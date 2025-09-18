Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
5 divattrend, amit imádni fogsz 2025 őszén

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 17:45
Ősszel a falevelekkel együtt a ruhatárunk is új színekbe öltözik. Az idei őszi divat a nőies részleteket és a játékos mintákat ünnepli. Cikkünkben megmutatjuk, hogyan építheted be mindezt a hétköznapi viseletedbe.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Az ősz nemcsak a természet átalakulását hozza magával, hanem a gardróbunkét is. A világ divatfővárosaiban már bemutatták, mit tartogat számunkra az őszi szezon. Itt a hűvösebb idő, burkolózzunk hát meleg színekbe, játsszunk bátran a mintákkal. Íme 5 őszi divattrend, amit imádni fogsz!

Barna színű ruhát viselő divatos nő
Az őszi szezonban a barna szín divatos viselet.
Fotó: Conggen /  Shutterstock 

1. A barna új korszaka

A szezon abszolút vezető színe a barna – azon belül is a mocha mousse árnyalat. A divatházak kollekcióiban minden formában feltűnt: estélyi ruhán, kötött szetten, kabáton és a kiegészítőkön is. Fekete Zsuzsa kommunikációs és stílustanácsadó szerint egyszerű módja van annak, hogyan viselhetjük ezeket a darabokat a hétköznapokban.

Ahogy hűvösödik az idő, ösztönösen vágyunk a meleg árnyalatokra, és 2025 őszének vezető színe, a mocha mousse barna tökéletes választás ehhez. Ez a tónus a természetes eleganciát idézi, és bármilyen árnyalatban viselhetjük: a vajszínű bézstől a karamellen át egészen a mély, étcsoki barnáig. Az olasz kifutókról idén ősszel egyre több mélybordó és vörösboros árnyalat érkezik. Ezek a színek különösen jól mutatnak világos rózsaszínnel kombinálva, ami kifinomult, nőies és modern hatást kelt.

Mocha mousse barna kabátot viselő nő
Az ősz vezető divatszíne a mocha mousse.
Fotó: Beauty Hero /  Shutterstock 

2. Az állatminták újra divatban

A leopárd- és kígyóminta újra reflektorfénybe kerül. Nemcsak kabátokon, hanem szoknyákon, kiegészítőkön és ékszereken is megjelenik. A titok a mértékletesség. 

A minták sem mentek sehova, sőt! Ha eddig azt hitted, hogy a leopárd- és kígyóminta lejárt lemez, gondold újra! Ezek a minták időről időre visszatérnek, a lényeg, hogyan viseled azokat. Engedd szabadjára a kreativitásod: kombináld letisztult színekkel vagy modern szabású darabokkal

 – mondta Zsuzsa, akinek a saját öltözködésében is előszeretettel alkalmazza a tippjeit.

 Nekem például leopárdmintás táskám, fülbevalóm és szoknyám is van, és amikor a vajszínű bőrdzsekimmel viselem ezeket, szinte mindig bezsebelek néhány dicséretet

– tette hozzá Fekete Zsuzsa, aki elsősorban médiaszereplésre készülőket öltöztet, hogy ne csak jól érezzék magukat a ruháikban, de a képernyőn is ragyogjanak.

Leopárdmintás ruhát viselő nő a kifutón
A leopárdminta újra reflektorfénybe kerül.
Fotó: FashionStock.com /  Shutterstock 

3. A csipke új arca

Idén a csipkeminta nem csupán romantikus, hanem merész és modern is. Feltűnik élénk színekben, áttetsző blúzokon, elegáns szoknyákon, sőt nadrágokon is. A klasszikus fehér és fekete mellett megjelent burgundi, zöld és kék verzióban is, amelyek modernebb hatást keltenek. A csipke azért örök kedvenc, mert mindig nőies és elegáns, mégis képes új formában visszatérni.

Csipkés ruhát viselő fiatal nő a kifutón
A csipke idén új értelmet kap a divatban.
Fotó: FashionStock.com /  Shutterstock 

4. Hódít a ceruzaszoknya

Újra hódít a ’90-es évek egyik nagy kedvence, a ceruzaszoknya. A kifutókon is láthattuk klasszikus szürke és fekete árnyalatban, színes, vidám verzióban, sőt csipkével kombinálva is. Ez a ruhadarab igazán jól kihasználható. Napközben fehér inggel és loaferrel tökéletes irodai viselet, este pedig egy elegáns felsővel és magassarkúval teljesen új karaktert kap.

Divatos ceruzaszoknyát viselő fiatal modell a kifutón
A ceruzaszoknya remekül variálható más ruhadarabokkal és különböző színekkel.
Fotó: FashionStock.com /  Shutterstock 

5. Kabátok, puha táskák, és retró cipők

A kabátdivatban a köpenyszerű, drapériás darabok uralják az őszt, amelyek egyszerre elegánsak és játékosak. A kiegészítők világában a puha, lazán hordható táskák hódítanak. A 2000-es éveket idézve a modellek puha, hajlékony bőrből és velúrból készült táskákat mutattak be, amelyeket gyakran összehajtva vagy lazán, a vállon átvetve viseltek. Cipőfronton a retró iskolás stílus tér vissza: loaferek, brogok, patentbőr slip-onok kerülnek ismét a figyelem középpontjába, amelyek kényelmesek, de sokkal elegánsabbak, mint a sportcipők.

Fiatal nő divatos szoknyában, bőrtáskával a kezében és szövetkabátban az utcán ősszel
Ősszel a lazán hordható táskák a legdivatosabbak.
Fotó: Sabelnikova Olga /  Shutterstock 

