Még ne tedd el a szekrény mélyére – Így lesz a kedvenc nyári ruhádból ultra nőies őszi szett

Amint búcsút intünk a nyárnak, a színes toppoktól és lenge ruháktól is szomorúan megválunk. Pedig az ember szinte még érzi a napfényt a vállán, de a reggelek már jóval hűvösebbek és egyre gyakrabban nyúlunk egy-egy meleg ruhadarab után. Azonban a megfelelő stílussal, rétegzéssel és kiegészítőkkel adhatsz még egy esélyt a nyári ruháidnak és észveszejtő őszi szettet varázsolhatsz belőlük.
Az egésznek a trükkje, hogy a nyári ruhákat olyan melegebb darabokkal kell kombinálnod, amik anyagban, színben és stílusban is passzolnak egymással. Vesd be a következő kombinációkat és válj igazi stílusikonná!
A kardigán és a nyári ruha kombinációja az őszi szett Jolly Jokere, ami több szempontból is praktikus és stílusos választás. Egy jól megválasztott kardigán – főleg a lazább szabású, hosszított verziók – ugyanis nem nyomja el a ruha könnyedségét, anyaga pedig, mint a pamut vagy a kasmír jól harmonizál lengébb kedvenceddel. Emellett nagyon könnyedén variálható, hordhatod félig lecsúsztatva a válladról, de akár övvel is.
Az őszi ruhatár abszolút kötelező darabja a dzseki, legyen szó bármelyik változatáról, ami egy nyári ruhával párosítva lezser, stílusos megjelenést kölcsönöz. A bőrdzseki elég meleg ahhoz, hogy jól működjön a kora őszi napokon, de nem túl vastag, így nem nyomja el a nyári ruhád lágyságát.
Ha a nyári ruhád nem túl hosszú, azaz térd fölé ér, akkor egy vastagabb harisnya és egy bőr csizma garantáltan őszi megjelenést és hangulatot fog kölcsönözni a ruhának. Emellett a harisnya és a csizma nemcsak praktikus, hanem stílusos is. Az előbbiből válassz mintásat, bordázottat vagy színeset, hogy még izgalmasabbá varázsold a szettet.
A vintage ballonkabát nagyon jó stílusérzékre vall, ugyanis az egyik legsokoldalúbb őszi darab, ami különösen jól kombinálható a nyári ruhákkal, miközben könnyű és jól védi a testedet. A karakteres, letisztult darab egyedi megjelenést kölcsönöz, ráadásul többségük szélálló és vízlepergető is, ezért az időjárás miatt sem kell aggódnod.
Egyszerűen odáig leszel egy csinos blézerért kifinomult vonalai miatt, ami azonnal emelni fogja a nyári ruha eleganciáját, ezáltal pedig a laza kedvenced a munkahelyedre vagy egy különlegesebb alkalomra is felveheted. Sőt a blézert nagyon könnyen kombinálhatod bármilyen stílussal és színnel.
