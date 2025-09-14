Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Búcsúzzunk elegánsan a nyártól – Így viseld ősszel a nőies, kényelmes és bohém stílusú darabokat

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 19:10
bohém stílusőszi divat
Fejkendők, láncos övek, túlméterezett karperecek és az örök klasszikus, a hasított bőr hatású dzseki. Az idei őszi szezonban a bohém stílusú darabok hódítanak, így érdemes feldobni a szettünket nőies farmer elemekkel, lágy fodrokkal, csipkés anyagokkal vagy éppen szegecses kiegészítőkkel!
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

A bohém stílusban az a legjobb, hogy szabadon játszhatunk a színekkel, a lágy anyagokkal és a vidám mintákkal, miközben nőiesek és könnyedek maradunk. Ősszel különösen izgalmas ez a fajta divatos váltás: a légies árnyalatokat felváltják a meleg földszínek, a szellős anyagokat a puha kötött darabok, amelyek könnyen rétegezhetőek és tökéletesen illenek a bohém hangulathoz. Egy hosszabb szoknya, mintás kendő, csipkés top vagy egy oversized pulóver pillanatok alatt visszarepít a varázslatos hatvanas évekbe. Ráadásul egy-egy ilyen darab a hétköznapokban és a különleges alkalmakon is megállja a helyét.

Bohém stílus őszi divatban, nő divatos ruhákban a város utcájában
Bohém stílus ősszel is: ezek a darabok képesek befolyásolni a hangulatunkat és az önbizalmunkat
Fotó: Maria Markevich /  Shutterstock 

Bohém stílus az őszi divat jegyében: ezekkel a darabokkal sosem maradsz észrevétlen

A bohém stílus sosem unalmas: a rétegezhető darabok, a gazdag textúrák mindig újabbnál újabb lehetőségeket kínálnak arra, hogy kifejezzük egyéniségünket, divatos megjelenésünket, és már nemcsak a strandra, hanem az irodába is bátran felvehetjük a bohém ruhákat és kiegészítőket, hiszen szinte bármilyen szettet képesek egyedivé varázsolni. Egy hímzett táska, virágmintás sál vagy kézzel készített ékszer egyszerre teszi játékossá és egyedivé a hétköznapi öltözéket, miközben megőrzi a klasszikusan elegáns megjelenést. A Fanny magazin ebben a cikkben összegyűjtötte az őszi divat legtrendibb darabjait: a bohém ruhákat, amelyekben kedvünkre kiélvezhetjük az ősz első napsugarait.

Hasítottbőr hatású blézer, Stradivarius

Hasítottbőr hatású blézer, Stradivarius
Hasítottbőr hatású blézer, Stradivarius; Ára: 16.995 Ft

Karperecek szettben, Bershka

Karperecek szettben, Bershka
Karperecek szettben, Bershka; Ára: 6.995 Ft

Szegecses öv, Mango

Szegecses öv, Mango
Szegecses öv, Mango; Ára: 13.595 Ft

Fodros farmering, F&F

Fodros farmernadrág, F&F
Fodros farmering, F&F; Ára: 11.490 Ft
Fotó: StyleShoots

Mintás kendő, Mango

Mintás kendő, Mango
Mintás kendő, Mango; Ára: 4.295 Ft

Mintás maxiruha, H&M

Mintás maxiruha, H&M
Mintás maxiruha, H&M; Ára: 12.795 Ft

Fodros blúz, Reserved

Fodros blúz, Reserved
Fodros blúz, Reserved; Ára: 12.995 Ft

Hosszú szoknya, Stradivarius

Hosszú szoknya, Stradivarius
Hosszú szoknya, Stradivarius; Ára: 9.995 Ft

Díszes mellény, Zara

Díszes mellény, Zara
Díszes mellény, Zara, Ára: 16.995 Ft

Gyöngyös táska, Zara

Gyöngyös táska, Zara
Gyöngyös táska, Zara; Ára: 14.995 Ft

Mintás blúz, Bonprix

Mintás blúz, Bonprix
Mintás blúz, Bonprix; Ára: 5.799 Ft

Trapéz farmer, F&F

Trapéz farmer, F&F
Trapéz farmer, F&F, Ára: 12.900 Ft
Fotó: StyleShoots

Csipkeszoknya, F&F

Csipkeszoknya, F&F
Csipkeszoknya, F&F; Ár: 13.490 Ft
Fotó: StyleShoots

Csatos csizma, DeeZee/CCC

Csatos csizma, DeeZee/CCC
Csatos csizma, DeeZee/CCC; Ára: 15.995 Ft

Gyapjúkalap, Answear.LAB

Gyapjúkalap, Answear.LAB
Gyapjúkalap, Answear.LAB/answear.hu; Ára: 5.790 Ft

Üzletlista: answear.hu; bershka.com/hu; bonprix.hu; ccc.eu/hu; F&F: országszerte a Tesco áruházakban; hm.com; mohito.com/hu; parfois.com; primark.hu; pullandbear.com/hu; reserved.com/hu; shop.mango.com; stradivarius.com/hu; zara.com.

További bohém stílus tippekért nézd meg az alábbi videót:

