Búcsúzzunk elegánsan a nyártól – Így viseld ősszel a nőies, kényelmes és bohém stílusú darabokat

A bohém stílusban az a legjobb, hogy szabadon játszhatunk a színekkel, a lágy anyagokkal és a vidám mintákkal, miközben nőiesek és könnyedek maradunk. Ősszel különösen izgalmas ez a fajta divatos váltás: a légies árnyalatokat felváltják a meleg földszínek, a szellős anyagokat a puha kötött darabok, amelyek könnyen rétegezhetőek és tökéletesen illenek a bohém hangulathoz. Egy hosszabb szoknya, mintás kendő, csipkés top vagy egy oversized pulóver pillanatok alatt visszarepít a varázslatos hatvanas évekbe. Ráadásul egy-egy ilyen darab a hétköznapokban és a különleges alkalmakon is megállja a helyét.
A bohém stílus sosem unalmas: a rétegezhető darabok, a gazdag textúrák mindig újabbnál újabb lehetőségeket kínálnak arra, hogy kifejezzük egyéniségünket, divatos megjelenésünket, és már nemcsak a strandra, hanem az irodába is bátran felvehetjük a bohém ruhákat és kiegészítőket, hiszen szinte bármilyen szettet képesek egyedivé varázsolni. Egy hímzett táska, virágmintás sál vagy kézzel készített ékszer egyszerre teszi játékossá és egyedivé a hétköznapi öltözéket, miközben megőrzi a klasszikusan elegáns megjelenést. A Fanny magazin ebben a cikkben összegyűjtötte az őszi divat legtrendibb darabjait: a bohém ruhákat, amelyekben kedvünkre kiélvezhetjük az ősz első napsugarait.
Üzletlista: answear.hu; bershka.com/hu; bonprix.hu; ccc.eu/hu; F&F: országszerte a Tesco áruházakban; hm.com; mohito.com/hu; parfois.com; primark.hu; pullandbear.com/hu; reserved.com/hu; shop.mango.com; stradivarius.com/hu; zara.com.
További bohém stílus tippekért nézd meg az alábbi videót:
