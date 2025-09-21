Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Pompás pöttyök, játékos minták, puha anyagok: az őszi divat legstílusosabb darabjai

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 16:45
Egyszerre teszik bájossá és játékossá a megjelenésedet ezek a sikkes kis minták. Legyen szó blúzról, szoknyáról vagy egy látványos kiegészítőről, az őszi divatban is hódítanak a pöttyök. Válassz idén egy olyan darabot, ami az egész szettedet életre kelti, és nőiességet csempész a hétköznapokba.
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

Ha őszi divat, akkor biztosak vagyunk benne, hogy a kötött pulóverek, a szőrme galléros kardigánok és a nehéz szövetkabátok jutnak először az eszedbe, pedig az esős, hűvös napokon sem kell lemondj kedvenc szettjeidről, az élénk színekről és a játékos mintákról. A pöttyök minden évszakban megállják a helyüket, sosem unalmasak, hisz észrevétlenül feldobják a hangulatunkat és a megfelelő darabokkal kombinálva mindenkinek jól állnak. Mindegy is a pöttyök mérete, vagy száma, a lényeg, hogy jó sok legyen belőle, a ruhán, a blúzon, sőt akár a kabáton és a cipőn is.

őszi divat, stílusos nő fehér kutyájával egy kültéri olasz kávézóban, pöttyös ruhában.
Őszi divat pöttyökkel fűszerezve: így viseld a szezon nagy kedvencét.
Fotó: RossHelen /  Shutterstock 

Őszi divat pöttyökre hangolva: így viseld igazán stílusosan

Az őszi divatban idén inkább az apróbb, finomabb pöttyök hódítanak, de ha nem félnél attól, hogy minden szem rád szegeződik, akkor viselhetsz egy karakteresebb mintájú, merészebb stílusú darabot. Színek terén pedig a klasszikus fekete-fehér mellett leginkább a földszínű tónusok vagy a pasztelles árnyalatok a nyerők, így nyugodtan válassz hozzá egy bézs szövetnadrágot, vagy egy pihe-puha barna kardigánt.

A méret igenis számít

A pöttyös minták legnagyobb előnye, hogy remekül variálhatók más mintákkal és anyagokkal, így egy egyszerű kötött pulóver, lágy esésű blúz vagy lenge szoknya esetében egyaránt stílusos, játékos és elegáns összeállításokat hozhatsz létre a hűvösebb, őszi napokra. Bátran kombináld ezt a mintát visszafogott, semleges darabokkal, de merészebb színekkel és feltűnő kiegészítőkkel is feldobhatod az adott szettedet. Inspirációként a Fanny magazin összeállított egy kis csokorra valót az idei őszi divat legtrendibb pöttyös darabjaiból.

Termékek:

Fehér kendő fekete pöttyökkel, Mango

Őszi divat: fehér kendő fekete pöttyökkel
Fehér kendő fekete pöttyökkel Mango, Ára: 4.295 Ft

Apró köves balerina, Nine West/CCC

Őszi divat: apró köves balerina cipő
Apró köves balerina Nine West/CCC, Ára: 12.195 Ft

Kistáska, Zara

Őszi divat: pöttyös kistáska
Kistáska Zara, Ára: 29.995 Ft

Mellény, Mohito

Őszi divat: pöttyös mellény
Mellény Mohito, Ára: 12.595 Ft

Szoknya, Even&Odd/zalando.hu

Őszi divat: pöttyös szoknya
Szoknya Even&Odd/zalando.hu, Ára: 8.990 Ft

Esőkabát, Parfois

Őszi divat: pöttyös esőkabát
Esőkabát Parfois, Ára: 25.995 Ft

Pántos ruha, Reserved

Őszi divat: pántos ruha
Pántos ruha Reserved, Ára: 14.995 Ft

Galléros body, Monky/H&M

Őszi divat: galléros body
Galléros body, Monky/H&M, Ára: 8.995 Ft

Muszlin blúz, Reserved

Őszi divat: muszlim blúz
Muszlin blúz Reserved, Ára: 13.995 Ft

Shopper, Stradivarius

Őszi divat: shopper stradivarius
Shopper Stradivarius, Ára: 4.295 Ft

Buggyos ujjú kék ruha, Primark

Őszi divat: buggyos ujjú kék ruha
Buggyos ujjú kék ruha Primark, Ára: 6.000 Ft

Magas sarkú, Zara

Őszi divat: Magassarkú Zara
Magas sarkú Zara, Ára: 12.995 Ft

Nadrág, Parfois

Őszi divat: Nadrág Parfois
Nadrág Parfois, Ára: 13.495 Ft

Pulóver, Bonprix

Pulóver, Bonprix
Pulóver Bonprix, Ára: 11.495 Ft

Üzletlista: bonprix.hu; ccc.eu/hu; hm.com; mohito.com/hu; parfois.com; primark.hu; pullandbear.com/hu; reserved.com/hu; shop.mango.com; stradivarius.com/hu; zalando.hu; zara.com.
További bájos, pöttyös divattippekért nézd meg az alábbi videót:

