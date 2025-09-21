Pompás pöttyök, játékos minták, puha anyagok: az őszi divat legstílusosabb darabjai

Ha őszi divat, akkor biztosak vagyunk benne, hogy a kötött pulóverek, a szőrme galléros kardigánok és a nehéz szövetkabátok jutnak először az eszedbe, pedig az esős, hűvös napokon sem kell lemondj kedvenc szettjeidről, az élénk színekről és a játékos mintákról. A pöttyök minden évszakban megállják a helyüket, sosem unalmasak, hisz észrevétlenül feldobják a hangulatunkat és a megfelelő darabokkal kombinálva mindenkinek jól állnak. Mindegy is a pöttyök mérete, vagy száma, a lényeg, hogy jó sok legyen belőle, a ruhán, a blúzon, sőt akár a kabáton és a cipőn is.
Az őszi divatban idén inkább az apróbb, finomabb pöttyök hódítanak, de ha nem félnél attól, hogy minden szem rád szegeződik, akkor viselhetsz egy karakteresebb mintájú, merészebb stílusú darabot. Színek terén pedig a klasszikus fekete-fehér mellett leginkább a földszínű tónusok vagy a pasztelles árnyalatok a nyerők, így nyugodtan válassz hozzá egy bézs szövetnadrágot, vagy egy pihe-puha barna kardigánt.
A pöttyös minták legnagyobb előnye, hogy remekül variálhatók más mintákkal és anyagokkal, így egy egyszerű kötött pulóver, lágy esésű blúz vagy lenge szoknya esetében egyaránt stílusos, játékos és elegáns összeállításokat hozhatsz létre a hűvösebb, őszi napokra. Bátran kombináld ezt a mintát visszafogott, semleges darabokkal, de merészebb színekkel és feltűnő kiegészítőkkel is feldobhatod az adott szettedet. Inspirációként a Fanny magazin összeállított egy kis csokorra valót az idei őszi divat legtrendibb pöttyös darabjaiból.
Termékek:
Fehér kendő fekete pöttyökkel, Mango
Apró köves balerina, Nine West/CCC
Kistáska, Zara
Mellény, Mohito
Szoknya, Even&Odd/zalando.hu
Esőkabát, Parfois
Pántos ruha, Reserved
Galléros body, Monky/H&M
Muszlin blúz, Reserved
Shopper, Stradivarius
Buggyos ujjú kék ruha, Primark
Magas sarkú, Zara
Nadrág, Parfois
Pulóver, Bonprix
Üzletlista: bonprix.hu; ccc.eu/hu; hm.com; mohito.com/hu; parfois.com; primark.hu; pullandbear.com/hu; reserved.com/hu; shop.mango.com; stradivarius.com/hu; zalando.hu; zara.com.
További bájos, pöttyös divattippekért nézd meg az alábbi videót:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.