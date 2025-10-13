Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Mindent a szemnek, semmit a kéznek – Berobbant a legújabb 2025-ös őszi divat, ami a te ruhatáradból sem hiányozhat

stílus
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 13:15
Fanny Magazindivatosdivatőszi divat
Sejtelmesen felfedik a bőrt, mégsem láttatnak mindent – ebben rejlik a meztelen ruhák titka. A 2025-ös őszi divatirányzat feltűnő kiegészítői, sikkes árnyalatai és nőies textúrái, mint a tüll, csipke akár a te ruhatáradba is helyet kaphatnak, hiszen elegáns változatban minden alkalomra megállják a helyüket.
Antalfi Krisztina
Az idei őszi trend tele van lágy esésű, könnyed, átlátszó darabokkal és nőies sziluettekkel. Már évszázadok óta hódítanak a meztelen ruhák, vagyis a sokat sejtető darabok, de a hírességek hozták be igazán a divatba néhány évvel ezelőtt. Ők a vörös szőnyegen lepik meg a közönséget a merész estélyikkel, amelyekben elsőre úgy festenek, mintha valóban minden bőrfelületet megmutatnának, ám ma már számtalan olyan holmival találkozni az üzletek kínálatában, amelyek akár a hétköznapi szettünkben is megállják a helyüket. Az őszi divat 2025-ben ilyen különleges darabokkal készül nekünk!

Őszi divat 2025:a meztelen ruhák nemcsak a kifutón hódítanak
Őszi divat 2025:  az idei szezon egyik kiemelkedő irányzata az áttetsző meztelen ruha, a természet nyugtató színeivel.
Fotó: Xeniia X / Shutterstock 

Őszi divat 2025: optikai csalódás pár lépésben

Az őszi szezon beköszöntével a divat világában is új szelek fújnak. Idén nemcsak a bohém őszi darabok, a játékosan elegáns pöttyök, a már jól megszokott őszi színek és a 2025-ben új életet nyert fehér nadrágok hódítanak, hanem egy nagyon különleges trend is. A 2025-ös őszi divatok egyik legizgalmasabb darabja olyan, ami azonnal magára vonja a tekintetet: látványos, különleges és garantáltan a ruhatárad sztárja lesz. Ha szeretnéd, hogy a ruháid beszéljenek helyetted, akkor ezt a trendet egyszerűen muszáj lesz kipróbálnod! Az alábbiakban a Fanny magazin összeszedte a legnőiesebb, egyszerre a legáttetszőbb darabokat, melyekkel divatos és elegáns megjelenést varázsolhatsz magadnak. Felkészültél?

2025-ös őszi trendek - termékekkel, árakkal

  • Hímzett felső, &Other Stories/H&M
Hímzett felső az őszi divat közkedvelt darabja
Hímzett felső &Other Stories, Ára: 13.000 Ft
Forrás: H&M
  • Műanyag karperecek szettben, Bershka
divatos őszi kiegészítők
Műanyag karperecek szettben, Ára: 6.995 Ft
Forrás: Bershka
  • Lurex szálas ing, Bershka
divatos őszi inga Bershka üzletéből
Lurex szálas ing, Ára: 8.995 Ft
Forrás: Bershka
  • Fodros blúz, Bonprix
Fodros blúz divatos őszi színben
Fodros blúz, Ára: 6.499 Ft
Forrás: Bonprix
  • Áttetsző pántos óra, Casio
Áttetsző Casio karóra őszre
Áttetsző pántos óra Casio, Ára: 17.650 Ft
Forrás: modivo.hu
  • Áttetsző táska, Aldo
Őszi divatos táska áttetsző elemekkel
Áttetsző táska Aldo, Ára: 22.990 Ft
Forrás: answear.hu
  • Magas sarkú, DeeZee/CCC
Őszi divatos magassarkú
Magas sarkú DeeZee, Ára: 15.995 Ft
Forrás: CCC
  • Fodros top, H&M
Áttetsző fodros blúz őszre
Fodros top, Ár: 12.795 Ft
Forrás: H&M
  • Pántos csipkeruha, H&M
Csodaszép csipkeruha
Pántos csipkeruha, Ára: 21.495 Ft
Forrás: H&M
  • Átlátszó cipő, Mango
Áttetsző mangó cipő őszre
Átlátszó cipő, Ára: 17.995 Ft
Fotó: Mango
  • Húzott felső, Pull&Bear
Pull&Bear őszi felső
Húzott felső, Ára: 7.995 Ft
Forrás: Pull&Bear
  • Flitteres szoknya, Reserved
Különleges flitteres szoknya őszi színben
Flitteres szoknya, Ára: 12.995 Ft
Forrás: Reserved
  • Flitteres nadrág, Stradivarius
Flitteres nadrág őszi színben
Flitteres nadrág, Ára: 10.995 Ft
Forrás:  Stradivarius
  • Csipkeoverál, Zara
Csipkeoverál őszi színben
Csipkeoverál, Ára: 16.995 Ft
Forrás: Zara
  • Aszimmetrikus ruha, Stradivarius
Asszimetrikus őszi ruha
Aszimmetrikus ruha, Ára: 16.995 Ft
Forrás:  Stradivarius

Üzletlista: answear.hu; bershka.com/hu; bonprix.hu; ccc.eu/hu; hm.com; fiok.net; modivo.hu; mohito.com/hu; pullandbear.com/hu; reserved.com/hu; shop.mango.com; stradivarius.com/hu; zalando.hu; zara.com. Összeállította: Schreiter Lilla

További mesés őszi divattippekért nézd meg az alábbi videót:

