgel és a hétköznapi kényelemmel.

Őszi divat és ruhatrendek
Az őszi divatban és ruhatrendekben idén a klasszikus, időtálló darabok dominálnak, és a hangsúly, nőies árnyalatok.
Fotó: Victoria  Fox /  Shutterstock 

2025 őszi divatszíne monokróm szettben sem lesz unalmas

Bármerre is nézünk most, a barna különböző árnyalataiban pompázó kabátok, blúzok, bőrszoknyák, velúr táskák, szövet nadrágok és cipők köszönnek vissza a boltok polcairól. A modern és a retró trendek egyaránt előszeretettel kombinálják ezeket a darabokat, új alapokra helyezve az őszi divatot. Bár a földszínek régóta jelen vannak a divatban, sokáig unalmasnak és lehangolónak tartották őket. Az idei szezon azonban újraértelmezte a barna színt: megfelelően kombinálva elegáns, karakteres, nőies és sokoldalú színként tudjuk használni, a már meglévő ruháink kreatív kombinálásával együtt.

A barna idén, az őszi ruhatrendekben minden formában megmutatkozik

Az élénkebb barna árnyalatok remekül párosíthatók a tompább, visszafogott tónusokkal, így az összhatás sosem lesz unalmas. Egy másik praktikus trükk ősszel, ha különböző textúrákat és anyagokat kombinálunk az adott összeállításon belül: a bársony, a bőr, a velúr vagy a kötött anyagok izgalmas kontrasztot adnak, miközben harmonikus marad a megjelenésünk. A Fanny magazinnak ezúttal az alábbi szépségekre esett a választása:

  • Pöttyös ruha, Reserved
Pöttyös ruha Reserved
Pöttyös ruha Reserved; Ára: 15.995 Ft
  • Rövidre vágott blézer, Bershka
Rövidre vágott blézer Bershka
Rövidre vágott blézer Bershka; Ára: 14.995 Ft
  • Élrevasalt bermuda, H&M
Élrevasalt bermuda, H&M
Élrevasalt bermuda, H&M; Ára: 10.995 Ft
  • Megkötős overál Mohito, 13 595 Ft
Megkötős overál, Mohito
Megkötős overál, Mohito; Ára: 13.595 Ft
  • Bőr saru, Parfois
Bőr saru, Parfois
Bőr saru, Parfois; Ára: 16.995 Ft
  • Kosártáska, Pull&Bear
Kosártáska, Pull&Bear
Kosártáska, Pull&Bear; Ára: 10 .995 Ft
  • Buggyos ujjú felső Reserved, 12 595 Ft
Buggyos ujjú felső, Reserved
Buggyos ujjú felső, Reserved; Ára: 12.595 Ft
  • Pöttyös cipő, Zara
Pöttyös cipő, Zara
Pöttyös cipő, Zara; Ára: 12.995 Ft
  • Bohém midiszoknya Stradivarius, 9995 Ft
Bohém midiszoknya, Stradivarius
Bohém midiszoknya, Stradivarius; Ára: 9.995 Ft
  • Fülbevaló H&M, 2995 Ft
Fülbevaló H&M
Fülbevaló H&M; Ára: 2.995 Ft

Üzletlista: bershka.com/hu; hm.com; parfois.com; pullandbear.com/hu; reserved.com/hu; shop.mango.com; stradivarius.com/hu; zara.com. Összeállította: Schreiter Lilla.

További remek őszi divattippekért kattints az alábbi videóra:

