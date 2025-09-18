5 divattrend, amit imádni fogsz 2025 őszén

Az ősz nemcsak a természet átalakulását hozza magával, hanem a gardróbunkét is. A világ divatfővárosaiban már bemutatták, mit tartogat számunkra az őszi szezon. Itt a hűvösebb idő, burkolózzunk hát meleg színekbe, játsszunk bátran a mintákkal. Íme 5 őszi divattrend, amit imádni fogsz!

Az őszi szezonban a barna szín divatos viselet.

Fotó: Conggen / Shutterstock

1. A barna új korszaka

A szezon abszolút vezető színe a barna – azon belül is a mocha mousse árnyalat. A divatházak kollekcióiban minden formában feltűnt: estélyi ruhán, kötött szetten, kabáton és a kiegészítőkön is. Fekete Zsuzsa kommunikációs és stílustanácsadó szerint egyszerű módja van annak, hogyan viselhetjük ezeket a darabokat a hétköznapokban.

Ahogy hűvösödik az idő, ösztönösen vágyunk a meleg árnyalatokra, és 2025 őszének vezető színe, a mocha mousse barna tökéletes választás ehhez. Ez a tónus a természetes eleganciát idézi, és bármilyen árnyalatban viselhetjük: a vajszínű bézstől a karamellen át egészen a mély, étcsoki barnáig. Az olasz kifutókról idén ősszel egyre több mélybordó és vörösboros árnyalat érkezik. Ezek a színek különösen jól mutatnak világos rózsaszínnel kombinálva, ami kifinomult, nőies és modern hatást kelt.

Az ősz vezető divatszíne a mocha mousse.

Fotó: Beauty Hero / Shutterstock

2. Az állatminták újra divatban

A leopárd- és kígyóminta újra reflektorfénybe kerül. Nemcsak kabátokon, hanem szoknyákon, kiegészítőkön és ékszereken is megjelenik. A titok a mértékletesség.

A minták sem mentek sehova, sőt! Ha eddig azt hitted, hogy a leopárd- és kígyóminta lejárt lemez, gondold újra! Ezek a minták időről időre visszatérnek, a lényeg, hogyan viseled azokat. Engedd szabadjára a kreativitásod: kombináld letisztult színekkel vagy modern szabású darabokkal

– mondta Zsuzsa, akinek a saját öltözködésében is előszeretettel alkalmazza a tippjeit.

Nekem például leopárdmintás táskám, fülbevalóm és szoknyám is van, és amikor a vajszínű bőrdzsekimmel viselem ezeket, szinte mindig bezsebelek néhány dicséretet

– tette hozzá Fekete Zsuzsa, aki elsősorban médiaszereplésre készülőket öltöztet, hogy ne csak jól érezzék magukat a ruháikban, de a képernyőn is ragyogjanak.