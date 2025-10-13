Mindent a szemnek, semmit a kéznek – Berobbant a legújabb 2025-ös őszi divat, ami a te ruhatáradból sem hiányozhat

Az idei őszi trend tele van lágy esésű, könnyed, átlátszó darabokkal és nőies sziluettekkel. Már évszázadok óta hódítanak a meztelen ruhák, vagyis a sokat sejtető darabok, de a hírességek hozták be igazán a divatba néhány évvel ezelőtt. Ők a vörös szőnyegen lepik meg a közönséget a merész estélyikkel, amelyekben elsőre úgy festenek, mintha valóban minden bőrfelületet megmutatnának, ám ma már számtalan olyan holmival találkozni az üzletek kínálatában, amelyek akár a hétköznapi szettünkben is megállják a helyüket. Az őszi divat 2025-ben ilyen különleges darabokkal készül nekünk!

Őszi divat 2025: az idei szezon egyik kiemelkedő irányzata az áttetsző meztelen ruha, a természet nyugtató színeivel.

Fotó: Xeniia X / Shutterstock

Őszi divat 2025: optikai csalódás pár lépésben

Az őszi szezon beköszöntével a divat világában is új szelek fújnak. Idén nemcsak a bohém őszi darabok, a játékosan elegáns pöttyök, a már jól megszokott őszi színek és a 2025-ben új életet nyert fehér nadrágok hódítanak, hanem egy nagyon különleges trend is. A 2025-ös őszi divatok egyik legizgalmasabb darabja olyan, ami azonnal magára vonja a tekintetet: látványos, különleges és garantáltan a ruhatárad sztárja lesz. Ha szeretnéd, hogy a ruháid beszéljenek helyetted, akkor ezt a trendet egyszerűen muszáj lesz kipróbálnod! Az alábbiakban a Fanny magazin összeszedte a legnőiesebb, egyszerre a legáttetszőbb darabokat, melyekkel divatos és elegáns megjelenést varázsolhatsz magadnak. Felkészültél?

2025-ös őszi trendek - termékekkel, árakkal

Hímzett felső, &Other Stories/H&M

Hímzett felső &Other Stories, Ára: 13.000 Ft

Forrás: H&M

Műanyag karperecek szettben, Bershka

Műanyag karperecek szettben, Ára: 6.995 Ft

Forrás: Bershka

Lurex szálas ing, Bershka

Lurex szálas ing, Ára: 8.995 Ft

Forrás: Bershka

Fodros blúz, Bonprix

Fodros blúz, Ára: 6.499 Ft

Forrás: Bonprix

Áttetsző pántos óra, Casio

Áttetsző pántos óra Casio, Ára: 17.650 Ft

Forrás: modivo.hu

Áttetsző táska, Aldo

Áttetsző táska Aldo, Ára: 22.990 Ft

Forrás: answear.hu

Magas sarkú, DeeZee/CCC

Magas sarkú DeeZee, Ára: 15.995 Ft

Forrás: CCC

Fodros top, H&M

Fodros top, Ár: 12.795 Ft

Forrás: H&M

Pántos csipkeruha, H&M

Pántos csipkeruha, Ára: 21.495 Ft

Forrás: H&M

Átlátszó cipő, Mango

Átlátszó cipő, Ára: 17.995 Ft

Fotó: Mango

Húzott felső, Pull&Bear

Húzott felső, Ára: 7.995 Ft

Forrás: Pull&Bear

Flitteres szoknya, Reserved

Flitteres szoknya, Ára: 12.995 Ft

Forrás: Reserved

Flitteres nadrág, Stradivarius

Flitteres nadrág, Ára: 10.995 Ft

Forrás: Stradivarius

Csipkeoverál, Zara

Csipkeoverál, Ára: 16.995 Ft

Forrás: Zara

Aszimmetrikus ruha, Stradivarius

Aszimmetrikus ruha, Ára: 16.995 Ft

Forrás: Stradivarius

Üzletlista: answear.hu; bershka.com/hu; bonprix.hu; ccc.eu/hu; hm.com; fiok.net; modivo.hu; mohito.com/hu; pullandbear.com/hu; reserved.com/hu; shop.mango.com; stradivarius.com/hu; zalando.hu; zara.com. Összeállította: Schreiter Lilla

További mesés őszi divattippekért nézd meg az alábbi videót:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: