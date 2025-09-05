Visszatér a régi idők egyik kedvence: ez lesz az őszi divat alapdarabja – Te már beszerezted?

A divatciklusok természetes része, hogy bizonyos darabok, kiegészítők időről időre újból felbukkannak, hogy egy kicsit más köntösbe bújtatva ismét átvegyék a főszerepet. Az egyik legnagyobb visszatérő pedig nem más, mint egy régi kedvenc, ami biztosan ezrek szívébe lopja majd be magát. De nem is kerülgetjük tovább a forró kását, nem másról van szó, mint a poncsóról, ami a 2025-ös őszi divat terén egyértelműen hódítani fog.

Ha imádod az őszi divatot és a kényelmet, akkor odaleszel, ugyanis a poncsó újra hódít Fotó: Bogdan Sonjachnyj

Az idei őszi divat kötelező darabja, ami nem hiányozhat a szekrényedből

Senki sem számított arra, hogy 2025-ben visszatér a poncsó, egy 2000-es évek eleji darab, ezúttal viszont kifinomultabb stílusban, gyengéden drappol sziluettekkel, sikkesebb anyagokból.

Miért szeretjük annyira a poncsókat?

A poncsók elképesztően sokoldalúak. Egyrészről rettentően praktikusak a kora őszi időjáráshoz, amikor még nincs szükségünk nagykabátra, de a hőmérő higanyszála már lejjebb kúszik. Továbbá laza szabásuknak köszönhetően elképesztően kényelmesek, emellett pedig könnyen variálhatóak, akár elegánsabb, akár hétköznapi megjelenésre vágysz, számos ruhadarabbal kombinálhatod őket.

2025-ös őszi poncsótrendek

2025-ben a poncsókra a merész megújulás a jellemző, azaz a különleges minták és feltűnő textúrák. A tervezők főként asszimetrikus szabásvonalakkal és kevert anyagokkal kísérleteznek. Emellett a fenntarthatóság is nagyon fontos szempont, ugyanis egyre több divatcég kínál környezetbarát anyagokból készült darabokat is.

Finom anyagok, elegáns esés

A poncsók idén főként luxus hatást keltő anyagokban térnek vissza, mint például a kasmír, amire jellemző lesz a szabások természetes esése, ami kifinomult, elegáns, de egyben modern megjelenést fog kölcsönözni a megjelenésednek.

Asszimetria, érdekes szabás és motívumok

A divattervezők eltávolodtak a tradicionális, egyszerű szabásvonalaktól, melyek helyét az egyedi formák vették át. A minimalizmus pedig már a múlté, idén leginkább a színes kombinációk és az élénk geometriai minták fognak hódítani, mexikói, dél-amerikai vagy etno stílusú motívumokkal.

Fenntartható és természetes textúrák

A környezettudatosság is egyre jobban előtérbe kerül, melynek köszönhetően például az újrahasznosított poliészter alapú darabok is felkerülnek majd a boltok polcaira.

