5 stílustipp: így lesz tökéletes egy harisnyás őszi szett

Néhány jó harisnya egyetlen nő gardróbjából sem hiányozhat. Mindegy, milyen a stílusod, ezt a ruhaneműt sokféleképpen kombinálhatod a többi ruhadaraboddal, hogy tökéletes alapja legyen az őszi szettednek. Nem beszélve arról, hogy praktikus és elképesztően nőies is. Barátod a hűvösebb napokon, amikor szeretnél elegáns maradni, és egy izgalmas plusz, ha túl letisztultnak érzed az outfited. Most megmutatjuk, mivel és hogyan kombináld, hogy extrán stílusos lehess.

Megmutatjuk, mely harisnyás őszi szettek tarolnak az idei szezonban

Fotó: Roman Samborskyi / Shutterstock

Ezekkel a darabokkal kombináld a harisnyádat, hogy tökéletes legyen az őszi szetted

1. Fekete miniruha

Örök klasszikus. Ha nem lapul egy a szekrényedben, szerezd be, mert:

mindenhez passzol;

bármilyen kiegészítővel jól mutat;

bármilyen stílust kihozhatsz belőle.

Ha egy egyszerű, irodai napon hordanád, válassz mellé egy sima fekete harisnyát és a kedvenc bokacsizmádat. Ha egy különlegesebb eseményre tartasz, vagy bulizni mész, kapj fel egy mintás vagy csipkés harisnyát és egy magassarkút.

2. Farmerszoknya vagy farmerruha

A farmer minden szezon kihagyhatatlan darabja, amelyet többféle stílusban kombinálhatsz harisnyával. Egy A-vonalú farmerszoknya például remekül mutat egy fekete darabbal, de nyugodtan lehetsz bátrabb is: elő a színes harisnyákkal és a világos, színes pulóverekkel! Ezek még fiatalosabbá tehetik az őszi szetted. Ráadásul ha szereted a sportosabb, kényelmesebb outfiteket, a farmerhez és a harisnyához egy laza sport- vagy vászoncipőt, illetve egy bő szabású őszi pulcsit is húzhatsz. Ha a nőiesebb stílusvonalat kedveled, válassz egy jól szabott farmerruhát bőrbakanccsal és egy vastagabb, akár kötött harisnyával.

Bors-tipp: ha nagyon mini a ruhád, vegyél legalább 60 denes harisnyát, így komfortosabban érezheted magad egy rohangálós napon is.

3. Virágmintás ruha és bakancs

Örök kedvenc a virágmintás ruha, amelyet bakanccsal kombinálva az őszi szettekhez is bátran felhasználhatsz. A lényeg, hogy a ruha színei jól passzoljanak az őszi hangulathoz. Teremts kontrasztos összhatást: ha világos színek vannak a ruhádban, akkor mélyebb tónusú kiegészítőket válassz. Ami igazán ősziessé teszi majd az öltözeted, az egy jól megválasztott harisnya. A fekete mindig biztos választás, de ha van olyan darabod, amelynek az árnyalata megegyezik a ruhád egy részletével, az még egyedibb megjelenést kölcsönöz.