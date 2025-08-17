UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
őszi szett, nyári ruha, dzseki, sétálás, fiatal nő

Még ne tedd el a szekrény mélyére – Így lesz a kedvenc nyári ruhádból ultra nőies őszi szett

divat
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 16:15
szettnyári ruhaősz
Neked is a szíved szakad meg, amint a hideg beköszöntével a lengébb darabokat újra a szekrény mélyére kell tenned? Ha te is nehezen válsz meg kedvenc, nyári ruháidtól, akkor mutatjuk, hogyan varázsolhatsz ezekből trendi, őszi szettet. Ne mondj le róluk... még ne!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Amint búcsút intünk a nyárnak, a színes toppoktól és lenge ruháktól is szomorúan megválunk. Pedig az ember szinte még érzi a napfényt a vállán, de a reggelek már jóval hűvösebbek és egyre gyakrabban nyúlunk egy-egy meleg ruhadarab után. Azonban a megfelelő stílussal, rétegzéssel és kiegészítőkkel adhatsz még egy esélyt a nyári ruháidnak és észveszejtő őszi szettet varázsolhatsz belőlük.

őszi szett, nyári ruha, farmerdzseki, kávézás
Az őszi szettek abszolút kötelező darabja a dzseki, ami nyári ruhával kombinálva is tökéletes.
Fotó: GaudiLab /  Shutterstock 

Így lesz kedvenc nyári ruhádból őszi szett

Az egésznek a trükkje, hogy a nyári ruhákat olyan melegebb darabokkal kell kombinálnod, amik anyagban, színben és stílusban is passzolnak egymással. Vesd be a következő kombinációkat és válj igazi stílusikonná!

  • A sokak által kedvelt, könnyű kardigán

A kardigán és a nyári ruha kombinációja az őszi szett Jolly Jokere, ami több szempontból is praktikus és stílusos választás. Egy jól megválasztott kardigán – főleg a lazább szabású, hosszított verziók – ugyanis nem nyomja el a ruha könnyedségét, anyaga pedig, mint a pamut vagy a kasmír jól harmonizál lengébb kedvenceddel. Emellett nagyon könnyedén variálható, hordhatod félig lecsúsztatva a válladról, de akár övvel is.

  • Az igazi klasszikus, bőr- vagy farmerdzseki

Az őszi ruhatár abszolút kötelező darabja a dzseki, legyen szó bármelyik változatáról, ami egy nyári ruhával párosítva lezser, stílusos megjelenést kölcsönöz. A bőrdzseki elég meleg ahhoz, hogy jól működjön a kora őszi napokon, de nem túl vastag, így nem nyomja el a nyári ruhád lágyságát. 

őszi szett, kardigán, fiatal lány, nyári ruha
A kardigán és a nyári ruha kombinációja az őszi szett Jolly Jokere.
Fotó: LightField Studios /  Shutterstock 
  • A fura, de működő kombináció, a harisnya és a csizma

Ha a nyári ruhád nem túl hosszú, azaz térd fölé ér, akkor egy vastagabb harisnya és egy bőr csizma garantáltan őszi megjelenést és hangulatot fog kölcsönözni a ruhának. Emellett a harisnya és a csizma nemcsak praktikus, hanem stílusos is. Az előbbiből válassz mintásat, bordázottat vagy színeset, hogy még izgalmasabbá varázsold a szettet.

  • A legsokoldalúbb őszi darab, a vintage ballonkabát

A vintage ballonkabát nagyon jó stílusérzékre vall, ugyanis az egyik legsokoldalúbb őszi darab, ami különösen jól kombinálható a nyári ruhákkal, miközben könnyű és jól védi a testedet. A karakteres, letisztult darab egyedi megjelenést kölcsönöz, ráadásul többségük szélálló és vízlepergető is, ezért az időjárás miatt sem kell aggódnod.

  • Az instant elegancia, a blézer

Egyszerűen odáig leszel egy csinos blézerért kifinomult vonalai miatt, ami azonnal emelni fogja a nyári ruha eleganciáját, ezáltal pedig a laza kedvenced a munkahelyedre vagy egy különlegesebb alkalomra is felveheted. Sőt a blézert nagyon könnyen kombinálhatod bármilyen stílussal és színnel.

 

