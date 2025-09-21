Pompás pöttyök, játékos minták, puha anyagok: az őszi divat legstílusosabb darabjai

Ha őszi divat, akkor biztosak vagyunk benne, hogy a kötött pulóverek, a szőrme galléros kardigánok és a nehéz szövetkabátok jutnak először az eszedbe, pedig az esős, hűvös napokon sem kell lemondj kedvenc szettjeidről, az élénk színekről és a játékos mintákról. A pöttyök minden évszakban megállják a helyüket, sosem unalmasak, hisz észrevétlenül feldobják a hangulatunkat és a megfelelő darabokkal kombinálva mindenkinek jól állnak. Mindegy is a pöttyök mérete, vagy száma, a lényeg, hogy jó sok legyen belőle, a ruhán, a blúzon, sőt akár a kabáton és a cipőn is.

Őszi divat pöttyökkel fűszerezve: így viseld a szezon nagy kedvencét.

Fotó: RossHelen / Shutterstock

Őszi divat pöttyökre hangolva: így viseld igazán stílusosan

Az őszi divatban idén inkább az apróbb, finomabb pöttyök hódítanak, de ha nem félnél attól, hogy minden szem rád szegeződik, akkor viselhetsz egy karakteresebb mintájú, merészebb stílusú darabot. Színek terén pedig a klasszikus fekete-fehér mellett leginkább a földszínű tónusok vagy a pasztelles árnyalatok a nyerők, így nyugodtan válassz hozzá egy bézs szövetnadrágot, vagy egy pihe-puha barna kardigánt.

A méret igenis számít

A pöttyös minták legnagyobb előnye, hogy remekül variálhatók más mintákkal és anyagokkal, így egy egyszerű kötött pulóver, lágy esésű blúz vagy lenge szoknya esetében egyaránt stílusos, játékos és elegáns összeállításokat hozhatsz létre a hűvösebb, őszi napokra. Bátran kombináld ezt a mintát visszafogott, semleges darabokkal, de merészebb színekkel és feltűnő kiegészítőkkel is feldobhatod az adott szettedet. Inspirációként a Fanny magazin összeállított egy kis csokorra valót az idei őszi divat legtrendibb pöttyös darabjaiból.

Termékek:

Fehér kendő fekete pöttyökkel, Mango

Fehér kendő fekete pöttyökkel Mango, Ára: 4.295 Ft

Apró köves balerina, Nine West/CCC

Apró köves balerina Nine West/CCC, Ára: 12.195 Ft

Kistáska, Zara

Kistáska Zara, Ára: 29.995 Ft

Mellény, Mohito

Mellény Mohito, Ára: 12.595 Ft

Szoknya, Even&Odd/zalando.hu

Szoknya Even&Odd/zalando.hu, Ára: 8.990 Ft

Esőkabát, Parfois

Esőkabát Parfois, Ára: 25.995 Ft

Pántos ruha, Reserved

Pántos ruha Reserved, Ára: 14.995 Ft

Galléros body, Monky/H&M

Galléros body, Monky/H&M, Ára: 8.995 Ft

Muszlin blúz, Reserved

Muszlin blúz Reserved, Ára: 13.995 Ft

Shopper, Stradivarius

Shopper Stradivarius, Ára: 4.295 Ft

Buggyos ujjú kék ruha, Primark

Buggyos ujjú kék ruha Primark, Ára: 6.000 Ft

Magas sarkú, Zara

Magas sarkú Zara, Ára: 12.995 Ft

Nadrág, Parfois

Nadrág Parfois, Ára: 13.495 Ft

Pulóver, Bonprix

Pulóver Bonprix, Ára: 11.495 Ft

Üzletlista: bonprix.hu; ccc.eu/hu; hm.com; mohito.com/hu; parfois.com; primark.hu; pullandbear.com/hu; reserved.com/hu; shop.mango.com; stradivarius.com/hu; zalando.hu; zara.com.

További bájos, pöttyös divattippekért nézd meg az alábbi videót:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: