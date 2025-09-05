Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Viktor, Lőrinc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Visszatér a régi idők egyik kedvence: ez lesz az őszi divat alapdarabja – Te már beszerezted?

poncsó
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 11:45
divatőszi divat
Idén ősszel újra visszatér egy ikonikus darab, amit régen imádtunk, most azonban modernebb stílusban hódítja meg a kifutókat és az utcákat. Amennyiben imádod az őszi divatot és rajongsz a kényelmes, sokoldalú darabokért, akkor most repesni fogsz az örömtől!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A divatciklusok természetes része, hogy bizonyos darabok, kiegészítők időről időre újból felbukkannak, hogy egy kicsit más köntösbe bújtatva ismét átvegyék a főszerepet. Az egyik legnagyobb visszatérő pedig nem más, mint egy régi kedvenc, ami biztosan ezrek szívébe lopja majd be magát. De nem is kerülgetjük tovább a forró kását, nem másról van szó, mint a poncsóról, ami a 2025-ös őszi divat terén egyértelműen hódítani fog.  

őszi divat, poncsó, ősz, boldogság
Ha imádod az őszi divatot és a kényelmet, akkor odaleszel, ugyanis a poncsó újra hódít Fotó: Bogdan Sonjachnyj

Az idei őszi divat kötelező darabja, ami nem hiányozhat a szekrényedből

Senki sem számított arra, hogy 2025-ben visszatér a poncsó, egy 2000-es évek eleji darab, ezúttal viszont kifinomultabb stílusban, gyengéden drappol sziluettekkel, sikkesebb anyagokból.  

Miért szeretjük annyira a poncsókat?

A poncsók elképesztően sokoldalúak. Egyrészről rettentően praktikusak a kora őszi időjáráshoz, amikor még nincs szükségünk nagykabátra, de a hőmérő higanyszála már lejjebb kúszik. Továbbá laza szabásuknak köszönhetően elképesztően kényelmesek, emellett pedig könnyen variálhatóak, akár elegánsabb, akár hétköznapi megjelenésre vágysz, számos ruhadarabbal kombinálhatod őket.

2025-ös őszi poncsótrendek

2025-ben a poncsókra a merész megújulás a jellemző, azaz a különleges minták és feltűnő textúrák. A tervezők főként asszimetrikus szabásvonalakkal és kevert anyagokkal kísérleteznek. Emellett a fenntarthatóság is nagyon fontos szempont, ugyanis egyre több divatcég kínál környezetbarát anyagokból készült darabokat is.

  • Finom anyagok, elegáns esés

A poncsók idén főként luxus hatást keltő anyagokban térnek vissza, mint például a kasmír, amire jellemző lesz a szabások természetes esése, ami kifinomult, elegáns, de egyben modern megjelenést fog kölcsönözni a megjelenésednek.

  • Asszimetria, érdekes szabás és motívumok

A divattervezők eltávolodtak a tradicionális, egyszerű szabásvonalaktól, melyek helyét az egyedi formák vették át. A minimalizmus pedig már a múlté, idén leginkább a színes kombinációk és az élénk geometriai minták fognak hódítani, mexikói, dél-amerikai vagy etno stílusú motívumokkal. 

  • Fenntartható és természetes textúrák

A környezettudatosság is egyre jobban előtérbe kerül, melynek köszönhetően például az újrahasznosított poliészter alapú darabok is felkerülnek majd a boltok polcaira.

Az alábbi videóból megismerheted 2025 őszének legnagyobb divatirányzatait:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu